Windows 10 krijgt picture-in-picture modus

Windows 10 krijgt met de Creators Update, die naar verwachting in april uitgebracht wordt, een boel nieuwe functionaliteit. Vandaag zijn er daar middels de Insider Preview Build 15031 weer twee nieuwe van onthuld: Compact Overlay en Dynamic Lock.

Dankzij de Compact Overlay­-eigenschap, kunnen gebruikers een programma laten draaien in een klein venstertje, dat bovenop een ander reeds geopend venster te zien is. Applicaties die gebruikers binnen de Windows Store kunnen vinden, zullen die functie allemaal ondersteunen.

Multitasken wordt dus weer meer gestimuleerd binnen Windows 10. In een voorbeeld dat Microsoft geeft, is het mogelijk om bijvoorbeeld een video af te spelen binnen de YouTube-applicatie en tegelijk in een groter venster e-mails te schrijven of aantekeningen te maken.

De kleinere vensters werken volgens Microsoft net als een regulier venster, maar het is niet duidelijk of de grootte ervan gewijzigd kan worden. Hieronder een voorbeeld van de functie, dat Microsoft zelf vrijgaf.

Een andere nieuwe functie van de Creators Update die in de nieuwe Preview Build onthuld werd is Dynamic Lock. Die maakt het mogelijk om een telefoon met Bluetooth te koppelen aan de Windows-computer. Als die telefoon niet in de buurt is, wordt de computer automatisch vergrendeld. Op die manier zou het besturingssysteem makkelijk moeten kunnen herkennen of de eigenaar van de computer in de buurt is.

Beide functies maken deel uit van de Creators Update, die naar verluidt in april uitgebracht wordt. Op dit moment werkt Microsoft er nog aan om zoveel mogelijk bugs eruit te halen, waarna de nieuwe versie gelanceerd kan worden. Mocht je een overzicht willen van de meeste nieuwe functies, verwijzen we je naar onze preview.