On Tour: Interview Nutanix CEO Dheeraj Pandey

We interviewen de CEO en co-founder van Nutanix, Dheeraj Pandey. In deze uitgebreide video van een half uur praten we diepgaand over de visie en strategie van Nutanix. Hoe gaat Nutanix zich verder ontwikkelen in deze hybrid- en multicloud wereld, wat zijn de plannen met de unified workspace (Nutanix Frame) en natuurlijk het Internet of Things.

In Techzine on Tour interviewen we leiders van de IT-wereld, denk aan CEO’s en CTO’s van grote IT enterprises. Bedrijven die technologie ontwikkelen die zorgt voor innovatie en soms disruptie in de IT-wereld. We beginnen deze serie met de CEO van Nutanix, Dheeraj Pandey.

Enkele zaken die hij uit de doeken doet is hoe Nutanix straks ook de public cloud wil veroveren, hoe hij tegen VMware aan kijkt en hoe goed de samenwerking met Citrix is, ondanks dat Nutanix nu een eigen workspace product heeft. Tot slot gaat hij ook nog in op de enigszins afwijkende visie op het gebied van Internet of Things en het toepassen van automation.

In de video komen verschillende onderwerpen aan bod, hieronder een selectie om een specifiek gedeelte te kunnen bekijken: