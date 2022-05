Wanneer klanten en relaties je bedrijf bellen, wil je dat ze zo snel mogelijk geholpen worden. Medewerkers zetten zich dagelijks in om calls zo goed mogelijk te beantwoorden. Minstens zo belangrijk is de achterliggende techniek, die helpt om de taak te volbrengen. Tijdens de Covid-19-pandemie kwamen bijvoorbeeld servicemedewerkers thuis te zitten. De must-have voor een toekomstgerichte organisatie is dan ook een flexibele telefooncentrale.

Het woord telefooncentrale roept beelden op van een stoffige, logge PBX in een nóg stoffigere serverruimte. We werken inmiddels echter met efficiënte software, bellen via de internetconnectie en werken allang niet meer voortdurend op kantoor. Er is dus veel veranderd. Logischerwijs moet de telefooncentrale mee veranderen. Meer dan ooit is de flexibiliteit van een telefooncentrale essentieel. Je wilt iemand die naar je bedrijf belt zo snel mogelijk helpen. Met moderne technologie kan een medewerker op elk gewenst moment en overal waar hij is een oproep beantwoorden.

Voordelen van flexibele telefooncentrale

Elk bedrijf kan voordeel doen met een flexibele telefooncentrale. Dit met digitale tools om er meer uit te halen, alle voordelen van een telefooncentrale in de cloud en de combinatie van Microsoft Teams en Business Essential. Met een flexibele telefooncentrale zijn klanten en relaties snel aan de juiste medewerker te koppelen. De medewerkers hoeven niet langer per se op kantoor te zijn om de telefoon te beantwoorden.

Om ervoor te zorgen dat iedereen op welk moment en waar dan ook verbonden is, is het verstandig de telefooncentrale naar de cloud te verplaatsen. Dit biedt vele voordelen. Zo vereenvoudigt het thuiswerkproces van medewerkers, aangezien ze beter kunnen samenwerken en klanten te woord kunnen staan. Maar het scheelt bijvoorbeeld ook in het prijzige onderhoud van een fysieke telefooncentrale.

Daarnaast is een cloudtelefooncentrale ontzettend schaalbaar. Dat maakt het het hart van een digitale transformatie. Een bedrijf kan de cloudtelefooncentrale naar wens opschalen, bijvoorbeeld om piekmomenten als de feestdagen op te vangen. De schaalbaarheid is er zelfs in medewerkersfuncties. Er wordt alleen betaald voor hetgeen dat een organisatie gebruikt.

Werkt het ook voor jouw bedrijf?

In een snel veranderende wereld spelen bereikbaarheid en efficiëntie een sleutelrol in het vertrouwen van klanten en relaties. Dit ongeacht de omvang van jouw bedrijf. Ben je benieuwd wat een flexibele telefooncentrale is en waarom het voor jouw bedrijf werkt? Via onderstaand formulier bieden we een e-book aan met daarin 15 tools om telefonie te optimaliseren.