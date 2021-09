Hoe ziet de toekomst van de PC eruit?

We zijn aangekomen bij de 15e aflevering van Techzine Talks, waarin de Techzine experts het gaan hebben over de toekomst van de PC. We bespreken de verkoopcijfers, form-factors, besturingssystemen, innovaties en features. Wat kan je verwachten van de PC’s in de nabije toekomst? Blijf je op je laptop werken, of gaat de desktop en mini-pc nog furore maken? Luister naar Techzine Talks.

Abonneer je nu via: Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Mocht je gebruik maken van een andere muziek- of podcastdienst, kijk dan op onze podcast-pagina hoe jezelf te abonneren.

De PC-markt staat weer meer in de spotlight sinds de coronacrisis. De pc was een beetje ondergesneeuwd door alle media aandacht voor smartphones en tablets. We zien het afgelopen jaar echter weer een hoop innovaties. Fabrikanten maken nieuwe form-factors. Zo is de mini-pc in opkomst, maakte Apple nieuwe iMacs in vrolijke kleurtjes en wist Dell indruk te maken met de Dell OptiPlex Ultra. Ook op softwaregebied is er genoeg te melden. Windows 11 komt eraan, Chrome OS geniet van stijgende populariteit, en waar blijft macOS?

Er is genoeg te vertellen over de pc’s van vandaag en van morgen. Dat bespreken we dan ook in deze nieuwe Techzine Talks. Wist je bijvoorbeeld dat HP na jarenlang marktleider te zijn geweest op de PC-markt, ze inmiddels ruimschoots zijn ingehaald door Lenovo en dat Dell al begint te naderen? Een wereld zonder pc’s is en blijft onmogelijk, maar verandering is er genoeg. Tijd voor een deep dive in een Techzine Talk.

Tijdens de introductie praten onze experts over Noname Security en Mendix World, het artikel van Noname Security houden jullie nog even te goed, die verschijnt deze of volgende week. Wel is er een uitgebreid artikel verschenen over Mendix World en bijhorende aankondigingen.

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Delen is lief

Vind je deze podcast de moeite waard? Deel de podcast dan ook met vrienden, familie en collega’s.