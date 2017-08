IT-werkgevers voorgesteld: technisch consultant bij KPN Consulting

Business

KPN Consulting is op zeer veel vlakken actief en zou op de shortlist van iedere IT’er moeten staan die op zoek is naar een uitdagende baan. Althans, dat is wat er na ons gesprek met Jeffrey Smit, sinds 1 juni 2017 algemeen directeur van het bedrijf, blijft hangen. Lees dus vooral verder als je benieuwd bent wat KPN Consulting allemaal te bieden heeft voor jou als werkzoekende.

Geen KPN Consulting, maar KPN ICT Consulting

KPN Consulting wordt in de markt niet altijd gezien als een ICT-werkgever. Daar wil Jeffrey zo snel mogelijk verandering in brengen. Vandaar ook dat een van zijn eerste doelen is om hiermee aan de slag te gaan. Dat men bij het horen van de naam KPN Consulting niet meteen aan ICT denkt, is voor een belangrijk deel terug te voeren op de naam die KPN heeft in de markt: “Als iemand ‘KPN’ hoort, denkt hij of zij vaak dat je hem een telefoontje wilt verkopen.” En toch is dat gek, want KPN als geheel is een van de grootste ICT-bedrijven van Nederland. Zelf wil hij de naam zo snel mogelijk veranderen in KPN ICT Consulting. Dat geeft duidelijker aan welk soort bedrijf het is dan de huidige naam.

Wat is KPN Consulting?

KPN Consulting is een jong bedrijf als het gaat om de medewerkers, het bedrijf is echter niet jong als het gaat om de staat van dienst binnen de sector. Het bestaat sinds 2011 onder de huidige naam, maar was daarvoor ook al aanwezig op de markt. Alleen was het toen onderdeel van Getronics. Nu hoort het bij de KPN-familie, maar heeft het wel een duidelijke, eigen identiteit, ook vergeleken bij het moederbedrijf KPN.

Bij het horen van de term ‘consulting’ denk je wellicht dat KPN Consulting vooral een adviserende rol heeft aan het begin van een traject waar het samen met een klant in stapt. Niets is echter minder waar. Ook bij het implementeren van oplossingen en vervolgens het maximaal uitnutten ervan (iets wat Jeffrey ‘utilize your technology’ noemt), speelt KPN Consulting een duidelijke rol.

Een samenwerking tussen KPN Consulting en een klant kan vanuit de klant opgezet worden, maar ook andersom. Op basis van een analyse die wordt gedaan door KPN Consulting kan er bijvoorbeeld contact opgenomen worden met een potentiële klant met een pitch hoe deze zijn ICT-omgeving beter zou kunnen maken. Tegenwoordig wordt ook steeds vaker geprobeerd om projecten gezamenlijk op te starten, waarbij beide partijen investeren om de nieuwe diensten te ontwikkelen.

Wat doet KPN Consulting?

Tot nu toe hebben we het alleen nog maar gehad over de werkwijze van KPN Consulting in het algemeen. Als werkzoekende ben je waarschijnlijk meer geïnteresseerd in de daadwerkelijke projecten die je eventueel kan gaan doen. Op dat vlak kun je in ieder geval je hart ophalen, want dat zijn er nogal wat. In het algemeen richt KPN Consulting zich op 5 pijlers: Digital Workspace, Access & Connectivity, Cloud Infrastucture & Hosting, Applications & Data en Security Services.

Het aantal specifieke projecten dat KPN Consulting doet, is heel erg groot. Door de focus op de verschillende pijlers is het ook een zeer gevarieerde verzameling. Zo kun je aan de slag gaan op het gebied van IoT en bijvoorbeeld met een woningbouwvereniging samenwerken om een netwerk van LoRa-sensoren optimaal in te richten. Dit met als doel om bijvoorbeeld predictive maintenance mogelijk te maken. Er wordt een sensor op een dak geplaatst, die aangeeft binnen welke tijd dit kan gaan lekken.

Een ander voorbeeld dat Jeffrey noemt, is de NS. Daarvoor ‘doet’ KPN veel op het gebied van ICT. Als je bedenkt dat een incident van een kwartier ervoor kan zorgen dat het twee dagen duurt vooraleer alles weer op orde is, dan moet je daar als ICT’er wel graag aan mee willen werken volgens hem.

Zelf in de hand

Met name de echte wil om iets te bereiken in de ICT, waar Jeffrey in het voorbeeld van de NS al aan refereerde, is iets wat je als potentiële kandidaat moet hebben. De mensen die Jeffrey graag in zijn organisatie heeft werken “moeten eager zijn, leergierig en aan het roer willen staan voor de klanten.” Ook het delen van kennis met collega’s is van cruciaal belang. KPN Consulting zoekt nadrukkelijk niet naar de stereotype programmeur die de hele dag in een hoekje zit te werken. In de meeste functies heb je veel contact met klanten.

Vrijheid om je als werknemer te ontwikkelen is volgens Jeffrey cruciaal. Vrijheid zorgt ervoor dat medewerkers die voldoen aan het profiel om bij KPN Consulting te werken, beter presteren. Dat komt het bedrijf als geheel natuurlijk alleen maar ten goede: “je moet intrinsiek willen doorleren en je kennis willen vergroten”.

Voor het grootste gedeelte werkt men bij KPN Consulting agile, tot aan het managementteam toe. Aan de ene kant is dat omdat je op deze manier grote onderwerpen in beter behapbare kleine brokken kunt onderverdelen. Daarnaast schept het ook continuïteit en voorkom je dat er te laat aan de bel wordt getrokken als iets verkeerd dreigt te gaan; iedere drie weken moet er immers iets af zijn. Jeffrey realiseert zich overigens ook terdege dat niet alles agile kan. Hij geeft zelf het voorbeeld van een cake. Die kun je niet agile bakken, maar moet ‘af’ de oven in. Zo is dat met bepaalde processen in een bedrijfsomgeving ook.

Werken bij KPN Consulting?

Resumerend vat Jeffrey nog even samen wat je te wachten staat als je aan de slag gaat bij KPN Consulting. Je kunt dan tegen jezelf zeggen: “Ik heb zelf in de hand hoe ik me ontwikkel, ik draag bij aan de wereld om me heen en werk in een superspannend vakgebied.”

We hopen dat je na het lezen van dit artikel een goed of in ieder geval beter beeld hebt van KPN Consulting als werkgever en wat je als consultant kan verwachten als je er aan de slag gaat. Volg deze link als je wilt zien welke IT-vacatures KPN Consulting op dit moment open heeft staan.

Dit artikel is onderdeel van een nieuwe reeks artikelen die we van plan zijn te gaan maken. We willen werkzoekende IT-professionals niet alleen ondersteunen door middel van onze vacaturebank, maar ook wat meer informatie geven over specifieke bedrijven. Wat maakt deze bedrijven interessant (of juist niet, dat zal per persoon verschillen) voor jou als werkzoekende? Past de algemene strategie en de bedrijfscultuur bij je? Op dat soort vragen proberen we antwoord te geven in deze nieuwe reeks.