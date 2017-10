TechDays 2017: Uiteraard veel Azure

Services

Over een kleine twee weken op 12 en 13 oktober vindende TechDays 2017 weer plaats in de Amsterdam RAI. Net als vorig jaar zal Techzine daar weer bij aanwezig zijn. Tijdens de TechDays kan je weer genoeg informatieve sessies volgen om helemaal op de hoogte te komen van de laatste ontwikkelingen rondom Microsoft technologie. Een van de onderwerpen die uitgebreidt aan bod gaat komen is natuurlijk Microsoft Azure. Het cloudplatform van Microsoft.

Tijdens de TechDays 2017 zijn er maar liefst 49 sessies waar Azure betrekking op heeft. Maak je regelmatig gebruik van Azure of wil je dat in de nabije toekomst gaan doen, dan is de TechDays het evenement voor jou om je kennis verder bij te spijkeren. Vrijwel alle onderdelen van Azure komen wel voorbij, wil je meer doen met data analytics, of juist met het Internet of Things, maar ook NodeJS, Containers, Active Directory, AI en Serverless zijn allemaal te gebruiken via Azure.

Azure is inmiddels het belangrijkste platform van Microsoft. Daarmee verdiend het bedrijf het meeste geld, maar het fungeert ook als de motor van alle andere producten en diensten die het bedrijf vandaag de dag aanbiedt. Windows 10, Office 365, maar ook de Xbox kunnen niet functioneren zonder Azure. De kracht die het cloudplatform van Microsoft kan leveren is ongekend en daardoor ook door ontwikkelaars te gebruiken. In maar liefst 49 sessies is meer kennis op te doen over Azure.

Heb je nog geen kaartje gekocht voor de Microsoft TechDays? Koop die dan vandaag, want op is op.