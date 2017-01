Gerucht: Microsoft lanceert in eerste kwartaal 2017 Surface Pro 5

Mobile

Microsoft zou van plan zijn om in het eerste kwartaal van 2017 de nieuwe Surface Pro 5 te lanceren. Dat is niet het enige apparaat in de Surface-productlijn die het bedrijf zou willen onthullen de komende tijd, er gaan namelijk ook geruchten over een Surface-smartphone. Officiële bevestigingen zijn er nog niet.

Het verhaal over de Surface Pro 5 is afkomstig van het Chinese Economic Daily News, dat ook meteen wat details heeft over de nieuwe tablet. Het 2-in-1 apparaat zou voorzien worden van een Ultra HD-scherm, een magnetische stylus en Pegatron technologie. Andere specificaties, of een precieze releasedatum waren er niet.

Een ander gerucht draait om een Surface-smartphone. Al lange tijd gaan er geruchten rond dat Microsoft zo’n toestel uit zou brengen, maar een bevestiging is er nog niet. Het verhaal gaat nu echter dat de vanuit Redmond-werkende technologiegigant in de loop van 2017 met een dergelijk apparaat zou komen.

Microsoft maakte vorig jaar nog bekend dat het samenwerkte met Qualcomm om processoren te maken met ARM-architectuur waar Windows op kan draaien. Die maken het mogelijk om desktopapps werkend te krijgen op tablets en mobiele telefoons die werken met Qualcomm-processoren.

Waar Microsoft de afgelopen jaren op de consument geen indruk wist te maken met zijn Windows Phones, zou de koppeling van desktop en mobiel wel mensen kunnen overhalen. De verwachting dat er in 2017 dus een Surface-telefoon uitkomt, is niet eens zo onwaarschijnlijk.