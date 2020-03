Netgear innoveert in de AV-markt met IP-based networking

Recent waren we aanwezig op ISE, de beurs waar audio/video (AV)-toepassingen centraal staan. Netgear greep de ISE aan om zijn plannen rond AV over IP-netwerken uit de doeken te doen. De netwerkleverancier verkent deze technologie inmiddels een aantal jaar en ziet nog steeds een enorm potentieel. We besloten erover in gesprek te gaan met John Henkel, ProAV Product Marketing Manager bij Netgear.

In de AV-industrie is er al een aantal jaar een discussie gaande over de veranderende infrastructuur. IP-based networking wordt in de sector inmiddels gezien als de standaard, aangezien het verwerken van dataverkeer met behulp van netwerkapparatuur veel voordelen met zich meebrengt. Daardoor zijn nieuwe AV-toepassingen eigenlijk ook standaard IP-based.

Voor professionele AV-applicaties is IP-based networking moeilijk te negeren. Bijvoorbeeld gigantische schermen op vliegvelden en winkelcentra gebruiken de standaard om op één of meerdere schermen videomateriaal af te spelen. In het geval van kleine AV-installaties is de nieuwe infrastructuur niet altijd de basis, vanwege de kosten die soms oplopen. Dat neemt echter niet weg dat AV over IP juist kosten kan besparen, als de infrastructuur groot is.

De verschuiving biedt netwerkleveranciers volop kansen, want met hun expertise kunnen ze een ideale basis bouwen voor AV over IP. Bij Netgear is die ontwikkeling ook niet onopgemerkt gebleven en maakt men serieus werk van deze technologie. Het heeft een breed portfolio aan switches voor de AV-markt ontwikkeld.

AV over IP verandert de rol van AV-leveranciers

Hoewel de infrastructuur voor AV-applicaties al enige tijd aan het veranderen is, is IP-based nog niet uitgegroeid tot de standaard waar iedere AV-professional eenvoudig mee omgaat. Volgens Henkel zijn er genoeg AV-leveranciers die moeite hebben met het configureren van het netwerk. De technologische ontwikkeling zorgt weliswaar voor innovatie, maar het steekt technisch heel anders in elkaar dan de sector gewend is. De markt was min of meer gewend geraakt aan traditionele platformen, dan kan een andere architectuur voor opschudding zorgen.

Het lijkt daardoor onvermijdelijk om de AV-professional bij te scholen, om van hem of haar meer een IT’er te maken. In de praktijk zal dit ook veel gebeuren, al heeft Netgear voor een andere benadering gekozen. De netwerkleverancier wil complexe zaken vanaf het begin eenvoudig houden door binnen zijn AV over IP-portfolio plug & play-oplossingen te bieden. Volgens Henkel is dit het unieke aan de Netgear-apparatuur, concurrenten die ook op de AV-markt actief zijn bieden niet de Netgear-eenvoud.

Vooraf geconfigureerde switches en software-defined

AV-integrators die kiezen voor Netgear zijn dus in staat zijn om één of meerdere switches in te pluggen en er direct mee aan de slag te gaan. Om dit mogelijk te maken levert Netgear de switches standaard met een aantal configuraties. De implementatie van deze vooraf geconfigureerde switches gaat relatief snel, vervolgens kan alles nog op maat geconfigureerd en ontworpen worden. Netgear biedt hier eventueel professionele services voor, mochten gebruikers hulp willen bij de verdere optimalisatie.

Standaard komen de AV-geoptimaliseerde switches met wat configuraties rond multicasting en het multicast-protocol Internet Group Management Protocol (IGMP). Multicasting is in dit geval handig, aangezien de switches gebruikt worden om data te versturen naar verschillende schermen en monitoren. Wil je bijvoorbeeld op vier beeldschermen die samen één oppervlak vormen een video afspelen, dan kan daar multicasting voor ingezet worden. Maar de gebruikstoepassing kan ook vragen om losse video’s op de schermen, dat ondersteunen de switches ook. Door hier standaard settings voor te leveren, kan de gebruiker snel zijn cast-optie selecteren. Extra hardware-aanpassingen hoeven niet gedaan te worden.

Netgear levert de switches daarnaast standaard met een aantal VLAN-configuraties. Er ontstaan daardoor verschillende gevirtualiseerde netwerken, waarbij de AV-toepassingen ondergebracht kunnen worden in de geschikte subnetwerken. Hierdoor kunnen bij de specifieke AV-applicaties de optimale prestaties gezocht worden.

De switches moeten tevens karakter krijgen door een software-defined benadering. In principe is deze ontwikkeling tegenwoordig gewoon de standaard in het netwerklandschap, maar dat maakt hem voor Netgear niet minder interessant. Software-defined heeft ervoor gezorgd dat de management-software losgekoppeld is van de hardware, waardoor het beheer in de cloud plaats kan vinden. De AV-switches van Netgear zijn daarmee vanuit iedere locatie te beheren.

Recente stappen

Zoals gezegd timmert Netgear al een tijdje aan de weg op het gebied van AV over IP. Inmiddels zijn er tientallen switches geschikt gemaakt voor de AV-markt, uiteenlopend van 4-poorts switches tot 96-poorts switches en 1 gigabit switches tot en met 100 gigabit switches. De netwerkleverancier is ook lid van de Software Defined Video over Ethernet (SDVoE)-Alliance, waar verschillende fabrikanten onder vallen die de technologie nog makkelijker willen maken.

Tijdens ISE zette Netgear dan ook een aantal nieuwere ontwikkelingen in het zonnetje. Zo heeft het recent twee modellen beschikbaar gemaakt, de M4500-switches met 32- of 48-poorten. Uniek aan deze apparaten is dat ze het toestaan om managementsoftware van andere IT-leveranciers te draaien. Hierdoor hoeft er geen losse controller meer geïnstalleerd te worden op de switches. Netgear geeft aan dat deze mogelijkheid voortkomt uit het SDVoE-lidmaatschap.

Een andere ontwikkeling die tijdens ons gesprek met Henkel aan bod kwam, was de stevige focus op het uitbreiden van partners. Netgear is van oorsprong een netwerkleverancier en heeft vooral daar zijn meerwaarde bewezen, in de AV-markt heeft het een minder grote voetafdruk. Om dat een succes te maken, is het bedrijf heel erg afhankelijk van gerichte samenwerkingen. Recent werd de switches dan ook gecertificeerd door AMX SVSI, Atlona, Aurora, Biamp, Broadata, Christie, Crestron, DVI Gear, Just Add Power, Kramer, Megapixel, PureLink, Savant, tvONE en ZeeVee. Bedrijven die niet iedere IT’er direct wat zeggen, maar we begrepen van Henkel dat hier een aantal hele grote spelers tussen zitten.

AV over IP-focus neemt steeds prominentere rol in

Netgear is in zowel de zakelijke als de consumenten een betrouwbare partij. De focus op de AV-markt moet van de netwerkleverancier een nog dominantere speler maken in de zakelijke sector. Het is voor sommige volgers van Netgear misschien even wennen dat het bedrijf steeds meer werk maakt van de AV-markt, maar dat maakt de stap niet minder interessant. De netwerkleverancier kan zo immers andere markten verder helpen met zijn technologie.

We zijn benieuwd hoe Netgear zich verder ontwikkelt op de AV-markt en houden het netwerkbedrijf dan ook nauw in de gaten hier op Techzine.

