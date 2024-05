Atlassian breidt zijn technologie voor werkintelligentie en samenwerking in hoog tempo uit. Het bedrijf gebruikt de Atlassian Team ’24 conferentie in Las Vegas deze maand om recente platformupdates, nieuwe tooluitbreidingen voor ontwikkelaars en human-AI workflowverbeteringen te presenteren. Ze zijn ontworpen om het leven productiever te maken voor ontwikkelaars en business users.

Dit jaar hebben we al gezien dat Atlassian Jira uitbreidde door componenttool Compass naar het platform te brengen. Naast nieuwe data lake en analytics technologieën heeft het bedrijf ook zijn Atlas ’teamwork directory’ uitgebreid met extra Business Intelligence (BI) functies, de technologie is ontworpen om teams in staat te stellen direct te communiceren over de voortgang en status van projecten. Atlassian Intelligence omvat nu alle toolsets van de organisatie, met verbeteringen die zijn ontworpen om intern en door OpenAI ontwikkelde AI te bieden en gebruik te maken van de ’teamwork graph’ van het bedrijf, een tool die data uit Atlassian-tools en andere SaaS-apps haalt om een beeld te geven van de doelen, kennis, teams en werkzaamheden van een organisatie.

Atlassian wil nu een nieuw tijdperk van AI-ondersteunde mens-machine workflows promoten en heeft nu generatieve AI-functies in zijn editor geplaatst.

Een aantal testers en early adopters hebben de AI-editor gebruikt in Confluence (een webgebaseerde wikidienst voor bedrijven), Jira en Jira Service Management om sneller tot een eerste concept te komen, actiepunten te vinden en hun schrijfwerk te verbeteren. Nu helpt Atlassian Intelligence in Trello (een kanban-stijl teamwork projectmanagement tool) en Bitbucket (een Git-gebaseerde continuous integration tool geoptimaliseerd voor Jira) gebruikers bij het genereren van pull request samenvattingen, release notes en andere belangrijke stukken informatie.

AI-gestuurde samenvattingen

“Atlassian Intelligence biedt al AI-gegenereerde samenvattingen in Confluence en Jira Service Management die teams helpen snel op de hoogte te zijn, zodat ze direct actie kunnen ondernemen. Binnenkort zullen ook samenvattingen van issues beschikbaar zijn in het nieuwe, gecombineerde Jira (voorheen Jira Software en Jira Work Management). Verder kun je een samenvatting krijgen door met de muis over een Confluence, Jira of Google Docs Smart Link te bewegen”, zegt Sherif Mansour, hoofd AI bij Atlassian. “Ontwikkelaars kunnen afscheid nemen van het één voor één aanmaken van issues en Atlassian Intelligence het zware werk laten doen. [Gebruikers] kiezen gewoon voor welk type issue ze suggesties willen en de AI-werkverdeling doet suggesties voor het opsplitsen van epics in issues of issues in subtaken. Nadat een gebruiker de suggesties heeft aangepast en goedgekeurd, worden alle werkitems aangemaakt en op de juiste manier genest. AI work breakdown wordt nu in bèta uitgerold.”

Mansour wijst op het probleem van het proberen te reproduceren van een bug, of hoe vrij te vragen – en hij zegt dat soms laten zien makkelijker is dan vertellen, vooral wanneer het softwareteam gedistribueerd is, op schaal werkt, of beide. Dit is waar de AI-workflows van Atlassian Loom om de hoek komen kijken. Loom, dat in oktober 2023 werd overgenomen, is een tool voor asynchrone videoberichten waarmee gebruikers kunnen communiceren via video’s die direct kunnen worden gedeeld. De AI-workflows van Loom kunnen video’s omzetten in Jira-problemen, Confluence-pagina’s en stapsgewijze gidsen die kunnen worden aangepast voor verschillende doelgroepen.

Bugrapporten: Wanneer een bug wordt gedocumenteerd met een Loom-video, vullen Loom AI-workflows automatisch Jira-problemen en pull request-beschrijvingen in vanuit een Loom-video-demo.

Wanneer een bug wordt gedocumenteerd met een Loom-video, vullen Loom AI-workflows automatisch Jira-problemen en pull request-beschrijvingen in vanuit een Loom-video-demo. Documentatie: Ontwikkelaars kunnen AI-workflows gebruiken om documentatie op te stellen in Confluence en AI-workflows volgen de stappen die worden beschreven in de video van een engineer om standaard operationele procedures (SOP’s), stapsgewijze gidsen, enz. te maken.

Binnenkort komt er ook AI in whiteboards, merkt Mansour op. “Start een workshop of jamsessie door ideeën te brainstormen op een Confluence-whiteboard. Atlassian Intelligence haalt inzichten uit Jira Product Discovery, Jira-tickets en Confluence-pagina’s om ideeën te genereren en er virtuele plakbriefjes voor te maken. Vervolgens helpt AI je bij het organiseren door gelijksoortige ideeën te groeperen op je whiteboard. Als je klaar bent, kun je het project verder brengen door je whiteboard om te zetten in een Confluence-pagina, of een Confluence-pagina in Jira-tickets.”

Andere aankomende functies zijn onder andere een virtuele agent in het helpcentrum. De AI-gestuurde virtuele agent van Jira Service Management helpt teams die Slack gebruiken al om het aantal tickets te verminderen door ondersteuningsinteracties zoals aanvragen voor softwarelicenties en VPN-probleemoplossing via chat te vergemakkelijken. Virtuele agents zullen binnenkort ook beschikbaar zijn in Microsoft Teams en het helpcentrum binnen Jira Service Management. Gebruikers typen een vraag in het zoekvak van het helpcentrum en AI haalt het antwoord op, samen met links naar gerelateerde bronnen.

“Het gebruik van natuurlijke taal om automatiseringsregels te maken, maakt snel werk van een tijdrovende taak. Beschrijf gewoon wat je wilt automatiseren en AI genereert de regel voor je. Klanten die AI hebben gebruikt om regels te maken in Confluence, hebben al vijf keer zoveel taken geautomatiseerd als degenen die het nog niet hebben geprobeerd. Stel je eens voor hoeveel tijd ze besparen. [Ontwikkelaars] kunnen nu natuurlijke taal gebruiken om automatiseringsregels te maken in Confluence, Jira en Jira Service Management”, aldus Mansour.

Eerst was er DevOps, toen DevSecOps, FinOps, MLOps en zelfs HugOps (letterlijk, een knuffel voor je medemens). Atlassian wil nu dat we ons voorbereiden op AIOps in Jira Service Management – essentieel voor oproephelden die het signaal van de ruis moeten scheiden te midden van een stortvloed aan waarschuwingen. Atlassian Intelligence groepeert soortgelijke meldingen, detecteert patronen en stelt mogelijke hoofdoorzaken voor. Het zal ook bronnen aanbevelen zoals runbooks en knowledge base-artikelen voor tijdbesparende oplossingen. Tot slot zal AI beoordelingen na incidenten automatiseren om terugkerende incidenten te voorkomen.

Atlassian Rovo

Een belangrijke productaankondiging op Atlassian Team ’24 is Atlassian Rovo, een nieuw product dat teams helpt informatie te vinden die verspreid is over verschillende systemen, te leren door AI-gedreven inzichten en actie te ondernemen door AI-agenten. Het bedrijf noemt het de volgende stap in de samenwerking tussen mens en AI. Aan de basis van dit alles ligt het gemeenschappelijke datamodel van het Atlassian-platform, dat gegevens van Atlassian-producten, Atlassian Marketplace-apps en aangesloten SaaS-tools van derden met elkaar verbindt en organiseert.

“We noemen het de teamwork graph. Met meer dan twintig jaar ervaring en een schat aan contextuele informatie om uit te putten, kan Atlassian als geen ander AI, samenwerking, automatisering en analyses verrijken. We blijven Atlassian Intelligence verbeteren met functies die teams in staat stellen meer dromen waar te maken, terwijl je data veilig blijven”, voegt Mansour toe.

Belangrijkste trends

Wat betreft de belangrijkste trends en vaststellingen, kunnen we met alle respect suggereren dat Atlassian nu mondiger en meer verbonden is dan ooit. Natuurlijk zijn er concurrenten voor het platform van het bedrijf (ServiceNow & Asana zijn waarschijnlijk de gebruikelijke verdachten) en GitLab is duidelijk een centrale speler op het gebied van projecttools en codebeheer voor ontwikkelaars. Met low-code-puristen die ook strijden om een stem in de softwareautomatiseringsruimte, heeft het hele spectrum van softwarefunctionaliteiten hier nu het potentieel voor ontwikkeling en uitbreiding, specifiek natuurlijk door de toepassing van generatieve AI, zoals hier inderdaad het geval is. Analistenhuis Gartner classificeert Atlassian als een speler in de ‘enterprise agile planning tools’ ruimte – en als dat geen categorie-indeling is die het bedrijf direct gebruikt, dan heeft het er zeker geen bezwaar tegen.

Atlas heeft misschien zijn schouders opgehaald, maar Atlassian lijkt zijn concurrenten af te schudden met een verbeterde toolset.