Creators Update Windows 10 lost grote frustratie op

Apps & Software

Met de Creators Update brengt Microsoft een lading updates en nieuwe features naar Windows 10. Een daarvan blijkt een grote ergernis van gebruikers van het besturingssysteem aan te pakken: de automatische update. Het komt nu weleens voor dat Windows 10 besluit zichzelf op een onhandig moment te gaan updaten. In de toekomst is dit niet langer mogelijk.

CNet schrijft dat Microsoft met de in april te lanceren Creators Update gebruikers niet meer dwingt om direct updates te installeren. In plaats daarvan kunnen gebruikers updates in principe oneindig uitstellen. Daar zal dan wel actief voor gekozen moeten worden, want zodra er een update beschikbaar is, toont Windows 10 een groot scherm vullend venster. Dat venster ziet er als volgt uit:

Gebruikers kunnen kiezen uit drie opties: direct opnieuw opstarten, een timer zetten, of tijdelijk uitstellen. Dit venster blijft staan, tot er een keuze gemaakt is. Het uitstellen kan volgens Microsoft in principe oneindig. Indien iemand kiest voor die optie, gaan er drie dagen voorbij tot er een nieuwe melding wordt weergegeven. Dat ritme zal zich 35 dagen lang herhalen, waarna er elke dag een melding verschijnt.

Op die manier geeft Microsoft gebruikers te keuze om zelf te bepalen wanneer er een update geïnstalleerd wordt. In een blogpost laat Microsoft weten dat dit op verzoek van consumenten mogelijk is gemaakt:

“Vóór de Creators Update nam Windows 10 de meeste beslissingen voor je als het aankwam op het installatiemoment van een update. Er waren geen mogelijkheden om de timing aan te passen aan je behoeften. We hebben echter gemerkt dat er een sterke behoefte is om zelf te kunnen bepalen op welk moment een update geïnstalleerd wordt. We hebben ook begrepen dat de onverwachte reboots erg frustrerend waren, als ze op het verkeerde moment plaatsvonden.”

De Creators Update zal in april uitgebracht worden. Hierin brengt Microsoft onder meer wijzigingen aan in het startmenu, in browser Microsoft Edge, Cortana en zijn er veel kleinere verbeteringen.