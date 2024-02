Tientallen Europese mediabedrijven stellen dat Google hen 2,1 miljard aan inkomsten heeft laten mislopen. Het techbedrijf wordt van machtsmisbruik beschuldigd.

De groep mediabedrijven komt uit 13 verschillende landen, waaronder Nederland en België. DPG Media en Mediahuis zijn deelnemers. Ook Axel Springer, uitgever van Politico, neemt deel aan dit collectief. “Zonder Googles machtsmisbruik zouden deze bedrijven een significant hogere omzet vanuit advertenties hebben gedraaid,” stellen de advocatenbureau’s Geradin Partners en Stek, die de groep vertegenwoordigen.

De groep beweert dat Google de eigen advertentietools voortrekt ten opzichte van alternatieve opties. Onder die opties vallen de tools van een aantal mediabedrijven zelf.

Al eerder boetes wegens machtsmisbruik

Als de uitspraak in het voordeel van de mediabedrijven is, zou het verre van de eerste keer zijn dat Google een fors bedrag moet betalen voor machtsmisbruik. Zo kaart de groep mediabedrijven aan dat Google al in 2021 voor 220 miljoen euro schikte bij een antitrustzaak in Frankrijk over het eigen advertentieplatform. Daarnaast ontving Google een boete van 2,4 miljard euro wegens het voortrekken van Google Shopping tegenover de concurrentie.

Samen- en tegenwerken

Ondanks dat het goed mogelijk is dat Google schuldig wordt bevonden van machtsmisbruik, dient gezegd te worden dat de mediabedrijven zelf geen kleine partijen zijn. Mede omdat online advertentie-inkomsten al jaren teruglopen voelen nieuwsorganisaties zich veelal genoodzaakt om onderdeel van een groter mediaconcern te zijn. In Nederland alleen bezit DPG Media bijvoorbeeld de nieuwsplatforms AD, De Volkskrant, NU.nl en menig regionale titels. Door deze krachten te bundelen hopen deze mediabedrijven een vuist te kunnen maken tegen Google, maar kleinere partijen zijn hier tevens meermaals de dupe van. Met andere woorden: de machtspositie van deze mediabedrijven is eveneens te bekritiseren, zelfs als er momenteel geen juridische basis is om deze af te bouwen.

Daarnaast genereert Google met het News-aanbod doorgaans veel tractie voor onder meer deze mediabedrijven. Hoewel deze dienst jaren in Spanje is geblokkeerd en in Canada dreigde te verdwijnen, pleiten veel nieuwsorganisaties voor het voortbestaan van deze dienst. De machtspositie van Google kan dus twee kanten op werken, waardoor het niet zeker is dat een rechterlijke uitspraak de mediabedrijven al te veel helpt op de langere termijn.

Lees ook: OpenAI maakt ‘bizarre’ claim dat The New York Times ChatGPT hackte