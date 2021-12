Review: iPad (2021), alternatief voor de zakelijke laptop?

Apple heeft tijdens zijn september-evenement behoorlijk wat nieuwe producten aangekondigd. De iPhone 13-modellen, iPad mini 6, Apple Watch 7 en een nieuwe versie van de ‘goedkope’ 10,2-inch iPad. Deze laatste was door zijn relatief bescheiden upgrades overduidelijk het minst spannende onderwerp van het evenement, maar tegelijkertijd blijft het één van de verkoopknallers van Apple. Niet zo vreemd, gezien zijn relatief lage instapprijs (vanaf 389 euro) en een gebrek aan echte concurrentie op de tabletmarkt. Wij zijn vooral benieuwd hoe goed de nieuwe iPad in staat is om een (basis)laptop te vervangen, als alternatief voor een vloot aan Chromebooks binnen een bedrijf.

Je zou het bijna vergeten, maar de iPad bestaat pas sinds 2010 en is dus amper 12 jaar oud. In die 12 jaar is er relatief weinig gesleuteld aan het uiterlijk van deze tablet. Toegegeven, de schermranden zijn afgeslankt en de moderne iPad is een stuk dunner, maar leg ze naast elkaar en de gelijkenissen zijn duidelijk. In tegenstelling tot de iPad Pro, met zijn hoekige ontwerp en vingerafdrukscanner in de zijknop maakt de ‘gewone’, negende-generatie iPad nog steeds gebruik van de traditionele home-knop met Touch ID en zal daarmee vertrouwd overkomen bij de meeste gebruikers.

Ten opzichte van het 2020-model zijn de veranderingen weinig opzienbarend; de belangrijkste verschillen zijn dat het scherm nu TrueTone ondersteunt (aanpassen van de kleurtemperatuur aan het omgevingslicht), de frontcamera is verbeterd (van 1,2 naar 12 megapixel) en de processor is opgewaardeerd naar de A13 Bionic die we van de iPhone 11-serie kennen. Dat maakt de nieuwe iPad in theorie twintig procent sneller dan zijn voorganger.

Eigenlijk is vooral veel hetzelfde gebleven. De reeds genoemde home-knop met Touch ID en het 10,2-inch Retina-display (2160 x 1620 pixels, 264 ppi), een Lightning-poort voor opladen en connectiviteit, een 8-megapixel camera aan de achterzijde, compatibiliteit met de eerste generatie Apple Pencil, twee speakers, Bluetooth 4.2, 802.11ac-WiFi en een accuduur van 10 uur. Wie reeds een recente iPad bezit zal dus weinig vinden om voor te willen upgrade, of het moet de verbeterde frontcamera zijn, die videobellen aanzienlijk prettiger maakt.

Thin & light

We kunnen ook anders naar de iPad (2021) kijken: voor 389 euro heb je een uitstekende tablet in handen met up-to-date hardware en een extreem hoog gebruiksgemak. Met deze aanschafprijs bevindt de iPad zich in hetzelfde vaarwater als de Chromebook, Google’s “thin-and-light”-oplossing die goed aanslaat bij bedrijven die hun werknemers van een praktische laptop willen voorzien. We vragen ons dan ook af in hoeverre de iPad inmiddels gezien kan worden als concurrent voor deze categorie laptops. Voor een eerlijke vergelijking moet dan wel meteen aangetekend worden dat de iPad standaard niet geleverd wordt met een toetsenbord; Apple’s eigen Smart Keyboard zet nog eens 179 euro bovenop de aanschafprijs. Er zijn goedkopere alternatieven (de iPad is compatibel met standaard Bluetooth-toetsenborden) maar er zal hoe dan ook een meerprijs betaald moeten worden voor volledige functionaliteit.

A13 Bionic verslaat de competitie

Om met de sterkste punten van de iPad in huis te vallen: de A13 Bionic-processor is bloedsnel en het Retina-display is beeldschoon. Dankzij Apple’s uitstekende support voor ontwikkelaars bieden de meeste grote softwarefabrikanten versies van hun applicaties aan die specifiek ontwikkeld of geoptimaliseerd zijn voor Apple’s ARM-processoren. In de meeste scenario’s zal een softwarepakket dat op zowel iPad als Chromebook draait simpelweg vlotter en soepeler draaien op het Apple-platform. Wanneer we specifieker inzoomen op foto- of videobewerking dan worden de verschillen nog veel groter.

Het Retina-display is qua scherpte, kleurweergave en lichtreflectie ook nagenoeg onverslaanbaar wanneer we het vergelijken met laptopschermen in deze prijsklasse – we zien hier meestal 14-inch 1080p-schermen met hinderlijke glanslaag. Wel is het verschil in schermoppervlak tussen een 13-inch of 14-inch laptop en de 10,2-inch iPad fors; wie niet gewend is op een kleiner scherm te werken zal zich hier vermoedelijk aan storen, alhoewel de hogere pixeldichtheid veel goed maakt.

It’s all about the software

Belangrijker is de software. Chromebooks worden geleverd met een volledig arsenaal aan cloudapplicaties van Google, waaronder Gmail, Docs, Spreadsheets en Youtube. Veel populaire software is in een speciale Chrome-variant te krijgen, zoals Microsoft Outlook en Microsoft Office, en daarnaast is er bij veel Chromebooks ook nog eens (beperkte) ondersteuning voor Android- of Linux-apps. Wie overstapt van het Windows-ecosysteem naar Chrome OS zal zich redelijk snel kunnen redden.

Bij Apple ligt het net even anders: als softwarefabrikanten hun software niet geschikt hebben gemaakt voor de App Store, dan houdt het op. Als gebruiker zit je vast aan een rigide (doch uitgebreide) selectie van applicaties, die met elkaar verbonden worden door Apple’s eigen besturingssysteem. Zo is het met iCloud-bestandsopslag en Share Sheets inmiddels vrij eenvoudig om bestanden van één applicatie naar een andere te kopiëren (of met meerdere applicaties aan één bestand te werken), maar het is minder flexibel dan de bestandsgeörienteerde aanpak van Chrome OS en Windows.

Conclusie

Op hardwaregebied vallen er voor zowel de inzet op iPads als Chromebooks evengoed pluspunten als minpunten te verzinnen. Welke van deze twee opties het meeste loont binnen een bedrijfsomgeving zal vooral afhangen van de applicaties die intern worden gebruikt en de workflow die door gebruikers normaliter wordt gehanteerd. Is een toetsenbord van wezenlijk belang, dan heeft de Chromebook een duidelijk streepje voor. Is portabiliteit essentieel, dan slaat de balans eerder door naar de iPad, met zijn lage gewicht en lange accuduur. Duidelijk is wel dat de iPad zich in de afgelopen jaren als een serieuze concurrent voor zakelijke laptops heeft ontwikkeld. Wat ons betreft zien we dan ook graag een grotere versie van deze iPad verschijnen, om als zakelijk alternatief nog beter te kunnen concurreren met de huidige 13- en 14-inch laptops.