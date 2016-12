‘TSMC heeft problemen met productie nieuwe Apple-chips’

IT-Pro

Volgens het Amerikaanse BlueFin Research Partners gaat het nog niet zo lekker met de productie van de nieuwe Apple-chips door TSMC. Het Taiwanese bedrijf is overgestapt op het produceren van 10nm-chips, waaronder voor Apple, maar de huidige yields liggen nog veel te laag voor massaproductie.

Volgens het onderzoeksbureau heeft TSMC de afgelopen drie jaar veel succes gehad met de 20nm, 16nm en 16nm FinFet-procedé, die allemaal zijn gebruikt voor de productie van iPhone-chips, de Apple A8, A9 en A10. Voor de 10nm-chips van TSMC wordt het succes misschien minder groot, de yields zijn nog steeds onder de 50 procent, dat betekent dat ruim de helft van de geproduceerde chips zo de vuilnisbak in kunnen.

TSMC heeft volgens het onderzoeksbureau nu besloten om kleine batches te gaan produceren van de Apple A11, om te testen hoe de yields verbeterd kunnen worden. De bedoeling is dat na het eerste kwartaal er elke maand minimaal 20.000 wafers geproduceerd kunnen worden van de Apple A11. Hetzelfde geldt voor de Apple A10X-chip, die worden ook op 10nm geproduceerd en zullen worden gebruikt in een nieuwe Apple iPad Pro. Hiervoor moet TSMC zo’n 7500 wafers per maand gaan produceren.