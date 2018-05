Zyxel herpositioneert Nebula, gaat strijd aan met Ubiquiti

Vorig jaar bespraken we het Nebula-platform van Zyxel al eens uitgebreid. Inmiddels heeft het bedrijf enkele fundamentele wijzigingen doorgevoerd. Dit om de omgeving en de producten die erbij horen aantrekkelijker te maken voor potentiële klanten. Men wil kort door de bocht gezegd de strijd aangaan met Ubiquiti. Wij spraken hierover met Kevin Drinkall, Wireless and Cloud Market Development Manager bij het bedrijf, verantwoordelijk voor EMEA.

Bij de introductie van Nebula vorig jaar positioneerde Zyxel het als een op zichzelf staand platform. Er waren speciale access points, switches en security gateways die je moest aanschaffen om er gebruik van te maken. Daarnaast was het gebaseerd op licenties. Inmiddels is men een jaar verder en heeft men gezien dat het beter is om het platform anders te positioneren. Het gaat dan niet alleen om updates die meer functionaliteit toevoegen. Nebula anno 2018 is daarmee fundamenteel anders dan in 2017.

Twee grote wijzigingen

Er zijn twee grote wijzigingen doorgevoerd in Nebula. Allereerst heeft Zyxel een gratis versie van Nebula in het aanbod opgenomen. Je kunt nu kiezen uit Nebula en Nebula Pro. Die laatste variant is bedoeld voor service-providers en is een betaalde dienst. Je kunt daarmee multi-tenant omgevingen aanmaken en dergelijke. De gratis versie biedt globaal alle mogelijkheden die niet onder het kopje MSP vallen.

De andere wijziging heeft Zyxel de naam NebulaFlex gegeven. Access points uit de ‘gewone’ 1123AC-lijn kun je tegenwoordig ook via Nebula beheren, mocht je dat willen. Het gaat hierbij om de NWA1123ACv2, Pro en HD. In tegenstelling tot de NAP-lijn access points, die alleen geschikt is voor Nebula, kun je bij de NWA-modellen kiezen. Wil je deze vanuit de cloud beheren of niet? Daarbij maakt het niet uit wanneer je de access points gekocht hebt overigens. Alle modellen met deze typenummers zijn er geschikt voor.

Je kunt overigens altijd switchen tussen beheeromgevingen. Ben je benieuwd naar hoe Nebula in de praktijk werkt, dan kun je het dus gewoon inschakelen voor je NWA-access point. Het is niet meer dan het installeren van een alternatieve firmware. Wil je het beheer na verloop van tijd toch weer uit de cloud halen, dan kan dat. Zelf heeft Zyxel onderstaande animatie gemaakt om de flexibiliteit van Nebula op de NWA-lijn te duiden:

Let wel, vooralsnog is NebulaFlex alleen beschikbaar voor access points. Later dit jaar zal de GS1920V2-lijn switches ook geschikt zijn voor NebulaFlex. Uiteindelijk moet een product ook krachtig genoeg zijn om via Nebula aangestuurd te kunnen worden. Niet ieder product is er zomaar geschikt voor.

De verwachting is wel dat het langzaam maar zeker verder zal uitbreiden. Volgend jaar komt Zyxel met 802.11ax access points. Als we Drinkall goed hebben begrepen, komen die ook beschikbaar voor beheer via Nebula.

Noodzakelijke aanpassing?

Uiteindelijk kun je beide veranderingen aan het Nebula-platform zien als manieren om het gebruik van Nebula een boost te geven. Daaruit kun je dan weer afleiden dat de initiële positionering niet het gewenste resultaat had. Drinkall gaat daar niet specifiek op in overigens. Wel zegt hij dat de introductie van het gratis model een grote groei met zich meebracht in het tweede deel van vorig jaar. Hij heeft het over een groei van 250 procent. Dan is het wat ons betreft aannemelijk dat Nebula in eerste instantie niet echt aansloeg. Dergelijke groeicijfers kun je doorgaans alleen realiseren als je van een tamelijk laag startpunt komt.

Moeten we het toevoegen van stand-alone access points aan Nebula zien als een zwaktebod? Volgens Drinkall moet je het vooral zien als het vergroten van de loyaliteit voor het platform. Daar zit natuurlijk wel wat in, want je krijgt er een veel grotere install base van. Dat je het platform vervolgens ook nog eens gratis aan kan bieden, helpt hierbij uiteraard ook enorm.

Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat het centraal beheren van netwerkinfrastructuur fundamenteel fijner werkt dan via fysieke controllers en onoverzichtelijke interfaces van access points, switches en gateways. Je kunt met een druk op de knop veel meer zaken tegelijkertijd configureren. Zeker met het afnemende budget bij IT-afdelingen waar je regelmatig over leest in het achterhoofd, is dit natuurlijk een goed idee.

Als kleinere onderneming is de kans daarnaast ook groot dat je veel netwerkbeheer gewoon zelf kunt doen. Tot slot geeft het de partners en resellers van partijen zoals Zyxel de mogelijkheid om extra diensten aan te kunnen bieden. Die verdienen dan niet meer alleen aan het verkopen van de ‘doosjes’, maar ook aan het centraal beheren van de netwerken van hun klanten, vanuit een enkel beheerscherm.

Ubiquiti de grote concurrent

Inmiddels loopt Nebula volgens Drinkall dus lekker door. Dat is wel nodig ook, want ze hebben met Ubiquiti een geduchte concurrent in het segment waarop ze zich met Nebula richten. Drinkall duidt NebulaFlex en de introductie van de gratis versie van Nebula ook expliciet als manieren om te kunnen concurreren met Ubiquiti.

We moeten deze focus op Ubiquiti overigens ook weer niet overdrijven volgens Drinkall. Het feit dat dat merk het zo goed gedaan heeft de afgelopen jaren, zonder ook maar een euro aan marketing uit te geven, geeft aan dat er markt is voor een dergelijke oplossing. Die markt is uiteindelijk vele malen groter dan het gedeelte dat nu door Ubiquiti wordt bediend. Een groot gedeelte van de groei van Nebula hoeft dan ook zeker niet uit het aandeel van Ubiquiti te komen. Dat zal organische groei van het segment als geheel zijn, waar zowel Zyxel en Ubiquiti (en andere aanbieders) hun graantje van mee gaan pikken.

Een groot voordeel van Zyxel ten opzichte van Ubiquiti is dat de ondersteuning bij Zyxel niet louter bestaat uit de community. Je kunt er ook daadwerkelijk altijd iemand aan de lijn krijgen bij Zyxel als je in de problemen zit. Naarmate meer en meer kleine en middelgrote bedrijven gebruik gaan maken van cloud-managed omgevingen, zal dat volgens Drinkall positief uitwerken voor Zyxel. Wij zijn geneigd om het hiermee eens te zijn overigens. Ubiquiti heeft als het gaat om Unifi toch nog altijd een hoog early adopter imago, als we her en der zo eens luisteren. Dat wil je op termijn niet hebben als bedrijf, is in ieder geval onze verwachting.

Zyxel bedient beide markten, vooralsnog

Ubiquiti en Zyxel richten zich dus zoals gezegd op hetzelfde gedeelte van de markt. Let wel, wat Zyxel betreft gaat het hier dan alleen om het Nebula-stuk van het portfolio. Daarmee wil Drinkall ook meteen duidelijk maken dat we niet moeten verwachten dat Zyxel snel alles de cloud in gaat brengen. Er is volgens hem namelijk nog wel degelijk behoefte aan access points met fysieke controllers. Hij wijst hierbij op Cisco, dat naast Meraki (hun cloudplatform) ook nog gewoon fysieke controllers heeft en de access points die daarbij horen. De high-end WAC-lijn, met onder andere de WAC6500-serie, zal dus gewoon nog stand-alone (niet in de cloud) worden ingezet en worden beheerd middels een fysieke controller.

Hoe lang deze behoefte voor netwerkapparatuur die niet in de cloud wordt beheerd nog aanhoudt, is niet te zeggen. Uit de woorden van Drinkall maken we in ieder geval wel op dat ook hij er rekening mee houdt dat het een kwestie van tijd is vooraleer ook de andere lijnen in de cloud opgenomen gaan worden. Hij geeft namelijk aan dat de cloud nog niet snel genoeg is om aan alle eisen van bedrijven te voldoen. Zodra dat wel het geval is, is er geen enkele reden meer om het beheer nog lokaal te doen natuurlijk. De veranderde rol van Drinkall binnen Zyxel zelf is hier overigens ook een goede indicatie van. Hij was tot eind vorig jaar Market Development Manager voor Nebula, maar sindsdien is daar ook wifi in het algemeen bijgekomen.

Let wel, niet alle apparaten die nu op de markt zijn, zijn geschikt voor beheer vanaf de cloud, iets wat we recent ook al hoorden van Netgear. Er is meer werkgeheugen en processorkracht vereist bijvoorbeeld, voor de communicatie met de cloud. Die moet plaatsvinden naast het reguliere verkeer. Uiteraard is dit zogeheten Out-of-Band-communicatie. Alleen de communicatie die nodig is voor het beheer, gaat via de cloud. Het normale netwerkverkeer vanzelfsprekend niet.

Wat kunnen we nog meer verwachten?

We eindigen het gesprek met Drinkall met een blik in de toekomst. Nebula heeft inmiddels de tractie die het nodig heeft, begrijpen we uit zijn woorden. Het is uiteraard wel zaak om de vaart er goed in te houden. Dat is ook inherent aan het SaaS-model in het algemeen. Je moet regelmatig met updates komen, om gebruikers te blijven binden. Dat gaat Zyxel dan ook zeker doen volgens hem. Sinds we het platform vorig jaar bespraken zijn er al de nodige feature updates geweest. De toevoeging van tweestapsverificatie is een van de belangrijkste geweest wat ons betreft. Sinds vorige maand is de kleur van de omgeving daarnaast veranderd van blauw naar grijs. Dat staat net wat zakelijker wat ons betreft.

In juni komt er tot slot nog een nieuwe update met allerlei nieuwe features, ongeveer een jaar na de vorige grote update. Rond die tijd zullen wij ook weer even met het platform aan de slag gaan en onze bevindingen met jullie delen.