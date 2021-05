ServiceNow focust op productie industrie en gezondheidszorg

ServiceNow heeft vandaag Knowledge 21 afgetrapt, het jaarlijkse ServiceNow-event. Op de eerste dag volgde ook meteen een aantal aankondigingen, waaronder de focus op verticals, wat de eerste duidelijke hand van Bill McDermott is.

McDermott zijn leiderschap staat bekend om twee dingen. Het eerste is elk jaar overnames doen om het portfolio te verbreden. Het tweede is specialiseren in verticals. Hij heeft als CEO van ServiceNow ook al aangegeven dat hij samen met partners wil specialiseren in bepaalde verticals. Dat is tijdens Knowledge 21 ook meteen te merken, want het bedrijf gaat zich verder specialiseren in de twee industrieën manufacturing en healthcare.

Manufacturing

ServiceNow wil de productie industrie (manufacturing) slimmer maken met het Now Platform. Vooral de applicatie bovenop het platform speelt hierin een belangrijke rol. De applicatie voor manufacturing draagt de naam Operational Technology Management (OT Management). Met OT Management moet worden ingespeeld op de behoeftes van de productie industrie. Het moet de kritieke technologie leveren om meer zichtbaarheid te krijgen in de IT- en OT-processen. Zo wordt het duidelijker hoe systemen opereren en op welke fronten ze afhankelijk zijn van elkaar. OT Management is ook in staat om zelf OT-systemen te detecteren.

Daarnaast moet met behulp van deze technologie ook de beschikbaarheid van systemen worden verbeterd. Hierbij kunnen workflows een grote rol spelen om processen te automatiseren, ook voor OT-systemen.

Tot slot denkt ServiceNow een rol te kunnen spelen in het beveiligen van OT-systemen, om risico’s te verkleinen en compliance te verbeteren. Hiervoor heeft het proactieve en reactieve security worfklows ontwikkeld.

ServiceNow trekt op met partners

Door de opkomst van Industrie 4.0 en Covid-19 zijn investeringen in digitaal werken en verbeteren van productiefaciliteiten flink omhoog gegaan. Om optimaal rendement uit die investeringen te halen, willen bedrijven de data die bij moderne productiefaciliteiten beschikbaar is ook actief gaan gebruiken. De data is te gebruiken voor analyses om de productie efficiënter of beter te maken, maar ook om workflows af te trappen bij het detecteren van afwijkingen of ongewenst gedrag.

Voor het goed opzetten van specifieke industrie-oplossingen is expertise nodig, net als goed gebruikmaken van de beschikbare data. Dat kan ServiceNow niet alleen en daarom werkt het actief samen met partners. Onder meet Atos, Deloitte, Fujitsu en Infosys gaan samen met ServiceNow de productie industrie voorzien van OT Management.

De OT Management-oplossing komt in het derde kwartaal van 2021 beschikbaar.

Healthcare

Ook in de gezondheidssector wil ServiceNow een grotere rol spelen met nieuwe en verbeterde Healthcare-oplossingen. Het bedrijf heeft zijn eerste stap in deze industrie al gezet met de Vaccine Administration Management-oplossing. Hiermee kunnen overheden het complete vaccinatieproces bijhouden. ServiceNow is met deze oplossing op de achtergrond verantwoordelijk voor miljoenen vaccinaties. We krijgen het idee dat het op dit moment nog vooral kleinere lokale overheden zijn in bepaalde landen die hier gebruik van maken. Onder andere een Duitse deelstaat en Schotland maakt gebruik van ServiceNow Vaccine Administration Management-oplossing. ServiceNow geeft aan dat Vaccine Administration Management een zeer schaalbare oplossing is. In Duitsland werden er in de eerste twee uur dat de oplossing online stond al 120.000 afspraken gemaakt voor vaccinaties. Op het piekmoment telde de oplossing 5000 afspraken per minuut en 7000 pageviews per seconde.

Overheden die nog problemen hebben met de adminstratie rondom het vaccineren kunnen dus wellicht bij ServiceNow aankloppen. De IT-leverancier heeft een oplossing op de plank liggen. De oplossing heeft ook een aantal nieuwe features gekregen.

Zo biedt de oplossing nu de mogelijkheid om afspraken te maken op de vaccinatielocatie voor de zogenaamde “walk-in” personen. Dit zijn mensen die zonder afspraak komen voor een vaccinatie. Met Covid-19 is dat momenteel lastig, maar met andere vaccinaties kan dit weer wel.

Ook kunnen call center medewerkers nu meerdere tijdslots aanbieden, in plaats van de eerst volgende beschikbare tijdslot. Inmiddels wordt er wat meer flexibiliteit geboden dan in het begin. Ook is het mogelijk om afspraken te verzetten of te verplaatsen naar andere vaccinatielocaties.

Healthcare and Life Sciences Service Management

De vaccinatie-oplossing was voor ServiceNow nog maar het begin, met een nieuwe oplossing wil het de gezondheidssector echt gaan veranderen. Met Healthcare and Life Sciences Service Management (HLSSM) wil het de workflows aan de voorkant en achterkant van gezondheidsorganisaties verbeteren, automatiseren en efficiënter maken. ServiceNow stelt dat hiermee de patiëntervaring beter moet worden, omdat de verpleegkundige of arts dan meer tijd heeft voor de patiënt.

Zoals met elk ServiceNow-product is ook deze oplossing gebouwd op het Now Platform. Het uiteindelijk doel is om in elke plek in de gezondheidsketen de mogelijkheid te bieden voor innovatie middels workflows en het integreren van verschillende systemen. ServiceNow denkt dan aan zorgverleners, zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven en bedrijven voor medische apparatuur.

ServiceNow werkt binnen zijn platform met een Healthcare data model, waar ook een digitaal patiëntendossier onderdeel van uit maakt. Hiervoor hanteert het bedrijf de FHIR-standaard. Dit is een standaard om medische gegevens uit te wisselen die internationaal is erkend.

Ook beschikt HLSSM over een 360 graden patiëntoverzicht, waarmee een zorgverlener direct alle informatie van de patiënt kan inzien, zonder dat deze hoeft te schakelen naar andere applicaties.

Verder heeft ServiceNow op basis van de kennis die het zelf heeft verzameld, de nodige workflows ontwikkeld die direct kunnen worden uitgerold om systemen met elkaar te laten communiceren. Het bieden van gezondheidszorg gaat zo weer meer over de patiënt in plaats van administratie en IT-systemen.

Het grootste struikelblok dat we zien voor deze oplossing is de fragmentatie in deze industrie. Standaarden en oplossingen verschillen vaak per land, evenals de manier van werken. De vraag is in hoeverre je zo’n systeem eenvoudig kan uitrollen. Dat zal de nabije toekomst moeten uitwijzen.

Beschikbaarheid

De Vaccine Administration Management-oplossing is beschikbaar vanuit de ServiceNow Store ,inclusief de nieuwe features. De Healthcare and Life Sciences Service Management kom ergens in het derde kwartaal beschikbaar.