Apple koopt bedrijf voor gezichtsherkenning

Business

Apple zou het Israëlische bedrijf Realface overgenomen hebben. Dat specialiseert zich in de ontwikkeling van gezichtsherkenningstechnologie, die gebruikt kan worden om gebruikers te identificeren. Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend, al zou het volgens bronnen gaan om “enkele miljoenen dollars”.

Realface is in 2014 opgericht door Adi Eckhouse Barzilai en Aviv Mader en heeft software ontwikkeld die het gezicht van gebruikers herkent. Daardoor zijn wachtwoorden niet meer nodig bij het openen van een mobiel apparaat of computer. Naar schatting zijn er tussen de vijf en tien mensen in dienst bij het bedrijf.

Het nieuws van de overname komt van de Times of Israel en is nog niet officieel bevestigd door Apple of Realface. Toch lijkt het vrij waarschijnlijk dat Realface overgenomen is door Apple: de website van het bedrijf is bijvoorbeeld niet meer online. Daar komt bij dat Apple normaal gesproken niet in gaat op verhalen over overnames.

Met de aankoop winnen geruchten dat Apple afstapt van zijn vingerafdrukscanner aan kracht. Het schijnt dat Apple de thuisknop helemaal wegdoet bij de iPhone 8 en vervangt door andere biometrische verificatiemethodes. Een irisscanner, maar ook gezichtsherkenning behoren daarbij tot de mogelijkheden.

Realface is niet het eerste Israëlische bedrijf dat Apple heeft overgenomen. Tot dusverre nam het er drie over. In 2011 kocht Apple geheugenmaker Anobit voor 400 miljoen dollar, in november 2013 3D-sensorbedrijf PrimeSense voor 345 miljoen dollar en in 2015 LinX voor 20 miljoen dollar.