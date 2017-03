Gerucht: Geen koptelefoonaansluiting in Google Pixel 2

Mobile

Het weglaten van de koptelefoonaansluiting vorig jaar door Apple zorgde voor een stevige discussie onder liefhebbers. Is dit nu een goed idee of niet? Nu is er een gerucht dat ook Google ervoor zou kiezen om die ingang weg te laten bij zijn opvolgers op de Pixel-smartphones.

Dit meldt de website 9to5Google op basis van documenten die het ingezien heeft. “Ondanks dat we de oorsprong van de documentatie niet kunnen delen zonder onze bron in gevaar te brengen, kunnen we zeggen dat de gebruikte taal het weglaten van de ingang als feit presenteert. Dat gezegd hebbende, komt deze informatie van een enkele bron en hebben we nog geen extra bevestiging gekregen.”

Mocht Google daartoe besluiten, dan is dat een interessante keuze. Toen het de Pixel-smartphones lanceerde, noemde het de aanwezigheid van de koptelefooningang juist een belangrijke functie. Tegelijk past het wel binnen een ontwikkeling die gaande is op de smartphonemarkt: Apple, HTC en Motorola maakten eerder soortgelijke keuzes voor hun high-end smartphones.

Over de nieuwe Pixel-smartphones is nog maar weinig bekend. Vorige week kwam pas de officiële bevestiging van Google dat er gewerkt werd aan opvolgers. Dat worden wederom high-end modellen, die dus als een soort showcase voor Android dienen. Ook zijn er al enige tijd geruchten over de toestellen.

Zo schijnt Google de Pixel 2-modellen te testen met uiteenlopende processoren. Sommige toestellen draaien op Snapdragon 83x-chips en anderen op Intel-processoren. Verder zou Google overwegen de toestellen waterdicht te maken en zou de camera nog weer wat beter moeten worden dan die in de huidige modellen.