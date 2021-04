Kijk naast laptops voor thuiswerkers, ook naar de Dell Optiplex Ultra

Veel mensen die thuiswerken doen dat op een laptop, vaak gecombineerd met een extern beeldscherm, toetsenbord en muis. Een configuratie die veel plek inneemt en qua prestaties soms wat te wensen overlaat. Dat is eenvoudig en betaalbaar op te lossen met een all-in-one. De modulaire oplossing van Dell in de vorm van de Dell OptiPlex Ultra is zeker het overwegen waard voor de thuiswerkplek.

Thuiswerken is niet langer hot, het is de nieuwe standaard. Ook na corona blijven we waarschijnlijk massaal thuiswerken. Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk hoe het er precies uit zal gaan zien, maar de verwachting is dat men gemiddeld 2 a 3 dagen zal thuiswerken. Dat betekent ook dat werknemers in veel gevallen een thuiskantoor inrichten. Een aparte kamer of hoek waar ze fatsoenlijk thuis kunnen werken.

Werkgevers hebben in veel gevallen laptops meegegeven of bijbesteld om snel een thuiswerkplek te creëren in tijden van corona. Dit zijn over het algemeen niet de meest doordachte keuzes geweest, het doel was vooral om iedereen aan het werk te houden. Inmiddels is de tijd aangebroken bij veel bedrijven om wat kritischer naar al die thuiswerkplekken te kijken.

Hoe ziet de beste thuiswerkplek eruit?

Dat iedereen nu vrijwel volledig thuiswerkt en dit in de toekomst waarschijnlijk meerdere dagen blijft doen, is iets waar we niet meer omheen kunnen. Nu willen bedrijven ook kijken hoe ze dit het beste kunnen faciliteren, zodat een werknemer ook optimaal thuis kan werken. Daarbij wordt gekeken naar de werkplek zelf (bureaus, stoelen etc) maar ook of de apparatuur voldoet en men efficiënt kan thuiswerken.

Er zijn genoeg voorbeelden te vinden in vrienden- of kennissenkring van werknemers die onverwachts thuis zijn gaan werken met systemen die eigenlijk tekortschieten voor het werk wat ze doen. Of werknemers die nog steeds op een 13-inch schermpje zitten te kijken, omdat ze geen plek hebben voor zowel een laptop als een apart beeldscherm.

Bedrijven zien een laptop als de standaard voor een thuiswerksysteem

De situatie is ontstaan dat het systeem om thuis op te werken eigenlijk altijd een laptop is. Daar zijn best de nodige goede redenen voor te bedenken:

Compact systeem

Kan zowel thuis, op kantoor als op externe locaties worden gebruikt;

Slechts één systeem per werknemer;

Veel keuze;

Toch zijn er ook zeker nadelen, waar niet altijd bij stil wordt gestaan:

Minder goede prestaties;

Heeft meer te lijden door het continue transport, meer onderhoudskosten;

Kortere levensduur;

Kleiner scherm;

De voornaamste reden voor bedrijven om te investeren in laptops is omdat werknemers dan maar één systeem nodig hebben om op te werken. Dat kunnen ze overal gebruiken. Het is echter nog maar de vraag of dat onderaan de streep ook de beste keuze is.

Alternatieven voor de laptop

In onze zoektocht naar de beste thuiswerkplek hebben we naar meer opties gekeken. Bijvoorbeeld naar een desktop-computer. Over het algemeen gaan desktop-computers veel langer mee dan een laptop, omdat ze niet steeds vervoerd worden. Feit is echter dat weinig werknemers nog warmlopen voor zo’n grote systeemkast op of onder hun bureau.

Dan is er nog de categorie all-in-one computers, een beeldscherm met geïntegreerde pc. Hoewel dat op papier een mooi idee is, is het weinig succesvol gebleken. Alleen Apple heeft met de iconische iMac succes geboekt. De Windows All-in-one is maar beperkt geslaagd. Bedrijven lopen er op kantoor minder warm voor, waarschijnlijk omdat in kantooromgevingen de desktop pc wel geaccepteerd is en minder kostbaar is. Daarnaast is de integratie van scherm en pc een extra risico, als één van de twee niet meer voldoet of kapot gaat, moeten beide worden vervangen. In de praktijk zag je Windows All-in-ones vooral als veredelde informatieschermen op toonbanken en dergelijke staan.

Tot slot is er nog de tablet, eventueel gecombineerd met een toetsenbord. Hoewel een tablet zeker nuttig kan zijn in zakelijke omgevingen, bijvoorbeeld als point-of-sale, is het niet echt een vervanger in een kantooromgeving of voor een thuiswerkplek, daar ga je niet de hele dag op zitten werken. Het scherm is te klein en het toetsenbord vaak te beperkt.

De Dell OptiPlex Ultra als alternatief

Nu bedrijven op zoek zijn naar een ideaal systeem voor de thuiswerkplek liggen alle kaarten weer op tafel. Ook die van de all-in-one. Wij denken dat de OptiPlex Ultra een goede kanshebber is, want het is geen echte all-in-one.

Dell heeft samen met Intel de OptiPlex Ultra ontwikkeld, een mini-pc die niet in de monitor maar in de standaard (voet) wordt geschoven. Dit levert een aantal voordelen op die een laptop, desktop-pc all-in-one en tablet niet kunnen bieden.

Modulair

Ten eerste is het een modulair systeem, waarbij de voet, de pc en de monitor onafhankelijk van elkaar vervangen kunnen worden. Dus mocht een werknemer een krachtiger systeem nodig hebben, of er zijn problemen met het systeem, dan kan de pc simpel verwisseld worden. Hetzelfde geldt voor de monitor.

Prestaties

Daarnaast hebben Dell en Intel het voor elkaar gekregen om de OptiPlex Ultra te voorzien van volwaardige Intel desktop processoren, waardoor de prestaties overeenkomen met die van een desktop pc. Daarmee zijn deze systemen vele malen krachtiger dan de gemiddelde laptop. Hierdoor kan een werknemer sneller en efficiënter werken.

Intel hoeft bij de ontwikkeling van desktop processoren geen beperkingen op te leggen om bijvoorbeeld rekening te houden met accuduur. Ook is de koeling in deze systemen beter te regelen dan in een laptop, waardoor een processor niet hoeft terug te schakelen.

Compact

Bij de OptiPlex Ultra hoef je geen ruimte te maken voor een systeemkast. Doordat Intel en Dell het maximale hebben gehaald uit deze langwerpige behuizing, neemt het geheel niet meer ruimte in dan een monitor.

Groot scherm

Bij het aanschaffen van een OptiPlex Ultra zal er ook voorzien worden in een fatsoenlijk monitor. Dell heeft bijvoorbeeld uitstekende 24, 27 en 34 inch monitoren die tevens geoptimaliseerd zijn voor videoconferencing. Ze beschikken over een ingebouwde 5 Megapixel webcam, speakers en microfoon. Ook zitten er bedieningstoetsen aan de voorzijde van de monitor. Het grote scherm biedt werknemers daarnaast meer ruimte voor applicaties om efficiënter te werken.

Volwaardige toetsenbord en muis naar keuze

De gebruiker kan werken op elk toetsenbord en muis die hij of zij prefereert. Hierdoor kan de gebruiker efficiënter werken en is deze niet gebonden aan een laptoptoetsenbord. Het standaard draadloze toetsenbord van de Dell OptiPlex Ultra kon ons niet zo bekoren, dus die bevelen we niet aan, maar daarin is gelukkig voldoende keuze.

Levensduur

Door het ontbreken van een accu, betere koelingsmogelijkheden en het feit dat het systeem niet steeds wordt vervoerd is de levensduur van dit systeem in principe langer dan van een laptop. Een laptop heeft nou eenmaal meer te lijden. Ook de kans op ongelukjes in huis of met vloeistoffen is een stuk kleiner.

Veiliger

Een laptop is uiteindelijk gevoeliger voor diefstal dan een OptiPlex Ultra. Dat is het directe voordeel qua veiligheid. Werknemers slepen niet overal de bedrijfsdata mee naartoe. Als werknemers veel klanten bezoeken en vergaderingen bijwonen en daarmee ook uit de voeten kunnen met een tablet, dan zouden we de combinatie van de OptiPlex Ultra en een tablet ook vanuit veiligheid adviseren. Een tablet is eenvoudiger dicht te timmeren, zodat er geen data op blijft staan en een tablet kan snel op afstand worden gewist.

Lees ook: Review: Dell OptiPlex Ultra – geeft All-in-One nieuw zakelijk leven

Conclusie

Voor werknemers die permanent thuiswerken is de OptiPlex Ultra wat ons betreft een uitstekende keuze. Bedrijven kunnen op kantoor ook flexplekken inrichten met de OptiPlex Ultra. De aanschafprijs van een OptiPlex Ultra ligt inclusief scherm nog onder de 1000 euro. Daarmee zijn de kosten ongeveer gelijkwaardig aan die van een laptop. Je hebt hiervoor een efficiënter en beter presterend systeem dan je voor die prijs in een laptop krijgt. Dit biedt de werknemer ook weer meer mogelijkheden.

De Dell OptiPlex Ultra is uiteraard niet in alle gevallen de beste keuze voor een thuiswerkplek, maar het is wel een hele interessante optie voor veel bedrijven die nu misschien nog niet in beeld is, omdat er toch wat tunnelvisie is ontstaan richting laptops.

Daarnaast wordt vaak onderschat wat de voordelen zijn van een groot scherm, een los toetsenbord en muis en niet te vergeten een Intel desktopprocessor ten opzichte van een Intel laptopprocessor. Die efficiëntie is helaas moeilijk uit te rekenen. Maar het is wel iets om in het achterhoofd te houden als je op zoek bent naar devices voor werknemers.