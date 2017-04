Services

Enkele weken geleden was Techzine te gast op de HortonWorks DataWorks Summit in München. Een Big Data-evenement waar allerlei professionals uit de hele wereld bij elkaar kwamen om te praten over de laatste trends en ontwikkelingen in Big Data. We praten al enkele jaren over Big Data, maar wat is nu de huidige staat en wat kunnen we de komende jaren verwachten. Kort door de bocht kun je stellen dat alles en iedereen aan de Big Data gaat. Dus niet alleen bedrijven, maar ook de consumenten en werknemers. In dit blog gaan we daar wat dieper op in.

Big Data is zeker geen nieuwe term en vrijwel al onze lezers hebben er al wel van gehoord. Als we het echter gaan hebben over het toepassen van Big Data, dan haken veel mensen af. Er wordt namelijk wel over gesproken, maar het aantal professionals in de Big Data-industrie is nog zeer beperkt en daarom is de adoptie onder bedrijven ook nog niet heel groot en vooral voorbehouden aan enterprise-organisaties.

Tijdens het evenement in München hebben we met allerlei mensen gesproken, waaronder met enkele Nederlandse bedrijven die al actief zijn in Big Data, namelijk ABN Amro, ING en KPN. Het ene bedrijf is hier al verder in dan het andere, maar wat voor alle bedrijven vaststaat is dat Big Data ze op termijn veel geld gaat opleveren, omdat ze betere analyses kunnen doen en risico’s kunnen verkleinen.

HortonWorks

HortonWorks zal niet iedereen wat zeggen, maar HortonWorks is eigenlijk de commerciële tegenhanger van Hadoop. Hadoop is een Big Data-platform dat nog ontwikkeld is door Yahoo, waarmee dat bedrijf grote hoeveelheden data inzichtelijk wilde maken en er ook een eigen databaseplatform voor ontwikkelde. Dat platform is uiteindelijk als open source-project onder beheer van de Apache Foundation gekomen en een aantal voormalig medewerkers van Yahoo zijn HortonWorks gestart. HortonWorks gelooft in open source en is dan ook de grootste bijdrager aan het Hadoop-project. Wat HortonWorks onderscheidt van Hadoop is dat het commerciële ondersteuning biedt aan enterprise-organisaties bij het opzetten, upgraden en onderhouden van hun Hadoop-platformen.

HortonWorks ontwikkelt zelf nieuwe features voor Hadoop en de platformen die gebruikmaken van Hadoop en zodra er iets af is, wordt het gedoneerd aan het open source-project. HortonWorks is daarmee een van de grootste ontwikkelaars op het gebied van Big Data-platformen.

De al eerder genoemde Nederlandse bedrijven (ABN Amro, ING en KPN) werken alle drie samen met HortonWorks voor hun Big Data-implementaties.

Alles en iedereen aan de Big Data

Elk bedrijf zal in de nabije toekomst gebruik gaan maken van Big Data. Je kunt er op termijn simpelweg niet omheen, om het simpele feit dat je er zoveel voordelen uit kan halen. Daarnaast zullen consumenten en werknemers in de toekomst ook dagelijks gebruik gaan maken van Big Data, voor zover ze dat nog niet doen, want enorm veel zaken om ons heen zijn hier al op gebaseerd.

Om dit nader toe te lichten is het belangrijk om eerst de verschillende soorten Big Data op een rij te hebben.