HPE toont IoT-visie met opening van HPE Europe IoT Innovation Lab

HPE opende in januari het HPE Europese Innovation Lab in Genève, waarbij we aanwezig waren. Tijdens de opening van dit nieuwe IoT Lab toonde het Amerikaanse bedrijf zijn visie rond het Internet of Things (IoT) en liet het zien waar het allemaal mee bezig is. Ook kwamen er een aantal klanten aan het woord, waarmee HPE samen oplossingen heeft ontwikkeld.

Het nieuwe IoT Innovation Lab in Zwitserland is inmiddels de derde die HPE heeft geopend. Vorig jaar februari werd er in Singapore ook een dergelijke locatie geopend, terwijl er in Houston al een was. Vanuit deze drie locaties, mogelijk nog meer in de toekomst, werkt HPE aan innovatieve oplossingen voor het Internet of Things.

Meer innovatieve software dan dozen schuiven

We hebben in het recente verleden natuurlijk met meer bedrijven gesproken die inzetten op het Internet of Things, waaronder ook concurrenten van HPE. Je zou namelijk in eerste instantie verwachten dat HPE vooral inzet op edge computing, omdat het daar hardware voor kan ontwikkelen en verkopen. Of zoals ze in de markt zeggen, dozen schuiven. Uit ons bezoek aan het HPE IoT Innovation Lab blijkt dat hier ook belangrijk te zijn, al ligt de focus wel echt op innovatie. Intelligente software-oplossingen die wat toevoegen. HPE stelt dat 75 procent van alle enteprise data in de nabije toekomst op de edge wordt gegenereerd. Het is onmogelijk om dat allemaal centraal naar de cloud te brengen, dus moeten er analyses gebeuren op lokaal niveau om de belangrijkste aspecten uit die data te halen en dat uiteindelijk centraal op te slaan.

Airbus, Nokia en Foxconn aan het woord

Om te laten zien hoe HPE innoveert in het Internet of Things waren er enkele klanten uitgenodigd om te vertellen hoe ze samen met HPE nieuwe IoT-oplossingen ontwikkeld hebben. Het gaat om Airbus, Nokia en Foxconn, die we hierna kort zullen bespreken.

Airbus

Airbus vertelde dat er de afgelopen jaren flink wat technologie is toegevoegd aan vliegtuigen. Luchtvaartmaatschappijen willen steeds meer diensten en gemak bieden aan hun passagiers, maar ook het personeel efficiënter laten werken. Dat gebeurt aan de ene kant vooral in de vorm van entertainment en comfort en aan de andere kant door zaken te automatiseren of eenvoudiger te bedienen.

Bij het ontwikkelen van oplossingen voor vliegtuigen is het van belang dat alles functioneert met én zonder internetverbinding. Hoewel steeds meer vliegtuigen worden voorzien van een internetverbinding, zal dit voorlopig niet op elke vlucht de volledige reis goed werken. Daarvoor is het te afhankelijk van verschillende externe factoren. Ook is het van belang dat alles wat ontwikkeld wordt simpel te gebruiken is, zodat men geen handleiding nodig heeft om iets te bedienen in de cabine. Airbus en HPE werken daarin samen.

Nokia

Een andere klant die tijdens de opening aan het woord kwam was Nokia. Dat is in dit geval niet de smartphonefabrikant, maar het netwerkbedrijf dat gespecialiseerd is in mobiele communicatie via onder andere 4G en 5G. Met de komst van 5G ziet het bedrijf enorm veel kansen voor netwerkoperators, maar ook voor bedrijven als HPE. Deze complexe en geavanceerde mission critical netwerkapparatuur moet breder beschikbaar gaan komen. Daarvoor werken HPE en Nokia nu samen.

Een voorbeeld is low latency. De totale tijd die nodig is om te communiceren van A naar B. Dit is nu nog maar een fractie van een seconde, maar voor sommige toepassingen is 10ms nog teveel. Wanneer zelfrijdende auto’s of drones straks met elkaar gaan communiceren kan elke ms een remweg flink verkorten of een obstakel ontwijken. Dat kan niet via de cloud, daarvoor moet apparatuur naar de rand van het netwerk. Oftewel de edge.

Private LTE

Ook zijn er kansen voor private LTE. In gebieden waar slechte netwerkdekking is, bijvoorbeeld een booreiland, is het lastig om alle apparatuur met het internet te verbinden. Nokia ontwikkelt nu samen met HPE een oplossing voor een private LTE. Er kan dan op een gebied van een aantal kilometer een private LTE-netwerk worden opgezet, dat vanaf een basisstation met een straal of satelliet verbinding maakt met het internet. Hiervoor wordt die zeer geavanceerde netwerkapparatuur van Nokia ineens beschikbaar voor het bredere bedrijfsleven en niet alleen voor telecomoperators. Nokia en HPE vullen elkaar hier goed aan. Nokia levert de netwerkapparatuur, HPE de servertechnologie en sensoren.

Foxconn

Tot slot was Foxconn aanwezig, een bedrijf met over de hele wereld fabrieken. Op de locaties assembleert en produceert Foxconn elektronische apparatuur. Zo bouwt het bedrijf inmiddels alle servers voor HPE. Er rollen ook iPhones, Android-smartphone, PlayStation-consoles en beeldschermen bij Foxconn van de band. Vrijwel elk huishouden in Europa heeft meerdere apparaten in huis die uit een fabriek van Foxconn komen.

Foxconn heeft samen met HPE de productie van HPE-servers efficiënter gemaakt. Waar vroeger alle servers standaardmodellen waren, stellen klanten tegenwoordig zelf hun server samen en is elk model net even anders. Andere opslag, ander werkgeheugen, verschillende processoren, wel of geen videokaarten, een enkele of een dubbele voeding en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Een van de zaken die extreem veel tijd kost is het inspecteren van een server als die uit productie komt. Het gaat dan om meerdere controles, waaronder het bekijken of alle onderdelen die de klant heeft besteld erin zitten. In veel gevallen gebeuren deze zaken met de hand, waarbij ook nog eens vaak dingen over het hoofd gezien worden. Een schroefje dat maar half is vastgedraaid is moeilijk te zien. Of een schroefje dat ergens los in een behuizing zwerft.

Door camera’s en kunstmatige intelligentie in te zetten kan de controle volledig automatisch plaatsvinden. HPE beschikt hiervoor over zeer geavanceerde machine learning en AI die dit mogelijk maken.

Over het algemeen bleven de drie klantprestaties tijdens de opening van het HPE IoT Innovation Lab redelijk oppervlakkig, al vonden wij die van Foxconn één van de interessantste. Daarom hebben we besloten om wat uitgebreider met Foxconn te praten, zodat we wat beter zicht op deze usecase krijgen. In een later artikel gaan we hier dan ook dieper op in.

Intern en extern technologie verzamelen

HPE is natuurlijk niet het kleinste bedrijf en met zoveel divisies en kennis in huis kan er in het Internet of Things genoeg worden gerealiseerd. HPE realiseert zich echter ook dat met nieuwe markten, ook nieuwe innovatieve ideeën van buiten kunnen komen. Er wordt daarom samengewerkt met een Startup Accelerator in Silicon Valley. HPE investeert een flinke som geld in deze accelerator om startups op weg te helpen. In ruil daarvoor krijgt het bedrijf zo nu en dan presentaties van startups die iets nieuw hebben ontwikkeld waar HPE mogelijk profijt van zou kunnen hebben.

Dat is inmiddels al waardevol gebleken. De kunstmatige intelligentie die bij Foxconn wordt gebruikt om de servers te controleren is afkomstig van een startup die HPE mede heeft gefinancierd. HPE is vooral op zoek naar dit soort pareltjes om de weg naar het Internet of Things te versnellen. Hardwarematig heeft het bedrijf al veel kennis in huis, in software wil HPE nog flink investeren. Dan kun je denken aan kunstmatige intelligentie, software ontwikkeling en data-analyse.

Hoewel het IoT-lab in Genève pas net geopend is, durft HPE al de verwachting uit te spreken om de komende jaren flink wat innovaties te kunnen presenteren vanuit de locatie. Dat komt mede doordat luchtvaartbedrijven en CERN in de buurt zijn. We gaan er in de toekomst ongetwijfeld meer over horen.