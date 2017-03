Yelp geeft Google schuld van mislukte internationale plannen

Business

Yelp maakte afgelopen herfst de keuze zijn internationale tak geheel te sluiten en zich enkel nog op de Noord-Amerikaanse markt te focussen. Gedurende twaalf jaar wist het nauwelijks voortgang te boeken in de rest van de wereld. Nu stelt het bedrijf dat Google hier schuld aan heeft.

Dit schrijft Yelp volgens VentureBeat in zijn jaarrapport. Daarin legt het uit waarom het besloot te stoppen met zijn internationale operaties:

“Google veranderde zijn algoritmes en methodologieën, en het lijkt erop dat dit bijgedragen heeft aan onze vertraagde bezoekersgroei, en dan vooral in onze internationale markten, waar we minder content en meer concurrentie hadden. We geloven dat deze tegenwind ervoor zorgde dat we minder prominent weergegeven werden in internationale, onbetaalde zoekresultaten. Dat verstoorde het netwerkeffect dat we internationaal verwacht hadden op basis van onze lokale ervaringen, waar extra content leidt tot extra verkeer. Dit was een factor die bijdroeg aan onze keuze om onze internationale verkopen en marketingbronnen een nieuwe plek te geven.”

Yelp is al langer in een strijd verwikkeld met Google en stelt dat Google zijn zoekresultaten aangepast heeft om zijn eigen producten een prominentere plek te geven van die van Yelp. Google heeft die aantijgingen natuurlijk altijd ontkend. De zaak tussen de twee bedrijven heeft al geleid tot een onderzoek van onder meer het Amerikaanse Congres.

De laatste jaren ging het steeds slechter met de internationale tak van Yelp. In 2013 maakte de internationale omzet zo’n 4,6 procent van het totaal uit. Dat was in 2015 gedaald naar 2,2 procent. Tijdens een gesprek met analisten afgelopen maand, liet Yelp weten dat in het vierde kwartaal van 2016 die omzet zelfs minder dan 1 procent van het totaal bedroeg. Als gevolg van het besluit om internationaal te stoppen, moest het bedrijf 175 mensen over de hele wereld ontslaan. Tegelijk is het aantal werknemers wel flink gegroeid, van 3.825 in 2015 naar 4.256 in 2016.

Het volledige jaarbericht is hier te lezen.