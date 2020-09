Hoe ontwerp je cloud-native applicaties met Kubernetes?

Containers hebben het ontwerpen, ontwikkelen en draaien van software flink veranderd. Applicaties zijn geoptimaliseerd voor schaalbaarheid, maar bijvoorbeeld ook elasticiteit. Om aan de nieuwe eisen en wensen te voldoen, is er een andere werkwijze nodig. Cloud-native development wordt als de moderne aanpak gezien en Kubernetes bevordert de modernisering.

Containers zijn ideaal voor bedrijven die meerdere compute omgevingen willen gebruiken. Door software in containers te verpakken, wordt het namelijk mogelijk om de software eenvoudig te verplaatsen tussen verschillende clouds. Containers zijn ook ontzettend schaalbaar, beschikken over een hoogwaardig niveau security en ook rond het beheer ontstaan er voordelen. Kubernetes is daarbij uitgegroeid tot het populairste containerorkestratieplatform.

In onderstaande whitepaper, die we in samenwerking met Red Hat aanbieden, wordt ingegaan op hoe je de voordelen daadwerkelijk realiseert. De combinatie van cloud-native development en Kubernetes is daarvoor belangrijk. Red Hat bespreekt hiervoor bepaalde patronen en best practices, onder andere betrekking hebbend op een goede structuur en de juiste configuraties.

Door onderstaande whitepaper te downloaden kom je erachter hoe je cloud-native applicaties ontwikkelt met Kubernetes.