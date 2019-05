Orange Business Services ziet samenwerking met industrie als sleutel voor 5G

Orange Business Services constateert dat met de komst van 5G als nieuwe mobiele connectiviteitstechnologie de Vierde Industriële Revolutie echt zijn beslag gaat krijgt. Het ‘Internet of Enterprises’ is hiervoor erg belangrijk, zo bleek tijdens een recent zakelijk evenement van moederbedrijf Orange waar Techzine aanwezig was. Het is daarom belangrijk dat bedrijven en operators nu gezamenlijk voorbereidingen treffen en per direct gaan samenwerken om echt IT en industriële werkprocessen bij elkaar te brengen.

Orange Business Services is als ICT-dienstverlener vanzelfsprekend zeer actief op het gebied van clouddiensten, analytics en cybersecurity. Hier schreven we de afgelopen tijd al meer over. De ICT-dienstverlener gaat daar nu ondersteuning bij 5G en daarvoor te ontwikkelen diensten aan toevoegen.

Tijdens het zakelijke evenement in Parijs kondigde moederbedrijf Orange, bij monde van CEO Stéphane Richard, aan dat het een belangrijke rol wil spelen als het gaat om de uitrol van de supersnelle mobiele technologie in de Franse thuismarkt. Deze krijgt daarom vanaf nu alle prioriteit.

De operator heeft hiervoor inmiddels al een heel concreet plan klaarliggen, dat echt uitgevoerd wordt zodra het beschikbare spectrum is geveild. Het meest opvallende aan dit plan is dat de operator zich vooral eerst op het bedrijfsleven richt. De consumentenmarkt is voorlopig nog van ondergeschikt belang.

5G is game changer

Volgens de topman van de operator is 5G een echte game changer voor het bedrijfsleven en moet de uitrol anders plaatsvinden dan met de vorige mobiele technologieën 3G en 4G. Voor deze mobiele technologieën werden eerst de netwerken uitgerold en daarna pas de use cases bedacht. Met 5G moet dit proces helemaal andersom worden uitgevoerd. Eerst de use cases en dan echt de uitrol. De technologie moet direct worden uitgerold, daar waar de echte zakelijke behoefte is. Echt maatwerk dus.

Orange ziet -vooral in thuismarkt Frankrijk- de belangrijkste use cases nu binnen de industriële- en transportsector. De impact op deze sectoren resulteert bijvoorbeeld in het sneller kunnen verwerken van data voor industriële processen, het aansturen van zelfrijdende voertuigen, network slicing voor specifieke segmenten en een grotere stabiliteit. Vandaar dat het de uitrol van 5G in eerste instantie op deze bedrijfssectoren gaat richten.

Samenwerking belangrijk

De CEO geeft echter aan dat de Franse operator dit niet alleen kan. Gezamenlijk optrekken met het (Franse) bedrijfsleven is daarom het devies om van 5G een zakelijk succes te maken. Co-innovatie moet hierbij het devies zijn, waarbij bedrijven voor zichzelf de juiste doelen of applicaties bedenken waarvoor zij 5G willen gebruiken. Voor de operator betekent het dat het juist die oplossingen en toepassingen moet ontwikkelen om aan die vraag te beantwoorden. Samenwerking met bedrijfsleven rondom 5G heeft daarmee absoluut de prioriteit.

Tijdens het evenement werden dan ook al een aantal interessante eerste echte use cases gepresenteerd van grote Franse industriële- en transportondernemingen. Zo kwamen gebruikstoepassingen van een toeleverancier van vliegtuigbouwer Airbus, autofabrikant Renault en de Franse spoorwegen SNCF aan bod.

Komst van het ‘Internet of Enterprises’

Deze focus op het bedrijfsleven is ook het gevolg van de opkomst van het zogeheten Internet of Enterprises (IoE), legt Orange Business Services-CEO Helmut Reisinger uit. Naar verwachting komt door het IoE over ongeveer vijf jaar zo’n 60 procent van alle wereldwijde data bij bedrijven en organisaties vandaan. Deze databerg wordt gegenereerd doordat het IoE niet alleen mensen met elkaar verbindt, maar juist mensen verbindt met locaties en met objecten, zoals sensoren.

De bedrijven en organisaties willen natuurlijk iets met deze enorme berg gegevens doen en daar vooral waarde uit creëren. Daarnaast moet het intellectuele eigendom dat deze data vertegenwoordigt goed worden beschermd, waarvoor weer uitgebreide securitymaatregelen moeten worden genomen. De enorme berg aan data genereert veel innovatie binnen bedrijven en organisaties.

Met de komst van 5G kunnen bedrijven en organisaties straks veel beter dit Internet of Enterprises gaan managen. Voor hen breekt met deze snelle mobiele technologie volgens Orange Business Services een nieuwe fase aan. In deze fase komt de ‘realtime enterprise’ echt tot leven, vooral door de technologische impact van de lage latency die 5G met zich meebrengt. Naast de realtime enterprise zal ook de opkomst van het IoT voor bedrijven van groot belang worden.

IT en industrie komen samen

Eigenlijk komt met het IoE de IT-wereld met de industriële wereld, de werkprocessen, samen. Dit leidt tot nieuwe business- en innovatie-modellen. Deze modellen zijn vervolgens natuurlijk weer een stimulans voor de economie in het algemeen. Co-innovatie tussen ICT-bedrijven en de industrie is daarom van levensbelang. Niet alleen in Frankrijk, maar in de hele wereld.

Interessante business voor Orange Business Services

Het ligt dan ook voor de hand dat de Franse ICT-dienstverlener van deze nieuwe mogelijkheden een graantje wil mee plukken. Voor Orange Business Services wordt 5G en bijbehorende use cases en businessmodellen straks gewoon een dienst die zij hun zakelijke klanten gaan leveren, naast de al eerdergenoemde portfolio van cloud- en securitydiensten. Eerst dus op de Franse thuismarkt, maar daarna wellicht ook elders. Samen met de uiteindelijke eindgebruikers.

Samenwerking met Dell Technologies kenmerkend

Dat de Franse operator en zijn ICT-dienstverleningspoot 5G echt als een game changer zien voor de het bedrijfsleven, blijkt ook weer uit de recent aangekondigde intensieve samenwerking met techgigant Dell Technologies. Het gezamenlijk willen ontwikkelen van infrastructurele, al dan niet (multi)cloudgebaseerde en gevirtualiseerde oplossingen en toepassingen voor 5G en edge computing, onderstreept dit.

Helemaal omdat beide bedrijven niet alleen technologie willen ontwikkelen, maar ook echt de use cases en een ecosysteem van partners willen bedenken. Hier komt de co-innovatie weer on de hoek kijken.

We houden de ontwikkelingen van Orange en natuurlijk ook Orange Business Services rondom 5G de komende tijd daarom in de gaten.