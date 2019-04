Google Anthos gaat voor hybrid- en multicloud met AWS en Azure

Tijdens Google Cloud Next 2019 heeft Google een nieuw product gelanceerd met de naam Anthos. Google Anthos is de hybrid en multicloud-strategie van Google waar bedrijven al enige tijd op zaten te wachten. Azure heeft Azure Stack en AWS heeft een partnership met VMware. Google gaat nu aan alles en iedereen voorbij met Anthos. Anthos is namelijk platform onafhankelijk en kan overal draaien. Het is gebaseerd op kubernetes.

Google heeft zijn huiswerk gedaan op multicloud gebied. Zowel Sundar Pichai, CEO van Google, als Thomas Kurian, CEO van Google Cloud, namen de tijd om in te gaan op Anthos. Ze proberen met Anthos echte multicloud te bewerkstelligen. Uit onderzoek is gebleken dat 88 procent van de enterprise organisaties gaat voor een echte multicloud-strategie. Waar Microsoft met Azure en Azure Stack, en AWS met VMware hopen dat ze met een hybrid cloud-strategie voldoende keuze bieden, kiest Google nu voor echte multicloud.

Multicloud met kubernetes

Anthos is gebaseerd op het containerplatform kubernetes, maar kan overal draaien. Zowel op het Google Cloud Kubernetes platform als op de kubernetes-platformen van derden. Dat betekent dat Anthos bijvoorbeeld ook in Azure en in Amazon Web Services kan draaien, maar ook on-premise met bijvoorbeeld Red Hat OpenShift. Of in kleinere cloudomgevingen zoals IBM en Oracle. Wat de kracht van Anthos is, is dat de containers centraal worden beheerd. Hierbij is ook de beveiliging en toegang centraal geregeld. Onafhankelijk van het platform werken de containers overal hetzelfde, ontwikkelaars hoeven niets aan te passen om deze op een ander platform te draaien. Voor operations is het eenvoudig om containers te verplaatsen naar andere omgevingen.

Migreren van virtual machine naar container

Voor sommige IT-professionals zal dit in theorie goed klinken, maar nog een brug te ver zijn omdat het bouwen van containers niet tot hun specialiteiten behoort. Ook lijkt het wellicht lastig om huidige virtual machines om te zetten naar containers. Daar heeft Google een oplossing voor gevonden in de vorm van Anthos Migrate, dat nu in bèta is gegaan.

Met Anthos Migrate is het mogelijk om een on-premise virtual machine te converteren naar een kubernetes container en deze eventueel meteen te migreren naar de Google Cloud of een andere omgeving. Dit kan binnen een paar minuten geregeld zijn met een simpel commando. Afhankelijk van de hoeveelheid data kan het uiteraard wat langer duren.

Op deze manier worden applicaties uiteindelijk ook veel schaalbaarder. Sommige applicaties draaien nu op een veel te grote infrastructuur omgeving, omdat eventuele pieken in gebruik op bezoek opgevangen moeten kunnen worden. Zodra een applicatie in een container draait is dit niet meer nodig, deze kan automatisch worden opgeschaald. Vaak resulteert dit ook in een forse kostenbesparing.

Google heeft Cisco, HPE en VMware gestrikt als partners voor Anthos

Hoewel Anthos dus in staat is om containers out-of-the-box te draaien in elke omgeving, kan Google dit niet alleen en heeft het partners nodig. Tijdens de keynote kwamen Cisco en VMware op het podium de samenwerking met Anthos te duiden en viel bij ons ook een persbericht binnen waarin HPE bekendmaakt Anthos te gaan ondersteunen.

Cisco introduceert de Hybrid Architecture voor Google Cloud, waar Anthos deel van uit gaat maken. Op die manier komen de on-premise Cisco-omgeving en de Google Cloud samen. Cisco maakt bekend dat ze ondersteuning voor Anthos gaan toevoegen aan Cisco HyperFlex, HyperFlex Edge, Cisco ACI, Cisco Stealthwatch Cloud, Cisco SD-WAN en Cisco Intersight.

VMware heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in kubernetes, ondanks dat het een sterke propositie heeft in hybrid cloud met virtual machines. Ook bij VMware zien ze in dat containers een grote toekomst hebben, maar dat virtual machines nooit overbodig zullen worden. Daarom is het juist belangrijk dat je vanuit één applicatie zowel VM’s als containers kan beheren. VMware gaat Anthos dan ook ondersteunen vanuit vSphere, maar ook vanuit Heptio, het kubernetes-platform dat door VMware is overgenomen.

HPE maakt bekend dat het met twee geverifieerde infrastructuur ontwerpen komt voor Anthos. Deze ontwerpen zijn gebaseerd op HPE SimpliVity Hyper-Converged Infrastructure, HPE Nimble Storage e HPE ProLiant servers.

Naast Cisco, HPE en VMware zijn er nog veel meer partners die instappen in Anthos. Ook bedrijven als Atos, Citrix, Dell EMC, F5 Networks, Intel, Lenovo, Palo Alto Networks en Splunk stappen in Anthos. Ze gaan allemaal hun aanbod compatibel maken met Anthos.

Hoe groot Anthos precies gaat worden is nog even afwachten, maar het feit dat zoveel bedrijven direct mee willen doen is een goed teken.