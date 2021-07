Review: Samsung Galaxy XCover 5 – niet goed, wel een aanrader

In zwaardere werkomgevingen wil je tegenwoordig geen concessies meer doen op het gebied van mobiliteit. Met een toestel zoals de Samsung Galaxy XCover 5 is dat ook niet nodig, is de belofte vanuit Samsung. Wij zochten het uit.

Samsung heeft al sinds jaar en dag ruggedized toestellen in het portfolio. Zo bracht het Koreaanse bedrijf zogeheten ‘Active’-varianten van zijn Galaxy S-modellen op de markt tussen 2013 en 2017 (van de Galaxy S4 tot en met de Galaxy S8). Daar stopte het bedrijf vrij abrupt mee, om enkele jaren later met de Galaxy XCover Pro op de proppen te komen. Dat toestel reviewden we vorig jaar hier op Techzine en zou je kunnen zien als de erfgenaam van de Active-lijn. Hij is weliswaar niet gebaseerd op een model van de Galaxy S-lijn, maar met een adviesprijs van 509 euro bij de lancering vorig jaar ook zeker niet goedkoop te noemen.

De XCover Pro kun je zien als de ‘high-end’-keuze voor wie op zoek is naar een ruggedized Samsung-telefoon. Daarmee zitten ze in hetzelfde segment als de wat hoger ingeschaalde modellen van Cat en RugGear bijvoorbeeld. Daarboven zitten uiteraard nog toestellen zoals de Zebra EC50/EC55, die een duidelijk andere en meer gespecialiseerde doelgroep hebben.

Een adviesprijs van om en nabij de 500 euro per XCover Pro is voor veel organisaties echter ook nog best hoog. Vandaar dat Samsung ook nog de Galaxy XCover-lijn heeft. De vierde generatie (Galaxy XCover 4) zag inmiddels ruim vier jaar geleden het levenslicht. Enkele jaren geleden volgde de Galaxy XCover 4s, dit jaar gevolgd door de Galaxy XCover 5. De Samsung Galaxy XCover 5 is het onderwerp van dit artikel. Met een adviesprijs van 289 euro is het in ieder geval een vriendelijk geprijsd toestel. Wij hebben het eens goed onder handen genomen.

Zeer handzaam en bescheiden

Als je op zoek bent naar een geavanceerd toestel met de laatste snufjes en beste prestaties, moet je niet bij de Samsung Galaxy XCover 5 zijn. Wil je dat, dan behoor je niet tot de doelgroep van dit toestel. Dit is een op alle vlakken bescheiden toestel. Zo zien we een LCD-display met een diagonaal van 5,3 inch en een resolutie van 1480×720 pixels. Een dergelijke relatief kleine diagonaal betekent dat dit toestel erg handzaam is. Het weegt daarnaast ook maar zo’n 170 gram. Dat maakt dit een zeer prettig toestel om in de hand te houden en te bedienen. Niet onbelangrijk als je bedenkt dat het ‘gereedschap’ is waarmee je moet werken.

Kijken we verder naar wat de Galaxy XCover 5 te bieden heeft, dan zien we best een interessante SoC. Dat is namelijk de door Samsung zelf ontwikkelde Exynos 850, een SoC met 8 Cortex-A55 cores en een Mali-G52 MP1 GPU. Het interessante eraan is dat deze SoC middels een 8nm-procedé is geproduceerd. Daarmee is het een van de eerste SoC’s in die categorie die beschikbaar komt voor de onderkant van de markt.

Een kleiner productieproces betekent hogere prestaties per watt. Dat betekent dus ook dat dergelijke SoC’s zuiniger zouden moeten zijn dan exemplaren die gebruikmaken van een groter productieproces. Dit verklaart ook meteen deels de relatief kleine accu met een capaciteit van 3000 mAh. Op het eerste gezicht lijkt dit wat weinig in een zakelijk toestel, waarin accuduur zo mogelijk nog belangrijker is dan in een consumententoestel. Deze accu is verwisselbaar. Dat is min of meer standaard bij toestellen die als gereedschap gebruikt worden. In de XCover 4 zat overigens een nog iets kleinere accu, 2800 mAh.

Overige specificaties, knoppen en aansluitingen

Gezien de doelgroep die Samsung met de Galaxy XCover 5 wil bedienen, mensen die in veeleisende omgevingen werken, is het niet verrassend dat het toestel een IP68-rating heeft meegekregen. Ook de MIL-STD810-specificatie is aanwezig. Kijken we naar de aansluitingen en knoppen op het toestel, dan zien we dat Samsung ervoor heeft gekozen om niet langer fysieke navigatieknoppen voor Android onder het scherm te plaatsen. Dat was bij de XCover 4 en 4s nog wel het geval. De overige knoppen zijn (uiteraard) wel gebleven. Naast de aan/uit-knop en de volumeknoppen, zien we hier wederom een programmeerbare knop. Deze kun je aan een specifieke app koppelen. Denk aan de Walkie Talkie in Microsoft Teams, waarmee je Push-to-Talk-communicatie mogelijk maakt.

De Galaxy XCover 5 heeft verder 4GB RAM en een interne opslag van 64GB. De opslag is overigens nog uit te breiden middels een microSD-kaartje. De camera’s zijn niet echt bijzonder op papier, met een 16MP-variant achterop en eentje met een resolutie van 5MP voorop. Opladen doe je via de type-c-poort onderop het toestel aan maximaal 15W. Maak je gebruik van een geschikt dock, dan kun je ook opladen via de Pogo Pins, de contactpuntjes onderop.

Een laatste interessante feature die we hier willen vermelden is de aanwezigheid van gezichtsherkenning op de Galaxy XCover 5. Dit is de enige biometrische beveiligingsoptie op dit toestel. Een vingerafdruklezer is niet aanwezig.

Enterprise Edition

Een belangrijke feature van de Samsung Galaxy XCover 5 voor de zakelijke markt is het label Enterprise Edition dat Samsung erop heeft geplakt. Hiermee ben je volgens de site van Samsung ‘tot wel 5 jaar’ verzekerd van kosteloze security-updates en een product lifecycle van 2 jaar. Wat de ‘tot wel’ in dezen betekent, is natuurlijk afwachten en zouden we ook zeker even navragen bij Samsung als je overweegt om voor de XCover 5 te gaan.

Naast relatief lange ondersteuning krijg je met het Enterprise Edition-label gratis de mogelijkheid om Knox Suite een jaar lang te gebruiken. Knox Suite is een bundel van vier Knox-oplossingen: Knox Manage, Knox Platform for Enterprise, Knox Mobile Enrollment en Knox E-FOTA. Dit zijn de belangrijkste Knox-oplossingen, die je op deze manier eenvoudiger gezamenlijk af kunt nemen, is de gedachte.

Onze ervaringen

Zoals we al hebben aangegeven, moet je bij de Samsung Galaxy XCover 5 altijd in het achterhoofd houden dat dit geen toestel is voor alledaags consumentengebruik. Zo moet hij dus ook niet beoordeeld worden. Dat gezegd hebbende willen we hier echter wel een korte impressie geven van hoe het toestel in het algemeen presteert, of dat nu wel of geen impact heeft op het uiteindelijke oordeel.

De Samsung Galaxy XCover 5 ligt echt heel prettig in de hand, past eenvoudig in zelfs relatief kleine zakken en kan redelijk goed met een hand bediend worden. De accuduur is ondanks de relatief kleine accu redelijk goed. Het toestel hield het met gemak een werkdag vol op een enkele acculading.

Op het gebied van de software zijn we iets minder positief. Als je door de menu’s van de Galaxy XCover 5 gaat of je wisselt tussen apps, dan hapert het nog weleens. Dit toestel draait op Android 11, met de inmiddels relatief lichte Samsung-skin erover. Kennelijk is een en ander nog altijd niet optimaal op elkaar afgesteld. Het is niet de eerste keer dat we een dergelijke ervaring hebben bij een Samsung-toestel uit de lagere segmenten. De respons van het scherm op de vingers is daarnaast ook niet altijd even snel en accuraat. In combinatie met de wat haperende software maakt dit het navigeren op de XCover 5 niet altijd een pretje.

Ook over de gezichtsherkenning waren we niet altijd even goed te spreken. Die weigerde met enige regelmaat dienst. Dit terwijl het niets te maken leek te hebben met de omgeving waarin we het gebruikten. Twee seconden later deed hij het in exact dezelfde omstandigheden namelijk iedere keer wel. Dit lijkt dus ook iets te zijn waar nog wat finetuning voor nodig is aan de kant van Samsung.

De hoofdcamera is ons tot slot alles meegevallen. Hij haalt het uiteraard niet bij de grote jongens, maar levert in ieder geval overdag prima bruikbare foto’s op. Zeker als je de zakelijke insteek erbij in het achterhoofd houdt.





Conclusie

De Samsung Galaxy XCover 5 is objectief gezien geen bijster goede smartphone. Daarvoor presteert hij in de praktijk gewoon niet goed genoeg, als je hem beoordeelt als een gewone smartphone. Dat betekent echter niet dat het een slechte smartphone is voor de omgevingen waarvoor hij bedoeld is. Want hij koppelt wel degelijk enkele interessante aspecten voor zakelijk gebruik aan elkaar.

Het is een zeer handzame smartphone. Dit is zonder twijfel een pluspunt als je er in een horecagelegenheid bijvoorbeeld de hele dag mee rond moet lopen. Het is een ruggedized toestel dat dus tegen een stootje kan. Dit verlengt de levensduur en dus maakt de afschrijving van het toestel interessanter. Het toestel heeft een goede accuduur en een vervangbare accu. In zakelijke omgevingen waar je echt geen downtime wilt van je mobiele apparatuur is dit zonder meer een pluspunt. Het Enterprise Edition-label betekent dat je de Galaxy XCover lang in gebruik kunt houden. Je krijgt langer security-updates dan bij toestellen die niet van een dergelijk label zijn voorzien. Daarnaast kun je indien gewenst aan de slag met de Knox Suite. Met een adviesprijs van 289 euro is het geen duur toestel voor de voordelen in punt 1 tot 4 hierboven.

Bovenstaande vijf argumenten zorgen ervoor dat de Samsung Galaxy XCover 5 voor de nodige organisaties best eens interessant kan zijn. Er zijn voldoende omgevingen te bedenken waarin je maar een of enkele apps gebruikt en je verder niet zoveel te maken hebt met de software van een smartphone. Dan is de smartphone meer een stuk gereedschap. Voor dat soort omgevingen kan de Samsung Galaxy XCover 5 wat ons betreft prima op de shortlist. Moeten medewerkers ook daadwerkelijk veel werken op het toestel zelf, dan zouden we dit toestel toch iets minder hoog op de lijst zetten.