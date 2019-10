Wat betekent de opkomst van low-code en no-code voor bedrijven?

Naast de dedicated platformen waarmee applicaties gebouwd kunnen worden middels low-code of no-code, begint er een nieuwe trend te ontstaan. Grote enterprise-organisaties voegen low-code of no-code mogelijkheden toe binnen hun bestaande enterprise-applicaties. Hierdoor kunnen bestaande platformen worden uitgebreid met nieuwe features of mogelijkheden. Welke kansen biedt dit voor bedrijven?

Het afgelopen jaar hebben we al regelmatig geschreven over zogenaamde low-code en no-code bedrijven. Bedrijven die zich specialiseren in het aanbieden van omgevingen waarin het mogelijk is om webapplicaties of mobiele applicatie te bouwen zonder daarvoor te hoeven coderen, of met een beperkte hoeveelheid (eenvoudige) code. Zo zien we dat bedrijven als Betty Blocks, Mendix en OutSystems allemaal een forse groei doormaken. Ook partijen uit de business process management (BPM) schuiven richting low-code. Bedrijven als Appian en Pegasystems profileren zich duidelijker als een low-code platform.

Low-code/no-code platformen helpen bedrijven te innoveren

Deze low-code en no-code platformen hebben hetzelfde doel, al moeten we daarbij de kanttekening plaatsen dat ze allemaal hun eigen strategie hebben. De BPM-partijen focussen zich vooral op het optimaliseren van processen in en bedrijf tussen verschillende oplossingen, terwijl andere partijen er bijvoorbeeld op zijn gericht de applicatieontwikkeling te versnellen. Ze werken soms ook samen met grote SaaS-vendors om daar oplossingen op maat voor te ontwikkelen.

Het gezamenlijke doel is dus hetzelfde. Bedrijven komen met nieuw ontwikkelde oplossingen waarmee werknemers hun taken beter of efficiënter kunnen doen óf oplossingen die hen zelfs ontlast. Dit laatste door zaken te automatiseren. Veel enterprise-organisaties hebben weliswaar interne teams met ontwikkelaars, maar bij menig bedrijf zijn die afdelingen onderbezet, is de workload veel te hoog en is een oplossing niet direct voor handen. Bij die bedrijven kan low-code/no-code een goede oplossing zijn.

Low-code / no-code platformen versnellen applicatieontwikkeling

Door gebruik te maken van een low-code of no-code platform kan de applicatieontwikkeling fors worden versneld. Wat deze platformen eigenlijk gedaan hebben is de complexe ontwikkelomgevingen met duizenden regels aan code te voorzien van een meer eenvoudige interface. Via drag-en-drop elementen kan snel de layout van een applicatie in elkaar worden gezet, kunnen er koppelingen worden gelegd met databronnen en komt een applicatie al snel tot leven. In sommige gevallen moet er met wat simpele code functionaliteit worden toegevoegd om alles goed te laten werken, of data goed te verifiëren. Doordat er een soort laag over de complexe ontwikkelomgeving is gelegd om het eenvoudiger te maken, is dit niet langer alleen interessant voor ontwikkelaars, maar ook voor de normale zakelijke gebruiker.

Alle low-code/no-code partijen zijn het er over eens dat de beste teams bestaan uit ontwikkelaars en zakelijke gebruikers die verstand hebben van hun eigen vakgebied en werkzaamheden. Op die manier kunnen sneller applicaties worden ontwikkeld die goed aansluiten bij de wensen van de gebruikers. Gebruikers kunnen klanten zijn, maar ook werknemers die op dit moment allemaal omslachtige formulieren moeten invullen om een order aan te maken. Met een nieuwe low-code-applicatie kan dat wellicht veel eenvoudiger en sneller, waardoor er meer tijd over is voor andere zaken.

Bedrijven die problemen hebben met hun innovatietrajecten omdat dingen simpelweg te lang duren en er te weinig ontwikkelaars beschikbaar zijn, zouden zeker low-code/no-code eens moeten overwegen. Het nadeel is wellicht dat deze platformen in het begin een investering vereisen. Het gaat dan om licentiekosten, trainingen en de opstartfase. Uiteindelijk zou het ook geld kunnen opleveren. Dit wanneer processen efficiënter verlopen, werknemers meer werk kunnen verzetten en wellicht mensen overbodig worden. Die afweging kan elk bedrijf maken op basis van de gewenste innovatietrajecten. In sommige gevallen is er ook nog een alternatief: low-code/ no-code via bestaande leveranciers.

Steeds meer enterprise-oplossingen voegen zelf low-code/no-code toe

Een nieuwe trend is dat steeds meer bestaande enterprise-oplossingen ervoor kiezen om low-code of zelfs no-code functionaliteit toe te voegen aan hun producten. Dit loopt uiteen van simpele aanpassingen waarbij hun standaardomgeving wordt aangepast. Denk aan labels en de layout van weergaves tot het op maat ontwikkelen van plugins waarmee functionaliteit kan worden toegevoegd of integraties met derden kunnen worden gedaan.

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Citrix, NetSuite, Salesforce en ServiceNow. Bij Citrix is het vanaf later dit jaar mogelijk om via no-code integraties te doen met externe SaaS-oplossingen en data te tonen binnen de Citrix Workpace app. NetSuite biedt de mogelijkheid om via no-code de complete omgeving op de schop te nemen, waarbij alle labels en layout naar wens kan worden aangepast. ServiceNow heeft een combinatie van low-code en no-code om applicaties te bouwen. Vaak zijn dit formulieren die gekoppeld zijn aan processen die meerdere taken kunnen uitvoeren, hiermee kan veel efficiëntie gewonnen worden. Tot slot is ook Salesforce al jaren bezig met het bouwen van zijn eigen low-code platform, dit Lightning-platform is gratis beschikbaar voor de meeste Salesforce-klanten.

Salesforce is in dit geval een enterprise-oplossing die bij veel bedrijven al wordt gebruikt. Dit brengt een extra voordeel met zich mee en dat is dat het Salesforce Lightning-platform gebruikt kan worden om applicaties te ontwikkelen zonder dat daar direct extra kosten aan verbonden zijn in de vorm van licenties. Wel moet de gewenste applicatie op een of andere manier integreren met Salesforce of daar een uitbreiding op zijn. Dat klinkt wellicht complexer dan het is. Salesforce heeft een breed portfolio aan diensten naast het CRM-pakket, denk aan Service, Marketing en IT, die ook allemaal zijn gekoppeld aan het Lightning-platform en waarvoor low-code-applicaties gemaakt kunnen worden.

De mogelijkheden lopen bij Salesforce uiteen, van een webapplicatie tot een mobiele applicatie. Uiteindelijk is Salesforce een krachtige standaard CRM-oplossing die middels de configuratie al vrijwel volledig op maat kan worden gemaakt, maar voor bedrijven die echt iets op maat willen maken dat buiten de gebaande paden gaat, is het low-code platform zeer geschikt.

Uiteindelijk willen veel bedrijven innoveren door bedrijfsprocessen simpeler te maken, door handelingen die het personeel moet doen te versimpelen. Vaak is daar een CRM of Service module bij betrokken die al dan niet geleverd wordt door Salesforce. Dus ondanks de harde groei van dedicated low-code en no-code platformen, heeft Salesforce niet stil gezeten en die partijen min of meer de pas afgesneden met het eigen Lightning-platform. Doordat het Lightning-platform gratis is inbegrepen in de meeste abonnementen hoeven bedrijven hiervoor geen extra kosten te maken.

Salesforce hoeft daar ook niet direct aan te verdienen, de abonnementen op de Salesforce-producten leveren het bedrijf voldoende op. Het voordeel voor bedrijven die actief gebruik gaan maken van het Salesforce low-code platform is dat ze geen extra kosten hoeven te maken. Het nadeel is dat ze daardoor meer vastzitten aan Salesforce. Mochten ze in de toekomst Salesforce willen vervangen, dan moeten ze ook alle gemaakte applicaties vervangen. Dat is een grotere uitdaging. Als bedrijven gebruikmaken van een extern low-code platform bestaat dat probleem overigens nog steeds. Ook dan moet een gedeelte van de applicatie worden vervangen, maar mogelijk niet volledig.

Al met al merken we dat low-code en no-code een steeds grotere trend worden. Zowel de dedicated platformen worden populairder, als de oplossingen die grote enterprise bedrijven leveren binnen hun eigen oplossingen. Het verlaagt de drempel voor het ontwikkelen van nieuwe applicaties dermate, dat er sneller geïnnoveerd kan worden en daar is iedereen momenteel naar op zoek.