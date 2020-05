Digitale geletterdheid moet beter, tekort aan mensen loopt op

In het bedrijfsleven hebben we meer mensen nodig met de juiste digitale vaardigheden, die mensen zijn echter niet te vinden. Digitale geletterdheid wordt door de politiek en het onderwijs nog onvoldoende aangepakt. Het bedrijfsleven komt langzaam zelf in actie, maar is het allemaal wel genoeg?

We spraken recent met Michiel van Vlimmeren, de nieuwe country director van Salesforce (voorheen actief in een gelijke functie bij HPE). Hij heeft met Salesforce meegewerkt aan een nieuwe vestiging van Techgrounds in Zaandam. Een initiatief waarbij mensen uit wijken met minder kansen worden geholpen om digitale vaardigheden te leren, zodat ze een grotere kans hebben op een baan.

Door het coronavirus moest het project wel worden aangepast. Normaliter worden deze mensen klassikaal opgeleid, nu moest dit allemaal digitaal en dat maakt het wel wat uitdagender. De eerste klas is inmiddels van start gegaan en moet binnen drie maanden zijn opgeleid tot Salesforce-developer. Bij eerdere Techgrounds-vestigingen in Amsterdam deden andere grote bedrijven mee, waaronder Amazon Web Services. Zo’n opleiding is volledig gratis en er is geen vooropleiding vereist. Wel moeten mensen van te voren op gesprek komen en wordt er gekeken of ze de juiste instelling en motivaties hebben.

Van de vorige edities is gemiddeld zo’n 85 procent aan het werk in een relevante functie die aansluit op de opleiding van Techgrounds. In totaal wil Techgrounds zo’n 50.000 mensen gaan opleiden over een periode van vier jaar.

Bedrijfsleven schreeuwt om mensen met digitale vaardigheden

Van Vlimmeren zegt: “Dit is een van de vele initiatieven om mensen op te leiden met digitale vaardigheden, daar is echt een tekort aan in de markt. Vaak gaat de conversatie over een tekort aan IT-personeel bij de IT-leveranciers zelf. Het grootste tekort zit echter niet daar, maar in het bedrijfsleven. Mensen die de digitale innovaties kunnen toepassen in de bedrijfsprocessen, daar is een gigantisch te kort.

Bij Salesforce hebben ze ook een apart programma lopen op Europees niveau. Het doel van dat programma is om middels Trailhead, de training en cursuswebsite van Salesforce, 250.000 mensen te voorzien van een Salesforce-certificaat in 2022. Hiervoor heeft Salesforce enorm veel trainingen ontwikkeld die gratis kunnen worden gevolgd op de Trailhead-website.

Uiteindelijk heeft Salesforce ook niet zoveel keuze. Salesforce moet zien te voorkomen dat het tekort aan mensen met digitale vaardigheden een negatief effect gaat hebben op hun bedrijfsvoering. Van Vlimmeren zegt hierover: “We kunnen wel wachten op de politiek of op het onderwijs om het curriculum aan te passen met het oog op digitale geletterdheid, maar dat duurt te lang. We kunnen beter als bedrijfsleven zelf in actie komen.” Natuurlijk zou hij graag samenwerken met onderwijsinstellingen, maar dat is een tijdsintensief proces en in de tussentijd moet er gewoon wat gebeuren.

Van Vlimmeren zegt ook dat het onderwijs geen Salesforce-trainingen hoeft te gaan geven. Mensen moeten gewoon worden opgeleid met algemene digitale vaardigheden dan kunnen ze bij veel bedrijven instromen en is de drempel om met producten van grote leveranciers te werken, zoals Salesforce, veel kleiner.

Problemen worden voorlopig groter en niet kleiner

Van Vlimmeren is ook bestuurslid bij NL Digital, waar het doel is om gezamenlijk met de markt dit soort problemen op te lossen. Hij verwees ook naar een rapport dat hij via NL Digital in handen kreeg waarin duidelijk werd dat de helft van de bedrijven op zoek is naar digitaal talent, maar dat de budgetten bij bedrijven voor opleidingen gelijk zijn gebleven of zelfs gedaald. Er gebeurt dus nog te weinig om het probleem echt aan te pakken. Het gat tussen de aanwezige kennis en de benodigde kennis wordt op dit moment alleen maar groter.

Op de lange termijn zijn er nog veel meer initiatieven nodig om mensen te voorzien van de juiste digitale vaardigheden, om mensen om te scholen en te laten herintreden. Uiteindelijk is hier ook en rol voor de overheid en het onderwijs in weggelegd. Zolang dat op zich laat wachten, moet het bedrijfsleven meer zelf doen.