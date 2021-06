Automatiseer processen om uitdagingen te overwinnen

Bedrijven staan voortdurend voor grote uitdagingen. Zeker het afgelopen jaar, toen de Covid-19-periode het bedrijfsleven grotendeels domineerde. Organisaties moeten zo goed mogelijk voorbereid zijn op dergelijke disrupties en extra flexibiliteit inbouwen. Processen en operations kunnen hierop aangepast worden, iets waarin automatisering een rol speelt.

Tijdens de Covid-19-periode zagen we een massale reactie op een crisis, wat leidde tot versnelde digitale transformatie. In eerste instantie keek men vooral naar de korte termijn, om nieuwe vormen van werken te ondersteunen. Inmiddels is duidelijk dat de Covid-19-crisis ook de nodige gevolgen met betrekking tot digitale transformatie op de lange termijn heeft. Automatisering lijkt hierin een centrale rol te spelen. De juiste technologie verzekert de continuïteit en het aanpassingsvermogen van het bedrijf.

Nieuwe investeringen in de onderliggende technologie-stack zijn hiervoor niet altijd nodig. De belangrijkste bedrijfsapplicaties, vaak legacy systemen, zijn te verbeteren met automatiseringsstappen. Dit om de benodigde aanpasbaarheid en veerkracht te realiseren. Automatisering overbrugt het gat van een bestaande applicatiearchitectuur, zodat gebruikers binnen enkele uren nieuwe workflows kunnen ontwerpen.

