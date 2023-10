Met SitePrint kunnen bouwbedrijven constructieblauwdrukken afdrukken op de grond van bouwlocaties. Dit moet een forse tijdwinst opleveren ten opzichte van de oude, handmatige manier.

HP is op veel vlakken binnen de printingmarkt actief. Het bedient de consumentenmarkt, het MKB, de enterprisemarkt en heeft met het 3D-printportolio en de latex- en labelprinters ook op andere vlakken een sterke aanwezigheid. Tijdens HP Imagine 2023 hebben we ook kennisgemaakt met het enkele maanden geleden gelanceerde SitePrint. Deze nieuwe printer richt zich op bouwbedrijven.

Moderne technologie in traditionele wereld

Bouwbedrijven zijn in de regel veel tijd kwijt aan het accuraat overnemen van de layout van nieuwe gebouwen van papieren afdrukken. Die worden in veel gevallen nog met krijt op de vloer van een nieuw te bouwen gebouw getekend. HP kan met SitePrint de tijd die het kost om deze layout te tekenen van drie weken terugbrengen naar drie dagen, geeft Daniel Martinez, General Manager Large Format Business bij HP, in gesprek met ons aan. Het gaat hierbij niet alleen over de tijd die het kost om in eerste de layout in eerste instantie te tekenen/printen, maar ook over de fouten die bij de handmatige variant regelmatig worden gemaakt. Die zorgen ervoor dat het project als geheel soms wel weken vertraging oploopt.

Martinez heeft met zijn team gewerkt aan dit product, dat officieel op 19 juli werd gelanceerd in de VS en UK&I. Tijdens Imagine 2023 kondigde HP aan dat het vanaf november ook in de DACH-regio beschikbaar is. Dat betekent dat de initiële uitrol in de eerste twee regio’s succesvol is geweest en het nu tijd is om verder op te schalen.

De bouwindustrie is een behoorlijk conservatieve wereld, maken we op uit de resultaten van een onderzoek dat HP heeft laten uitvoeren in deze industrie. Een van de uitkomsten was dat slechts drie procent van de CIO’s van deze bedrijven in de afgelopen twaalf maanden investeringen heeft gedaan in on-site technologie die de productiviteit kan verhogen. Dit terwijl de productiviteit in de bouwindustrie al sinds de jaren ’60 afneemt, voegt Martinez toe.

Dat het verhogen van de productiviteit erg belangrijk is, illustreert Martinez met een voorbeeld. Iedere dag dat een bouwbedrijf bezig is aan de layout van een Amazon-magazijn, kost dat Amazon 30.000 dollar. Dat zijn serieuze bedragen. Als je dan van weken teruggaat naar dagen, scheelt dat voor een opdrachtgever heel veel.

HP SitePrint

Tot nu toe is het niemand gelukt om de neergaande trend in de bouwindustrie op het gebied van productiviteit om te buigen door het introduceren van nieuwe technologieën. Daar zijn meerdere verklaringen voor. Allereerst zijn de mensen die ermee moeten werken vaak niet enorm vaardig met dit soort technologie. Daarnaast was de technologie er simpelweg ook niet klaar voor. Het moet allemaal wel heel accuraat zijn natuurlijk. Anders wordt er een gebouw neergezet dat niet deugt.

HP SitePrint heeft volgens Martinez een nauwkeurigheid van 3 millimeter. Dat wil zeggen dat hij nooit meer dan 3 millimeter afwijkt van de bouwtekening. Hiermee is het voor het eerst mogelijk om het maken van de layout voor een bouwproject uit te besteden aan een machine. En dat scheelt dus een enorme hoop werk. Uiteraard is het wel van belang dat de originele tekeningen kloppen, maar dat spreekt voor zich.

Goed om te vermelden is dat je niet alleen (complexe) patronen op de vloer kunt printen. Het is ook mogelijk om tekst en QR-codes af te drukken. Dat maakt HP SitePrint nog iets veelzijdiger. Het is hiermee immers mogelijk om bijvoorbeeld specifieke instructies of informatie voor het bouwpersoneel op een bepaalde locatie weer te geven. Met een QR-code kun je iemand meteen laten uitzoeken hoeveel onderdelen er nog in voorraad zijn voor die specifieke klus, geeft Martinez als voorbeeld.

Technologie van HP SitePrint

Heb je het over HP SitePrint, dan heb je het niet alleen maar over de printrobot die patronen op de vloer tekent. Bouwbedrijven die het willen gebruiken hebben daarnaast ook nog een zogeheten Robotic Total Station (RTS) nodig. Dat is een tripod met daarbovenop de RTS. Deze stuurt de printrobot aan. Dit werkt middels een verbinding tussen een lens/prisma bovenop de printrobot met een lens/prisma in de RTS. Line-of-sight is hierbij dus een vereiste. Verder zitten er ook nog een camera en LiDAR- en veiligheidssensors op de SitePrint-robot zelf. Daarmee kan hij onder andere obstakels uit de weg gaan. De setup en bediening van de HP SitePrint-robot gaat via een computer (tablet of pc). Hiervoor is een netwerkverbinding vereist. De computer en de robot moeten vanzelfsprekend op hetzelfde netwerk zitten.

Voor het bewegen tussen verschillende printopdrachten levert HP een controller mee. In de handleiding van HP SitePrint is te zien dat dit een HyperX gaming controller is. Toch handig, als je als bedrijf zo’n breed portfolio hebt.

HP heeft een partnership met de grote RTS-leveranciers. Dat zijn Leica Geosystems, Topcon en Trimble. Of dit ook de gevestigde namen in onze regio zijn, durven we niet meteen te stellen. Aangezien HP SitePrint vanaf november ook in de DACH-regio beschikbaar is, verwachten we van wel. Zo niet, dan volgt de ondersteuning voor andere populaire RTS-merken ongetwijfeld ook vanzelf. Goed om op te merken is dat niet alle RTS’en geschikt zijn. Zelfs niet alle modellen van de drie merken waar HP SitePrint mee samenwerkt. Het kan dus zijn dat bouwbedrijven moeten investeren in nieuwe RTS’en als ze met HP SitePrint aan de slag gaan. Dan moet je toch al snel rekening houden met een investering vanaf zo’n 5000 euro.

HP SitePrint is geschikt voor veel ondergronden

Tot slot hebben we Martinez ook nog even gevraagd naar de inkt die HP SitePrint gebruikt. Dat is volgens hem niet een vast type. HP gebruikt inkt uit het hele Large Format-portfolio. Daarbij speelt het gebruiksdoel vanzelfsprekend een belangrijke rol. Op beursvloeren is het belangrijk dat de layouts ook weer eenvoudig weggehaald kunnen worden. Bij gebruik in de openlucht voor permanente bouwprojecten moet je juist inkt hebben die niet vervaagt.

Als je het hebt over printers en inkt, dan kom je ook al snel op de discussie uit over het aanvullen van die inkt. Dat is in sommige segmenten het voornaamste verdienmodel voor printerfabrikanten, ook voor HP. Bij HP SitePrint ligt dit iets anders. Bouwbedrijven hoeven niet vooraf in te schatten hoeveel inkt ze nodig hebben. Ze betalen een vast bedrag vooraf en krijgen dan de garantie dat er voldoende inkt is. Het zou dus niet voor moeten komen dat een project alsnog een dag of wat stil komt te liggen, omdat de inkt in de HP SitePrint-robot op is.

HP SitePrint kan (nog) niet alles, maar ontvangst in de markt is goed

De manier waarop HP SitePrint is gebouwd, heeft gevolgen voor de geschiktheid voor bepaalde taken. Aangezien de printkop relatief ver van de rand van het apparaat zit, is het niet geschikt voor omgevingen waarin heel dicht bij een muur geprint moet worden. Martinez noemt residentiële toepassingen dan ook nog niet mogelijk. Dus in een (bestaande) woning patronen op de grond printen. HP SitePrint richt zich op dit moment vooral op grote magazijnen, maar er is inmiddels ook de nodige interesse uit de hoek van ziekenhuizen.

In het algemeen is de ontvangst in de markt sinds 19 juli goed geweest, geeft Martinez aan. Hij heeft het over exponentiële groei. Niet alleen omdat early adopters steeds meer HP SitePrint-units neerzetten. De bedrijven die het gebruiken, gaan het ook simpelweg steeds meer gebruiken, iedere maand weer. In totaal heeft HP SitePrint bij de verschillende klanten van HP die het al gebruiken al zo’n 2 miljoen square feet afgedrukt. Dat is bijna 186.000 vierkante meter. Nu het product in meer landen uitgerold gaat worden, zal dat alleen maar sneller toenemen.

We vinden het overigens lastig om in te schatten of 186.000 vierkante meter in 2,5 maand veel of weinig is. Er is niet zoveel vergelijkingsmateriaal. Dat maakt HP SitePrint wat ons betreft ook juist weer interessant. Het gaat hier om een totaal nieuwe categorie printers. Printing mag dan af en toe het imago hebben dat de innovatie eruit is, dit soort ontwikkelingen bewijzen het tegendeel.

