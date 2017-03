‘Volgende iPhone krijgt gebogen OLED-scherm’

Mobile

Er zijn steeds meer geruchten over een iPhone met OLED-scherm, ter viering van de tiende verjaardag van de smartphone. Nu is er een nieuw verhaal, waaruit blijkt dat het apparaat een gebogen OLED-scherm krijgt.

Dit meldt de doorgaans zeer betrouwbare Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen binnen Apple. Die claimen dat het toestel een soortgelijk scherm als bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S7 Edge (recensie) smartphones krijgt. De toestellen zouden in een gelimiteerde editie uitgebracht worden en dan ook duurder zijn dan normaal. Volgens de Amerikaanse krant kost het apparaat meer dan 1.000 dollar, waar eerder al andere geruchten over waren.

Tim Cook zou volgens de krant ook drie toestellen presenteren eind dit jaar. Het gaat om twee apparaten die passen binnen de standaard cyclus van Apple: een iPhone 7S en 7S Plus, beiden met LCD-scherm. En dan is er nog de Anniversary iPhone, die voorzien wordt van dat eerdergenoemde OLED-scherm.

De Wall Street Journal noemt meer details over de nieuwe iPhone. Die zou geen thuisknop krijgen en niet langer voorzien zijn van de Lightning-connector. In plaats daarvan zou Apple kiezen voor een standaard USB-C ingang. Verder zou het bedrijf de vrijgekomen ruimte van de thuisknop benutten voor een aanraakzone. Dat past binnen eerdere verhalen van analist Ming-Chi Kuo, die het had over een functiegebied zoals de MacBook Pro (recensie) dat nu heeft. De OLED-schermen van de nieuwe smartphone zouden geproduceerd worden door Samsung.

Enigszins opmerkelijk is dat de Wall Street Journal de 3D-camera die eerder in geruchten omschreven werd niet noemt. Apple zou het bedrijf PrimeSense opgekocht hebben om die camera mogelijk te maken, maar de ontwikkeling wordt niet genoemd door de krant.