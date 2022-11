Voor ons liggen de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro, twee nieuwe modellen uit de 2022 line-up van Apple. Vorig jaar concludeerden we nog dat je best een jaartje kon overslaan; hoe zit het nu? Zijn deze twee modellen hun (fors gestegen) prijskaartje waard?

Allereerst valt op dat Apple dit jaar de line-up heeft aangepast – en het wordt er niet logischer op. Het kleinste model (de ‘mini’) heeft het veld moeten ruimen voor een nieuw mainstream toestel met groot 6,7-inch scherm, maar in plaats van de aanduiding ‘Max’ die Apple gebruikt voor de iPhone 14 Pro Max, krijgt dit toestel de naam iPhone 14 Plus mee. Snapt u ‘m nog?

Goed. Dit jaar tellen we dus de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max en de verschillen tussen deze modellen zie je in onderstaande tabel. Duidelijk is inmiddels ook dat de verkopen van de Pro en Pro Max de verkoopverwachtingen hebben doen overstijgen en dat de ‘gewone’ iPhone 14 qua verkopen fors tegenvalt. Dat gaat vermoedelijk consequenties hebben voor de iPhone 15: volgens de geruchten gaat Apple meer verschil aanbrengen tussen de onderlinge modellen, waarbij vooral de Pro en de Pro Max verder uit elkaar komen te liggen. Of dat daadwerkelijk zo is gaan we volgend jaar zien.

iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Vanaf-prijs € 1.019 € 1.169 € 1.329 € 1.479 Schermdiagonaal 6,1 inch 6,7 inch 6,1 inch 6,7 inch Schermresolutie 2532×1170, 460ppi 2778×1284, 458ppi 2532×1170, 460ppi 2778×1284, 458ppi Schermtype Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED ProMotion / Always-on nee (60Hz) / nee nee (60Hz) / nee ja (1-120Hz) / ja ja (1-120Hz) / ja Processor A15 Bionic A15 Bionic A16 Bionic A16 Bionic Opslag 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Camera achter 12MP (wide), 12MP (ultrawide) 12MP (wide), 12MP (ultrawide) 48MP (tele), 12MP (wide), 12MP (ultrawide) 48MP (tele), 12MP (wide), 12MP (ultrawide) LiDAR nee nee ja ja Zoom (optisch/digitaal) nee / 5x nee / 5x 3x / 15x 3x / 15x Camera voor 12MP 12MP 12MP 12MP Connectiviteit 802.11ax, Bluetooth 5.3 802.11ax, Bluetooth 5.3 802.11ax, Bluetooth 5.3 802.11ax, Bluetooth 5.3 5G-ondersteuning ja ja ja ja Satellietondersteuning nee nee ja ja Draadloos laden ja (15W) ja (15W) ja (15W) ja (15W) Afmetingen 147 x 72 x 7,8 mm 161 x 78 x 7,8 mm 148 x 72 x 7,9 mm 161 x 78 x 7,9 mm Gewicht 172 gram 203 gram 206 gram 240 gram

‘Gewone’ iPhone in de achteruitkijkspiegel

Duidelijk is dat vooral de iPhone 14 Pro en Pro Max dit jaar aanzienlijke upgrades hebben meegekregen, waardoor de ‘gewone’ iPhone 14 wat magertjes afsteekt tegen zijn duurdere broers. In onderstaande tabel is dat pijnlijk duidelijk: op papier zie je nagenoeg geen verschillen tussen de iPhone 13 en iPhone 14, maar je betaalt voor het nieuwe model wél even 110 euro meer. Nu zegt een specificatielijst niet alles; er zijn wel degelijk verschillen tussen de iPhone 13 en iPhone 14, maar ze zijn marginaal: de A15 Bionic processor is van 4 cores naar 5 cores gegaan, het werkgeheugen van 4 naar 6 GB, de camera’s zijn iets lichtgevoeliger geworden, en filmen in cinemastand kan nu op 4K-resolutie met beeldstabilisatie. Op internet wordt de iPhone 14 inmiddels ook wel de ‘iPhone 13S’ genoemd en wat ons betreft is dat niet geheel onterecht. Heb je op dit moment een prima werkende iPhone 12 of 13, dan zouden we een upgrade niet aanraden, tenzij je per se een groter scherm wilt. De iPhone 14 Plus is dan een realistische optie.

iPhone 13 iPhone 14 iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro Vanaf-prijs € 909 € 1.019 € 1.159 € 1.329 Schermdiagonaal 6,1 inch 6,1 inch 6,1 inch 6,1 inch Schermresolutie 2532×1170, 460ppi 2532×1170, 460ppi 2532×1170, 460ppi 2532×1170, 460ppi Schermtype Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED ProMotion / Always-on nee (60Hz) / nee nee (60Hz) / nee ja (10-120Hz) / nee ja (1-120Hz) / ja Processor A15 Bionic A15 Bionic A15 Bionic A16 Bionic Opslag 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB Camera achter 12MP (wide), 12MP (ultawide) 12MP (wide), 12MP (ultrawide) 12MP (tele), 12MP (wide), 12MP (ultrawide) 48MP (tele), 12MP (wide), 12MP (ultrawide) Zoom (optisch/digitaal) nee / 5x nee / 5x 3x / 15x 3x / 15x Camera voor 12MP 12MP 12MP 12MP Afmetingen 147 x 72 x 7,7 mm 147 x 72 x 7,8 mm 147 x 72 x 7,7 mm 148 x 72 x 7,9 mm Gewicht 174 gram 172 gram 204 gram 206 gram

Pro: Dynamic Island, Always On

Apple heeft de grote verbeteringen bewaard voor de Pro-modellen. Om met de kleinste te beginnen: de processor. De A16 Bionic is niet radicaal anders dan de A15 Bionic, alleen wordt de processor nu op een 4nm-procedé gebakken. Dat zorgt vooral voor een lager energieverbruik; in benchmarks zien we geen grote verschillen tussen de twee generaties, maar dat is wat ons betreft niet zo’n probleem – de A15 Bionic is snel zat en is de concurrentie nog steeds ver voor.

Het grootste verschil is zonder twijfel het scherm, zowel zichtbaar als onzichtbaar. De iPhone 14 Pro doet voor het eerst sinds de iPhone X afstand van de kenmerkende ‘notch’. In plaats daarvan is gekozen voor een uitsparing in het scherm. Hierbij heeft Apple alle registers opengetrokken om de uitsparing, Dynamic Island genoemd, zo goed mogelijk deel te laten worden van de gebruikersbeleving, door de uitsparing aan de linker- en rechterzijde softwarematig allerhande informatie te laten tonen. Denk hierbij aan icoontjes voor vergrendeling, platenhoezen en het microfoon-niveau. Een tik op het Dynamic Island laat je vervolgens naar de relevante app schakelen. Hoewel het Dynamic Island aanvankelijk een beetje gimmicky lijkt, merken we al snel in dagelijks gebruik hoe handig dit extra statusschermpje is.

Daarnaast ondersteunt het Pro-scherm nu ‘always-on’ functionaliteit. Vergrendel je de iPhone, dan zal het scherm dimmen. Gecombineerd met verbeteringen aan het toegangsscherm van iOS 16 zorgt het ervoor dat je widgets en meldingen kunt aflezen zonder het toestel in te hoeven schakelen. Helemaal perfect is de always-on functionaliteit nog niet: je kunt de mate van dimmen niet instellen en met de huidige instelling is het verschil tussen aan en uit niet altijd even duidelijk, wat in de praktijk best afleidend kan werken. Hoewel er trucjes zijn om de schermachtergrond volledig zwart te maken in uit-stand, zodat alleen tekst zichtbaar is, valt er hier voor Apple nog wat aan te sleutelen. Ook is de maximale schermhelderheid verhoogd naar 2000 nits. Wie wel eens geprobeerd heeft zijn iPhone buiten in volle zon te gebruiken zal deze stap waarderen: in vergelijking met onze iPhone 13 Pro is de iPhone 14 Pro inderdaad veel beter af te lezen.

Camera-upgrades en kleine verbeteringen

Dan de camera’s. De ‘bump’ aan de achterzijde van de iPhone 14 Pro is nóg groter geworden dan voorheen, en daarmee ook het gewicht van het toestel. Meer dan ooit hadden we gewild dat Apple de bump naar het midden van de behuizing had verplaatst, in plaats van de hoek, om het gewicht wat meer in balans te krijgen, maar helaas was dat ijdele hoop. Wat krijg je terug voor deze grotere bump? Een aanzienlijke upgrade van de hoofdcamera, die nu voorzien is van een 48-megapixel beeldsensor. De ingebouwde Camera-app combineert vervolgens onzichtbaar deze sensorinformatie tot één haarscherpe 12-megapixel foto. De andere twee camera’s zijn niet of nauwelijks gewijzigd, maar de optische beeldstabilisatie is wel verder verbeterd. Naast de drievoudige zoom (met de tele-lens) ondersteunt de Camera-app nu ook tweevoudige zoom, waarvoor de hoofdcamera gebruikt wordt – een bijkomend voordeel van de 48-megapixel sensor. De camera aan de voorzijde voor videobellen is lichtgevoeliger en heeft éindelijk autofocus gekregen: geen onscherpe gezichten bij het videobellen, dus.

Nieuw voor alle iPhone 14-modellen zijn de Action-stand, crashdetectie en noodberichten via satelliet. De Action-stand verzorgt beeldstabilisatie bij het filmen, vergelijkbaar met de beeldstabilisatie van GoPro-camera’s. We hebben dit kort getest en het zorgt inderdaad voor rustigere beelden wanneer je filmt tijdens het sporten, maar dit gaat wel ten koste van beeldscherpte – wat dat betreft is de stabilisatie van GoPro beter, maar we zien de iPhone ook niet als vervanging van een ‘action cam’, dus de functie is hoe dan ook uiterst welkom.

Crashdetectie kan automatisch 112 voor je bellen wanneer je in een auto-ongeluk terecht bent gekomen, vergelijkbaar met hoe de Apple Watch het noodnummer kan bellen na een zware val. Handig, maar in het dichtbevolkte Nederland niet enorm spannend. Noodberichten via satelliet werken vooralsnog alleen in Amerika, maar goed, de kans dat je in Nederland in een natuurpark dagenlang hopeloos verdwaalt achten we niet zo groot.

iOS 16

Even belangrijk als veranderingen in hardware zijn de veranderingen in de software en met iOS 16 zet Apple een grote stap. We noemen hier de belangrijkste verbeteringen:

Toegangsscherm (iOS 16): waar Android-gebruikers als sinds jaar en dag het toegangsscherm van hun telefoon kunnen aanpassen biedt Apple zijn gebruikers nu ook deze mogelijkheid. Denk hierbij aan verschillende lettertypen, widgets met live informatie (weer, agenda, activiteiten), uitgebreide mogelijkheden voor achtergronden en ondersteuning van meerdere toegangsschermen voor elke gelegenheid.

Live Activiteiten (iOS 16.2): op je toegangsscherm zien wanneer Thuisbezorgd voor je deur staat, of wat de score is van een WK-wedstrijd? Met Live Activiteiten kunnen ondersteunde apps live informatie weergeven en verversen.

Focus Filters (iOS 16): met Focus modes kun je verschillende ‘omgevingen’ creëren voor je iPhone, zoals ‘persoonlijk’, ‘werk’ en ‘slaap’. Focus filters laten je hierbij tot in detail instellen welke apps je wel en geen notificaties mogen sturen wanneer een bepaalde focus is geactiveerd.

Gedeelde Fotobibliotheek (iOS 16.1): het is mogelijk een gedeelde fotobibliotheek aan te maken met maximaal 5 personen. Schiet je foto’s en één van deze mensen is in de buurt, dan komen foto’s automatisch in deze gedeelde bibliotheek terecht. Ideaal voor vakanties of als je makkelijk foto’s met je partner wil delen.

Passkeys (iOS 16): vervanging voor login-wachtwoorden, op basis van 2FA-authenticatie met Face ID of Touch ID.

Home (iOS 16): compleet nieuwe, overzichtelijke interface voor Home en vanaf iOS 16.2 ook ondersteuning voor de nieuwe Matter-standaard.

Gezondheid (iOS 16): registratie van medicatie en bijhouden wanneer je medicatie neemt of moet nemen; Fitness werkt nu ook zonder Apple Watch.

Berichten (iOS 16.1): je kunt berichten tot 2 minuten na verzending weer verwijderen of tot 15 minuten na verzending bewerken, en met SharePlay kun je activiteiten met je contacten delen.

Conclusie

Vorig jaar concludeerden we dat de iPhone 13 geen verplichte aankoop was. Voor de iPhone 14 Pro en Pro Max valt onze conclusie deze keer anders uit: de verbeteringen aan het scherm en de camera zorgen daadwerkelijk voor een betere gebruikservaring en laten zien dat Apple gebruiksgemak nog steeds hoog in het vaandel heeft staan. Je zult wel dieper in de buidel moeten tasten dan ooit: het goedkoopste model, de iPhone 14 Pro, gaat voor 1329 euro over de toonbank en wie de iPhone 14 Pro Max met 1TB opslagcapaciteit wil aanschaffen betaalt met 2129 euro de hoofdprijs voor een smartphone.

Hebben we het over de iPhone 14, dan moeten we kritisch zijn: de verbeteringen ten opzichte van de iPhone 13 zijn minimaal, zeker wanneer je je realiseert dat veel van de vernieuwingen (zoals de toegangsschermwidgets) onderdeel van iOS 16 zijn en dus ook beschikbaar zijn voor oudere toestellen. Wil je per se een nieuwe iPhone met groot scherm dan kun je de iPhone 14 Plus overwegen, maar wat ons betreft sla je gerust nog een jaartje over.

Voor liefhebbers van kleine toestellen is er dit jaar weinig goed nieuws. Er is geen iPhone 14 mini en er lijkt ook geen iPhone 15 mini te komen – gelukkig zit de iPhone 13 mini nog in het huidige productaanbod en wat ons betreft blijft dit een uitstekende keuze. Wie al deze iPhone-modellen te duur vindt, Apple heeft de iPhone SE (met fysieke home-knop) ook vernieuwd dit jaar en hier liggen de vanaf-prijzen op zo’n 559 euro.