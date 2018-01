Review: iPhone X – Twee maanden later, nog steeds revolutionair?

Mobile

Voorafgaand aan de introductie van de 2017 iPhone-modellen draaide de geruchtenmolen op volle toeren. Naast de iPhone 8 en 8 Plus zou er een speciale ‘verjaardagseditie’ geïntroduceerd worden – de eerste iPhone verscheen immers in 1997. Eén ding werd al snel duidmmelijk: de speciale iPhone zou géén homeknop meer krijgen, een stijlbreuk met alle voorgaande modellen. Maar dat betekende ook dat Touch ID, het inloggen met de vingerafdruk, een nieuwe plek moest krijgen. Koos Apple voor een vingerafdrukscanner achter het scherm – een nog niet eerder geziene techniek, zou Touch ID verhuizen naar de aan/uit-knop in de schermrand (zoals Sony doet) of zou Apple ervoor kiezen om de scanner net als Samsung aan de achterkant van het toestel te plaatsen?

Inmiddels is het duidelijk: Apple heeft bij het ontwerp van de iPhone X niet gekeken naar het verleden, maar een flinke stap de toekomst in gezet. Weg is het inloggen met je vinger, plaatsgemaakt voor inloggen met je gezichtskenmerken. Met Face ID zet het bedrijf een gewaagde stap die de productie en beschikbaarheid van het X-model aanvankelijk flink dwars zat, maar inmiddels zodanig geaccepteerd is dat we de eerste concurrenten ook al zien overstappen. En de iPhone X kent nog meer van dit soort stappen, volgens Apple de reden van de ongekend hoge vanaf-prijs van het toestel (€1029!). Wij vragen ons af: is de iPhone X zijn geld wel waard? En maakt de iPhone X na een maand of twee van gebruik nog evenveel indruk als op de eerste dag?