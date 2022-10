Veel bedrijven kiezen voor de cloud om agility te realiseren. Ze willen een infrastructuur die ze kunnen aanpassen aan hun veranderende behoeftes. Het is niet gewenst om vast te komen te zitten in een kostbare, complexe on-premises omgeving. Tegelijkertijd willen ze toegang tot unieke public cloud-diensten voor snellere en vergaande innovatie. De daadwerkelijke migratie naar die cloud en daarmee het benutten van de voordelen, kan echter een uitdaging zijn.

Met moderne technologieën is het wel eenvoudiger om te migreren naar de cloud. Zo is er de volledig beheerde, geïntegreerde dienst VMware Engine. De tool maakt het mogelijk VMware-workloads te deployen op geïsoleerde, toegewijde bare-metal infrastructuur. Het levert de agility die je bedrijf nodig heeft, terwijl je toegang krijgt tot clouddiensten.

Aangezien je VMware vSphere, vCenter, vSAN en NSX native draait in Google Cloud, is compatibiliteit gegarandeerd. Daardoor kan je bedrijf vanuit je datacenter workloads migreren naar de cloud. Ook beheren en schalen zijn meegenomen. Het is niet nodig om netwerk- en security policies opnieuw vorm te geven. Alles gaat zoveel mogelijk door, er is weinig disruptie.

In samenwerking met Devoteam bieden we een whitepaper aan waarin het vereenvoudigen van cloudmigratie verder wordt verduidelijkt. Door onderstaand formulier in te vullen kom je meer over de details te weten.