Samsung Galaxy S8 wordt niet tijdens Mobile World Congress gepresenteerd

De afgelopen drie jaar heeft Samsung steevast het Mobile World Congress in Barcelona gebruikt om zijn nieuwste Galaxy S-vlaggenschip te presenteren. Dat zal dit jaar niet het geval zijn: het hoofd van de mobiele divisie, DJ Koh, heeft bevestigd dat de Galaxy S8 later onthuld wordt.

Koh vertelde dit tegenover Reuters en liet niet weten wanneer de nieuwe smartphone dan wel gepresenteerd wordt. Het gerucht gaat al langer dat de Galaxy S8 pas op 15 april onthuld wordt in New York, maar helemaal zeker is dat niet. De beslissing om de telefoon pas later aan de wereld te presenteren is vermoedelijk het gevolg van de problemen met de Galaxy Note 7.

Samsung zou in eerste instantie de ontwikkeling van de Galaxy S8 stilgelegd hebben, om de resultaten van het onderzoek naar de Note 7 af te kunnen wachten. Die resultaten werden vanmorgen gepresenteerd en nu kan Samsung verder, maar het bedrijf wil waarschijnlijk wel zorgvuldig te werk gaan. Daarom heeft het bedrijf besloten te wachten met de presentatie van de Galaxy S8, om er zeker van te zijn dat er niets mis is met zijn nieuwe vlaggenschip. Haast zou een van de redenen zijn geweest waarom de Note 7 te weinig ruimte had voor de accu.

Wat de Samsung Galaxy S8 betreft zijn er veel geruchten. De smartphone zou aan vier kanten een gebogen scherm hebben en dus een stapje verder gaan dan de huidige Edge-toestellen. De smartphone krijgt naar verluidt een OLED-scherm en een optische vingerafdrukscanner aan de achterkant.

Ook zou de Galaxy S8 geen koptelefooningang krijgen, waarmee Samsung bedrijven als Apple volgt. De Galaxy S8 krijgt verder naar het schijnt een belangrijke nieuwe functie, namelijk een desktopmogelijkheid. Gebruikers kunnen het toestel volgens die geruchten ophangen aan een extern display. Ook zou de telefoon voorzien worden van de digitale assistent die Samsung onlangs kocht, Viv.