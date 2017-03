Chrome gebruikt in versie 57 minder energie

Networking

Een belangrijk probleem van Google Chrome is het geheugengebruik van de browser, dat soms flink kan oplopen. Daar probeert Google actief iets aan te doen met zijn nieuwe update. In versie 57 zullen tabbladen die op de achtergrond geopend zijn minder geheugen gebruiken.

Volgens de Chromium blog zijn tabbladen die geopend zijn, maar niet gebruikt worden, verantwoordelijk voor ongeveer een derde van het gebruik van Chrome op computers. Door dat in te perken, zal de impact van de browser kleiner worden. Volgens Google komt dat neer op gemiddeld 25 procent minder energieverbruik. Het zorgt voor meer efficiëntie en idealiter voor een langere batterijduur voor de apparaten waar Chrome op gebruikt wordt.

De functionaliteit is slim genoeg om te detecteren of een tabblad muziek speelt, of een real-time connectie onderhoudt. Die blijven dan zoals gebruikelijk lopen. Google spreekt in de blog de hoop uit dat het in de toekomst tot een nog grotere energiebesparing zal leiden en hoopt dat ontwikkelaars hier actief aan meewerken.

Voor mensen die Chrome hebben staan op het iOS-apparaat is er overigens nog een nieuwe functie. Chrome integreert in de mobiele browser een leeslijst, zoals die ook in Safari zit. Onder de menuoptie ‘delen’ tref je nu ook de optie ‘later lezen’ aan. Die maakt het mogelijk een pagina te downloaden en offline te lezen, op een later moment.

Deze functie was al beschikbaar voor Android-apparaten, maar komt nu dus ook naar Chrome voor iOS. Een belangrijk verschil tussen Safari en Chrome is overigens dat de leeslijst van Safari geldt voor alle apparaten van een gebruiker. Chrome kan dat nog niet.