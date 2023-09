Amazon pompt vier miljard dollar in Anthropic en verwerft daarmee een minderheidsbelang in de AI-ontwikkelaar. Met de investering in de OpenAI-concurrent kan de techgigant een concurrerend aanbod uitbrengen tegenover Microsoft. Al is het ook niet uniek in zijn investering, want ook Google investeerde al in Anthropic.

AI-ontwikkelaar Anthropic maakte maandag bekend een miljardeninvestering van Amazon te ontvangen. Het exacte bedrag kan oplopen tot vier miljard dollar. Het bedrijf zegt het geld in te zetten voor het ontwikkelen van “betrouwbare en high-performing foundation modellen”.

Anthropic doet onmiddellijk een wederdienst en beslist AWS als belangrijkste cloudprovider te kiezen voor de meest kritische workloads te draaien. “Het opleren van state-of-the-art modellen vergt verregaande energiebronnen, waaronder compute power en onderzoeksprogramma’s, en de toelevering van compute infrastructuur door Amazon, naast andere providers, verzekert dat we uitgerust zijn om door te groeien op het vlak van AI-veiligheid en -onderzoek.”

Zakelijk publiek bedienen

Met wat heeft Anthropic nu precies de interesse van Amazon weten te trekken? De LLM Claude 2 is het meest geavanceerde model dat de AI-ontwikkelaar momenteel bezit. De LLM maakt zich nuttig voor de marketingafdeling door het schrijven van copy, lost wiskundige problemen op, kan op basis van een prompt in natuurlijke taal code genereren en vat lange juridische documenten probleemloos samen. Hieruit besluiten we dat het model voornamelijk in een zakelijke context zeer interessant is.

Een nieuwe, krachtigere generatie van Claude 2, Claude Next, staat al in ontwikkeling. De investering van Amazon zal zeker benut worden om dit project verder uit te werken. De techgigant zal door een directe investering van 1,25 miljard dollar onmiddellijk een minderheidsbelang verwerven in de AI-ontwikkelaar. De overige 2,75 miljard dollar kan uiteindelijk nog in het bedrijf worden gepompt, maar daar is geen verplichting toe.

Verder zit er een voordeel voor zakelijke gebruikers aan de deal. Een goede ondersteuning van Amazon Bedrock wordt namelijk belooft, wat de mogelijkheid geeft om de large language modellen (LLM’s) te verfijnen naar de noden van het bedrijf. Hiervoor doet Anthropic een wederdienst, aangezien Amazon het LLM-model Claude 2 al sinds april aanbiedt via de eigen generatieve AI-dienst Bedrock. Voor de toekomstige modellen is er ineens overeengekomen dat deze beschikbaar komen op de AWS-dienst. Het AWS Generative AI Innovation Center, waar klanten hulp kunnen vragen van een AWS-expert bij het bouwen van een AI-applicatie, zal ook aanspreekbaar zijn voor vragen rondom Anthropic-modellen.

“Sinds de bekendmaking van onze ondersteuning voor Amazon Bedrock in april, heeft Claude een aanzienlijke organische adoptie gezien door AWS-klanten”, zegt Dario Amodei, medeoprichter en CEO van Anthropic. “Door ons partnerschap aanzienlijk uit te breiden, kunnen we nieuwe mogelijkheden ontsluiten voor organisaties van elke omvang, terwijl zij de veilige, ultramoderne AI-systemen van Anthropic inzetten in combinatie met de toonaangevende cloudtechnologie van AWS.”

Anthropic als OpenAI-concurrent

Onrechtstreeks draagt de investering ook bij aan een sterkere positie tegenover OpenAI. Anthropic wordt momenteel al weggezet als concurrent voor de ontwikkelaar van ChatGPT en DALL-E, maar heeft zijn aanbod nog niet kunnen aanvullen met krachtige tools. Deze investering belooft daar dus verandering in te brengen. Tegelijk is Amazon niet de enige grote naam in de techwereld waar Anthropic al geld heeft weten los te krijgen, een investering van Google ter waarde van 450 miljoen dollar werd eerder dit jaar al aangekondigd.

OpenAI verwierf voor zijn projecten al meermaals investeringen van Microsoft. Dat toont het vertrouwen van de techwereld en de modellen GPT-3 en GPT-4, die dienen voor ChatGPT, integreerden in de tussentijd al in een hele reeks AI-producten van grote bedrijven. De ontwikkelaar heeft dan ook een unieke positie in de AI-markt, doordat de release van beeldgenerator DALL-E en chatbot ChatGPT een leemte invulden. Er werd binnen bedrijven of in de wetenschap misschien al geëxperimenteerd met kunstmatige intelligentie, maar deze tools konden voor deze releases zeker niet aanwezig zijn in ieders woonkamer.

Ten opzichte van Claude 2 ligt daar ook net de zwakte van GPT-3 en GPT-4, deze modellen moeten algemene doeleinden dienen om een zo groot mogelijk publiek aan te spreken. Het model voor een zakelijk publiek, ChatGPT Enterprise, raakt dit probleem amper aan en wordt voornamelijk weggezet als een model waar meer verfijning op mogelijk is en waar meer waarde wordt gehecht aan privacy.

De rol die OpenAI speelde in het doorbreken van AI-technologie naar een groter publiek, is niet te ontkennen. Maar deze positie garandeert de toekomst van het bedrijf niet. Grote techbedrijven zetten nu in op de kansen van Anthropic, terwijl OpenAI financieel al geen gunstige toekomst tegemoet lijkt te gaan. Het draaien van de modellen voor een groot publiek is erg duur en de omzet genererende formules, ChatGPT Enterprise en ChatGPT Plus, volgden pas later en zetten zeker niet alle gebruikers op een betalend abonnement.

Anthropic vormt met Claude 2 een interessante AI-speler voor de zakelijke markt. Nu weet het via Amazon ook een groot publiek te bereiken. Amazon van zijn kant kan dankzij de investering dan weer een aanbod aanbieden dat de concurrentie aangaat met dat van Microsoft en het niet simpelweg kopieert.