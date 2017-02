Google Cloud Search nu beschikbaar voor zakelijke klanten

Services

Google heeft zijn Cloud Search-dienst nu beschikbaar gemaakt voor zakelijke klanten. Zij kunnen nu in hun hele G Suite op zoek naar bestanden en mappen, waaronder in Drive, Sites, Calendar, Gmail, Docs en Contacts.

In de betaversie ging de dienst nog onder de naam Springboard door het leven, maar is nu definitief als Cloud Search gelanceerd. Het is ontworpen om het vinden van bepaalde mappen of bestanden te vereenvoudigen voor medewerkers van grote bedrijven. Die hebben vaak individuele gebruikersgroepen of individuen met uiteenlopende permissies.

“Gebruik de kracht van Google om alle content van je bedrijf in de G Suite te doorzoeken,” schrijft Google op de productpagina. “Van Gmail en Drive tot Docs, Sheets, Slides, Calendar en meer, Google Cloud Search beantwoordt al je vragen en levert relevante suggesties om je de hele dag te helpen.”

Het is met Google Cloud Search niet voor iedereen mogelijk om alles te doorzoeken. De dienst houdt namelijk rekening met bepaalde toestemmingen en geeft dus niet altijd alles weer. Zo kunnen gebruikers dus enkel de bestanden en mappen vinden en inzien waar ze toegang toe hebben.

Ook is Cloud Search erop gericht om werknemers te helpen details te vinden over bepaalde collega’s. De dienst biedt bijvoorbeeld extra informatie die van nut kan zijn als een gebruiker iemand die ze niet eerder ontmoet hebben moet spreken binnen het bedrijf. Het is bijvoorbeeld zichtbaar welke vergaderingen ze samen bezoeken en welke bestanden voor beide gebruikers in te zien zijn. Het is verder ook mogelijk om elkaar te bellen middels Hangouts, te mailen, of gewoon mobiel te bellen.

Google Cloud Search werkt op mobiel en desktop en heeft qua uiterlijk wel iets weg van Google Now. Dat presenteert gegevens op overzichtelijke wijze en toont vooral de meest relevante informatie.