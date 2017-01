ASML heeft 18 EUV-machines in bestelling staan

Business

ASML heeft bekendgemaakt dat het eind vorig jaar nog eens zes bestellingen heeft ontvangen voor EUV-machines. Met deze nieuwe machines is het mogelijk om chips te produceren met extreem ultraviolet light. Daarmee heeft ASML nu 18 machines in bestelling staan en daarover is het bedrijf extreem tevreden.

ASML heeft tijdens de bekendmaking van de jaarcijfers laten weten dat er opnieuw bestellingen zijn binnengekomen voor zijn nieuwe EUV-machines, waarmee het totaal is uitgekomen op 18 stuks. Dat is volgens het bedrijf een mijlpaal, want daarmee is het bedrijf verzekerd van een flinke omzet. De nieuwe EUV-machines zijn inmiddels al jaren in ontwikkeling en de bedoeling was eigenlijk dat de machines al gereed zouden zijn, maar de uitdagingen zijn groot bij de ontwikkeling van deze nieuwe machines en dat betekent dat het allemaal wat langer duurt.

Inmiddels heeft ASML wel flinke vooruitgang geboekt en kan het bedrijf bekendmaken dat de doelstelling om 1500 met EUV belichte wafers per dag te produceren is gehaald. ASML heeft dat resultaat weten te realiseren in samenwerking met een klant die beschikt over een NXE:3350B-machine, waarbij het aantal van 1500 wafers per dag werd gehaald over een gemiddelde van drie dagen. Daarnaast zegt ASML dat de machines inmiddels ook betrouwbaar zijn, twee machines die de afgelopen maand continu hebben gedraaid werkte 90 procent van de tijd naar behoren.

Deze cijfers zijn voldoende reden voor klanten om nieuwe bestellingen te plaatsen voor EUV-machines. Natuurlijk zullen de machines nog beter moeten gaan presteren als de klanten de machines willen gebruiken voor massaproductie, maar het feit dat ASML al zover is gekomen geeft vertrouwen dat het laatste stuk van de ontwikkeling ook wel goed gaat komen.

Met deze nieuwe machines kunnen chipfabrikanten straks chips gaan produceren die kleiner zijn dan 10nm, daarvoor hebben ze de nieuwe EUV-technologie nodig, omdat de bestaande machines hiervoor ongeschikt zijn.

De CEO van ASML, Peter Wennink, is er erg tevreden met de ontwikkeling van de machines en het vertrouwen dat gecreëerd is tegenover de klanten, die nu op hun beurt weer vetrouwen geven aan ASML. De bedoeling is dat de machines uiterlijk eind 2018 of begin 2019 overal in massaproductie kunnen draaien. Alle grote chipfabrikanten hebben al verklaard te gaan overstappen op de nieuwe EUV-machines.

Het doel van ASML was om in 2016 al zes of zeven euv-machines uit te leveren, maar dat zijn er uiteindelijk maar vier geworden, een van de machines werd door de klant aangepast, die wilde een upgrade en daardoor is die machine pas in 2018 klaar. Een andere machine moet begin dit jaar alsnog worden uitgeleverd. De bedoeling is dat ASML dit jaar 12 EUV-machines gaat afleveren bij klanten, volgend jaar moeten dat er 24 zijn.

Hoewel de toekomst duidelijk ligt bij de EUV-machines, mag ASML ook niet klagen met het aantal bestellingen dat nog openstaat voor lithografiemachines, waarmee chips vandaag de dag worden geproduceerd. In totaal moet ASML nog 38 van die machines afleveren. Alles bij elkaar heeft ASML nog voor zo’n 4 miljard dollar aan machines in bestelling staan.