Tableau maakt analytics toegankelijker en integreert met Slack

Tijdens Tableau Conference doet de Business Intelligence (BI)-leverancier de nodige aankondigingen om zijn platform uit te breiden. Centraal staat het brengen van analytics naar “iedereen en overal”, zoals het bedrijf zijn missie zelf graag samenvat. Om dit te realiseren moet data en analytics toegankelijker worden. Daarvoor mikt het op een vergaande integratie met Slack.

Tableau is groot geworden door organisaties te helpen data te leren begrijpen. Hiervoor zet het data om in visuele presentaties. Op basis van gegevens zijn onder meer patronen en trends te ontdekken. Dat is goed voor het vinden van kansen en het voorspellen hoe bepaalde zaken zullen lopen. Als een organisatie veel met data werkt, worden dan ook vaak de juiste beslissingen genomen. Tableau wil daarom analytics zo breed mogelijk inzetbaar maken.

Business Intelligence vanuit Tableau gezien is zeker de laatste jaren aan het veranderen. Het maakt zich sterk voor een breed ecosysteem om zijn filosofie te verwezenlijken. Daarnaast wordt er ook geprofiteerd van het feit dat Tableau tegenwoordig een Salesforce-bedrijf is. Veel productinnovaties richten zich specifiek op compatibiliteit en integratie met Salesforce en bijbehorende producten. Ook de aangekondigde Slack-integratie kunnen we daaronder schuiven, het collaboration-platform valt sinds enkele maanden immers eveneens onder Salesforce.

Data en analytics in Slack

Tableau spreekt bij de aankondiging over Slack-First Analytics. Er bestond al een integratie met het collaboration-platform, maar nu kan je binnen Slack een vraag stellen aan Tableau, waarna datavisualisaties antwoorden geven. Gebruikers kunnen ook hulp krijgen bij het begrijpen van die data. Hiervoor maakt Tableau gebruik van AI, die de trends in een dataset uit kan leggen.

Verder vertrouwt Tableau binnen Slack op Einstein Discovery van Salesforce, een supervised machine learning-product. Einstein Discovery kan zakelijke problemen bekijken, bijvoorbeeld om Key Performance Indicators te beïnvloeden. Door Einstein Discovery in Slack kunnen werknemers meer op voorspellingen vertrouwen. De voorspellingen op basis van bedrijfsdata kunnen onder meer belangrijke oorzaken identificeren en met aanbevolen stappen komen.

Door dergelijke functies naar Slack te brengen, moeten gebruikers makkelijker met data uit Tableau kunnen werken. Gebruikers hoeven niet meer veel te wisselen van applicaties, want in Tableau zijn voortaan dashboard en Tableau-data beschikbaar. Ook zijn er seintjes in te stellen voor het geval er interessante data voor een specifieke werknemer verandert.

De stap naar Slack lijkt wat ons betreft dan ook vooral ingegeven door de ambitie om data en analytics naar iedereen en overal te brengen, al zal de Salesforce-relatie ongetwijfeld meespelen. Slack is voor veel bedrijven het platform waarop werknemers communiceren en samenwerken. Daar valt dus enorme stappen te zetten, als het gaat om analytics toegankelijk maken. Tableau laat tijdens een persconferentie desgevraagd weten dat het om nog meer werknemers te bereiken, het graag kijkt of er met andere collaboration-apps vergelijkbare integraties op te zetten zijn.

Data science voor zakelijke gebruiker

Een andere in het oog springende aankondiging tijdens Tableau Conference is er rondom business science. Met deze term doelt Tableau op het brengen van data science-technieken en -capaciteiten naar de zakelijke gebruiker zonder technische kennis. Aan de business-kant zit immers ook veel specifieke kennis en daar kunnen als werknemers minder afhankelijk zijn van datateams sneller slimme besluiten nemen op basis van gegevens.

Voor business science komt Tableau nu met Model Builder. Hiermee kunnen business teams samenwerken aan het bouwen en consumeren van voorspellende modellen. De Model Builder vertrouwt hiervoor op de Einstein Discovery-engine, dus AI helpt bij het maken van modellen. “Met Model Builder kunnen mensen modellen bouwen om te helpen bij het voorspellen en plannen van hun toekomstige sales”, aldus Tableau.

Aan business science wordt tevens Scenario Planning toegevoegd. Deze feature moet bedrijven op weg helpen richting betere besluiten door verschillende scenario’s te vergelijken dankzij “robuuste modellen te bouwen en verwachte uitkomsten te begrijpen, allemaal ondersteund door Einstein AI”.

Business science is overigens een richting die Tableau eerder dit jaar insloeg. Als je wat meer over de theorie en wat het voor jouw bedrijf kan betekenen wil weten, kan je ons artikel over business science teruglezen.

Verdere nieuwe functionaliteit

Tijdens Tableau Conference komen er naast de vergaande Slack-integratie en business science-vernieuwingen nog meer innovaties aan bod. Deze hebben veelal betrekking op betrouwbare data op schaal. Wat ons betreft springen de volgende features er ook uit:

Virtual Connections: maakt het voor beheerders mogelijk databronnen centraal toegankelijke te maken en ervoor te zorgen dat ze met iedereen in de organisatie kunnen worden gedeeld.

Integrating Enterprise Data Catalogs (EDC): helpt Tableau-klanten bij het brengen van externe metadata uit data catalogs als Collibra en Informatica naar Tableau. Dit moet informatie en context in een enkele omgeving verenigen.

Centralized Row-Level Security: maakt het voor Tableau-beheerders mogelijk centraal te configureren welke gebruikers en groepen toegang hebben tot bepaalde data.

Prep Extension: hiermee kunnen gebruikers gebruikmaken van door de community ontwikkelde tools voor het vereenvoudigen en verbeteren van data preperation-flows. Tableau hoopt dat het de community meer power en flexibiliteit geeft voor data prep.

Share Prep Flows in Tableau Public: maakt het mogelijk om prep flows binnen de community te delen. Dit bijvoorbeeld voor het delen van best practices, standaardiseren, repliceren en leren van anderen, zodat het succes van het data prep-proces vergroot.

Wat betreft verdere nieuwe functionaliteit, is ook het vergroten van het ecosysteem belangrijk voor Tableau. Een centrale rol hierin speelt Tableau Exchange. De BI-leverancier noemt dit een evolutie van de Extension-galerij en een hub geïntegreerde producten, oplossingen en diensten. Het moet een “one-stop-shop zijn om door het aanbod dat kan helpen bij het starten van data-analyse te bladeren”. Als onderdeel van de Exchange zijn er zogeheten accelerators. Het betreft voorgebouwde dashboards voor specifieke sectoren, lines of business en Salesforce Clouds.

Tableau blijft innovatief BI-platform

Alles bij elkaar pakt Tableau flink uit tijdens zijn jaarlijkse conferentie. Als onderdeel van Salesforce blijft het op meerdere vlakken innoveren: voor zowel Salesforce-klanten als andere gebruikers komen er vernieuwingen. Dat tonen de regelmatig terugkerende releases al aan, maar tijdens Tableau Conference wordt het extra bevestigd. We zijn dan ook benieuwd hoe het BI-platform zich verder blijft ontwikkelen om analytics toegankelijk te maken en naar iedereen en overal te brengen.

