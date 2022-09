Microsoft probeerde het al eens, maar de startup Subsea Cloud ziet toekomst in onderwaterdatacenters. Onder water is een datacenter namelijk beter te koelen door gebruik te maken van zeewater en grote heatsinks. Daarnaast heb je er minder dure land voor nodig, die bijvoorbeeld ook geschikt is voor woningbouw of het verbouwen van voedsel. In deze Techzine Talks bespreken we de toekomst van deze onderwaterdatacenters.

Een aantal jaar geleden liet Microsoft al verschillende containers afzinken aan de Schotse kust, om testen te doen met datacenters die onder water liggen. Een innovatief idee met goede resultaten. Zo bleek namelijk dat door de containers te vullen met stikstof in plaats van zuurstof, de servers veel langer meegaan. De hoeveelheid storingen en uitval van hardware lag een stuk lager dan bij traditionele datacenters. De kosten voor koeling en de bouw van het datacenter liggen ook aanzienlijk lager. Tot slot zou je data kunnen opslaan op een locatie waar geen enkele overheid de data kan opvragen. De internationale wateren zijn van niemand. Dat maakt een onderwaterdatacenter de moeite waard om verder in te investeren.

Bij Subsea Cloud willen ze binnenkort colocatie gaan aanbieden vanuit de zee, al is het bouwen van complete datacenters voor derde partijen ook een optie. Meer hierover in deze aflevering van Techzine Talks.

