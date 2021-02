Wat bereik je met hyperautomation?

Kunstmatige intelligentie (AI) en automatisering worden al een aantal jaar ingezet om processen en workflows te verbeteren, maar ook om besluitneming te ondersteunen. De technologieën zijn in staat om het werk van mensen te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door eenvoudige taken over te nemen. De verwachtingen is dat naarmate de technologieën geavanceerder worden, ze door hun ondersteunende rol het werk van mensen ook prettiger maken. Hyperautomation kan op dit vlak helpen.

Business automation bestaat natuurlijk al jaren. Met technologie worden taken die eerder mensen uitvoerden geautomatiseerd. Inmiddels hebben nieuwe technologieën rond automatisering ook tot nieuwe zakelijke kansen geleid. Hyperautomation belooft een nieuwe revolutie in te luiden.

Hyperautomation past namelijk verschillende geavanceerde technologieën toe om processen en workflows verder te automatiseren. Ook maakt het medewerkers efficiënter. Naast steeds meer zaken automatiseren, is hyperautomation ook een verfijnde vorm van automatisering. Het treft allerlei zaken zoals het meten, ontwerpen, ontdekken en monitoren van zaken.

