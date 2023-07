Meta begint stilaan te beseffen hoe het ervoor staat met de metaverse: ‘De metaverse-hype is dood’, zegt Vishal Shah, vicepresident metaverse bij Meta. Maar denk niet te snel dat we Zuckerberg en zijn team geen woord meer horen reppen over de metaverse. Volgens Shah is de tijd nu rijp om de digitale wereld ook werkelijk te bouwen. Dat zegt hij voor jobbehoud toch? …Toch?

Vishal Shah, vicepresident metaverse bij Meta, verliest zijn vertrouwen in de metaverse niet. Volgens hem is alleen de hype rond het gegeven uitgestorven. Dat zei hij tijdens Fortune Brainstorm Tech dat afgelopen week plaatsvond. Gezien het nieuws de laatste tijd rond de metaverse, waarin Gartner stelt dat er een gebrek aan interesse is voor de metaverse, laten we je zelf oordelen hoe je over de stelling van de VP denkt.

“Ik ben eigenlijk best blij dat er vorig jaar zowel een hype als een dieptepunt van desillusie was”, zei Shah. “Maar nu kunnen we de koppen bij elkaar steken om te bouwen, want dat is wat er nodig is om iets te bouwen dat moeilijk te herhalen is en het doet.”

Voorlopig ziet het ernaar uit dat we toch vooral zijn aan het ontnuchteren na een lange avond stappen. Bekijken we het geheel vanuit de hype cycle van Gartner, dan zitten we volgens Shah nu in de derde fase ‘Trough of Disillusionment’, een fase waarin de interesse afneemt omdat de technologie niet aan zijn volwachten kan voldoen. Een fase van ‘Innovation Trigger’ en ‘Peak of Inflated Expectations’ zijn we al door. Wat ons te wachten staat, is een fase waarin duidelijk wordt wat de technologie nu kan bieden in een business-context.

Wint AR of VR?

Over wat de toekomst zal brengen voor de metaverse, zijn de meningen verdeeld. Gartner ziet in de laatste studie alleen voor AR een toekomst, een standpunt dat in het voordeel van Apple spreekt. Het onderzoeksbureau haalt aan dat AR een oplossing kan bieden voor de uitdagingen van de metaverse. Meta denkt dat ze die uitdagingen wel het hoofd kan bieden.

Europa denkt ook dat ze zich alvast moeten voorbereiden op de ‘nieuwe technologische transitie’ en bouwt al aan een strategie om de metaverse te reglementeren. “Virtuele werelden zullen van invloed zijn op de manier waarop mensen samenleven, en brengen zowel kansen als risico’s met zich mee die moeten worden aangepakt. De nieuwe strategie streeft naar een Web 4.0 en virtuele werelden die de waarden en beginselen van de EU weerspiegelen, waar de rechten van mensen volledig gelden en waar Europese bedrijven kunnen gedijen.”

De EU hanteert momenteel nog wollige taal, die niets concreets inhoudt. Dat ligt alvast mooi in lijn met hoe de metaverse er op dit moment uitziet. We merken wel op dat met deze tekst het woord ‘metaverse’ niet letterlijk hanteert. Het niet is uitgesloten dat de uiteindelijke wettekst handelt over AR, als dat de overheersende virtuele wereld blijkt te worden. AR is slechts een afgezwakte versie van de virtuele realiteit, door de echte wereld te vermengen met de digitale wereld.

Creaties voor een nichemarkt

We zijn benieuwd welke innovaties Shah zal brengen in de digitale wereld, nu hij in alle rust kan werken. De innovatie zal het publiek in ieder geval moeten overdonderen om überhaupt aandacht te krijgen. Zonder hype en interesse van het publiek, creëer je in eerste instantie een digitale wereld voor een nichemarkt. Hoe Meta de wereld door laat stromen naar het grote publiek, lijken uitdagingen waar Shah zich momenteel alvast niet over buigt.

De houding kan veranderen als de metaverse eens iets concreets wordt. Veel mensen begrijpen namelijk gewoon niet wat de metavares inhoudt en dat is volgens het onderzoek van Gartner ook nefast voor de interesse.

