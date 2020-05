Review: Apple iPhone SE 2020, de perfecte smartphone voor werknemers?

Hoeveel luxe heb je nodig in een smartphone? Dat is een vraag die Apple zich bij de ontwikkeling van de nieuwe iPhone SE ongetwijfeld gesteld heeft. Hoewel de afwerking goed is, straalt het toestel met zijn schermranden en lage schermresolutie niet bepaald luxe uit. Dat hoeft gelukkig ook niet: op de essentiële punten scoort de iPhone SE 2020 bijna op het niveau van de beste smartphones van dit moment. Indrukwekkend voor een smartphone die verkrijgbaar is vanaf 489 euro. Tijd om te kijken of deze goedkopere iPhone bestaansrecht heeft in een zakelijke omgeving.

Belangrijkste specificaties

Scherm 4,7″ IPS retina (750×1334 pixels) Netwerkondersteuning 4G Processor Apple A13 Bionic (2,6Ghz hexacore) Geheugen 3GB RAM, 64GB/128GB/256GB opslag Accu 1821mAh, 18W snelladen, draadloos laden Software iOS 13 Camera 12 megapixel, 7 megapixel frontcamera

iPhone 8 hergebruikt voor iPhone SE 2020

Apple heeft voor de iPhone SE 2020 slim gebruikgemaakt van de productielijn van de iPhone 8. Het uiterlijk is precies hetzelfde en ook de interne componenten komen op veel vlakken overeen. Dat betekent dat de nieuwe iPhone SE hetzelfde compacte design heeft als de iPhone 8, dat prachtig afgewerkt is. De behuizing is waterdicht, zit strak in elkaar en heeft nog gewoon de ouderwetse Touch ID-sensor. Zo’n vingerafdrukscanner op de voorkant zien we niet vaak meer, maar het is en blijft een erg praktische en veilige methode om je toestel te beveiligen. Zeker voor mensen die hun toestel veel gebruiken tijdens het werken, is praktisch altijd een pré.

Aan de andere kant betekent het gekopieerde ontwerp ook dat deze Apple iPhone SE 2020 een nogal traditioneel uiterlijk heeft. De schermranden zijn volgens hedendaagse standaarden gigantisch en dat komt de uitstraling van dit toestel niet ten goede. Maar of dat echt belangrijk is? Voor veel gebruikers waarschijnlijk niet.

Het schermformaat van 4,7 inch zorgt ervoor dat de de iPhone SE 2020 ondanks die grote schermranden een van de kleinste smartphones is die je op dit moment kunt kopen. Dat maakt hem heel handzaam en nog behoorlijk goed te bedienen met een hand. Voor veel taken is die extra schermruimte bovendien helemaal niet nodig. Mailen, webpagina’s en eenvoudige documenten lezen gaat ook op het scherm van de iPhone SE 2020 prima. Voor de meeste zakelijke toepassingen voldoet de iPhone SE 2020 gewoon. Zodra je met ingewikkeldere documenten aan de slag gaat of het toestel wilt gebruiken om video’s te bekijken wordt het een ander verhaal; dan is een groter toestel misschien een goede optie.

Het scherm zelf laat zich vooral karakteriseren als functioneel. De helderheid is goed en de kleuren zijn realistisch en mooi. Prima voor alledaags gebruik. Als je veel met multimedia doet kom je echter van en koude kermis thuis: dan begint de lage schermresolutie van 750×1334 pixels zijn tol te eisen. Het is niet dramatisch, maar voor een smartphone van 489 euro wel echt aan de magere kant.

IJzersterke hardware

Door een beetje te beknibbelen op het ontwerp, heeft Apple het voor elkaar gekregen om de iPhone SE 2020 intern ijzersterk te maken. De smartphone is gebaseerd op de Apple A13 Bionic-chipset, die ook te vinden is in de iPhone 11-serie. Dat is een van de krachtigste mobiele chipsets van dit moment en de iPhone SE 2 werkt dan ook razendsnel. Het werkgeheugen van 3GB is misschien niet erg uitgebreid, maar door het goede geheugenmanagement van Apple kun je toch prima multitasken met deze smartphone.

Het enige wat we op de prestaties aan te merken hebben is dat apps soms blijven hangen. Het is ons niet gelukt een duidelijk patroon te herkennen, maar soms liepen apps volledig vast en moesten ze even afgesloten worden om er weer mee te kunnen werken. Overigens staat Apple bekend om zijn uitstekende software-ondersteuning en hebben we goede hoop dat dit probleem met een update verholpen zal worden.

De batterijcapaciteit van de Apple iPhone SE 2020 is met 1821mAh niet bijzonder hoog. Toch kun je met de smartphone prima de dag doorkomen en scoort de batterij dus voldoende. Opladen kan draadloos en dat is een plus. De snelheid ligt helaas nogal laag, zowel draadloos als met draad. De iPhone SE 2020 laadt op met maximaal 15W, wat voor hedendaagse standaarden nogal laag is. Het duurt zo’n 2 uur voordat de batterij helemaal vol zit. Even snel aftoppen tussen twee meetings zit er dus niet in.

De nieuwste software

Net als andere iPhones, draait de Apple iPhone SE 2020 op iOS 13; de nieuwste versie. Je mag er bovendien vanuit gaan dat dit populaire toestel nog lang de nieuwste iOS-versies zal krijgen. Ter vergelijking: de originele iPhone SE uit 2016 loopt inmiddels ook op iOS 13 en zal zelfs nog een update naar iOS 14 krijgen. Je zit met de iPhone SE 2020 de komende jaren dus wel goed, wat niet alleen jaarlijks nieuwe functies biedt maar het toestel ook veilig houdt. Daarmee is dit toestel een prima investering, want je hebt de garantie dat de ondersteuning nog jaren zal doorlopen.

De software zelf is top, maar dat hoeven we iedereen die weleens een iPhone gebruikt heeft natuurlijk niet te vertellen. Het werkt soepel, het werkt eenvoudig en de gigantische app-catalogus zorgt ervoor dat je er veel meet kunt. De integratie met Macs en iPads is bovendien erg goed, mocht je daar gebruik van maken.

Wat we wel missen is een fatsoenlijke manier om meerdere apps naast elkaar te gebruiken. Split-screen multitasken is simpelweg niet mogelijk en dat is vervelend als je bijvoorbeeld onderweg wat aantekeningen wilt maken bij een document of mail. Hoewel je vanwege het kleine schermpje voor dat soort werk eigenlijk sowieso niet bij de iPhone SE 2020 moet zijn.

Goede maar eenvoudige camera

Apple loopt niet erg voorop met het introduceren van extra camera’s op zijn smartphones. De iPhone SE 2020 is dan ook een van de weinige toestellen met maar één lens achterop. Dat is een 12-megapixelcamera die gelukkig wel erg goed werk doet. Hoewel we de zoom- en groothoekmogelijkheden van veel moderne smartphones zeker kunnen waarderen, zijn het de normale foto’s die toch het belangrijkste zijn en daarmee scoort de iPhone SE 2020 erg goed.

Bij goed licht maakt de iPhone SE 2020 prachtige foto’s met mooie kleuren een hoge dynamische range. Als je er ver op inzoomt verliezen ze wat detail, maar zolang je dat niet doet zien de foto’s er prachtig uit. De portretmodus zet ook mooie en natuurlijke resultaten neer, ondanks het gebrek aan een tweede lens. Ook video’s die de iPhone SE 2020 schiet zien er prachtig uit.

Eigenlijk het enige minpunt van deze verder voor zijn prijs perfecte camera is het gebrek aan een nachtmodus. Bij schemering gaat het nog redelijk goed, maar als het echt donkerder wordt krijgen foto’s een stuk meer ruis of is er zelfs helemaal niks meer op zichtbaar. Op dat punt blijft de iPhone SE 2020 wat achter bij zijn concurrentie.







Testfoto’s geschoten met de Apple iPhone SE 2020 in automatische modus

De frontcamera van de iPhone SE 2020 heeft een resolutie van 7 megapixel. Dat levert niet de meest detailrijke plaatjes op, maar de kleuren van foto’s zijn mooi. Dat is het belangrijkste, ook als je het toestel gebruikt om te videobellen.

Conclusie

De Apple iPhone SE 2020 is geenszins een spannende smartphone. Hij komt over als een iPhone 8, maar dan met moderne specificaties en langere ondersteuning. De luxe uitstraling van bijvoorbeeld een iPhone 11 Pro mist en het toestel is door het kleine scherm met een lage resolutie niet erg geschikt voor het werken met complexe documenten of multimedia. Geef je weinig om een moderne en luxe uitstraling en ligt de focus vooral op e-mail, tekstberichten en het samenwerken met collega’s? Dan is de iPhone SE 2020 wél de perfecte keuze.

De nieuwe iPhone SE is heerlijk handzaam, presteert ontzettend goed voor zijn prijs en heeft een geweldige camera. De sterke basis die je van Apple gewend bent – denk aan een goed afgewerkt waterdicht ontwerp, prettige software en lange ondersteuning – is ook gewoon aanwezig. Voor 489 euro is de iPhone SE 2020 de perfecte no-nonsense smartphone voor iedereen die niet al te complex werk verricht op zijn toestel, maar wel wil dat dat werk goed en vlot gaat. Een echte aanrader dus.

9 Degelijk en waterdicht ontwerp

Super prestaties

Fijne software met lange ondersteuning

Goede camera Verouderd ontwerp

Matige schermresolutie

Camera mist flexibiliteit

