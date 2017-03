Helft Android-apparaten kreeg vorig jaar geen veiligheidsupdate

Apps & Software

Het grootste voordeel van Android ligt in de flexibiliteit van het systeem. Fabrikanten kunnen er een eigen laagje (skin) overheen gooien en zelf bepalen wat ermee gebeurt. Het nadeel daarvan is dat het moeilijker is om updates uit te rollen. Dat probleem blijkt zo groot te zijn, dat de helft van de Android-apparaten afgelopen jaar geen veiligheidsupdate kreeg.

Dit blijkt uit Google’s Android Year in Review (PDF) rapportage. Tegelijk stelt Google dat “meer dan 735 miljoen apparaten van 200+ fabrikanten een veiligheidsupdate in 2016 kreeg. Telecomaanbieders en hardware partners hielpen de uitrol van deze updates uit te breiden, en brachten in het laatste kwartaal van 2016 updates voor de bovenste helft van de top 50 apparaten wereldwijd uit.”

Afgezien van die 735 miljoen apparaten mét update, waren er vorig jaar nog minstens net zoveel die er geen hebben gekregen. Dat heeft een aantal redenen. Veel fabrikanten blijken er moeite mee te hebben updates te verwerken en vervolgens door te sturen. Dat komt wellicht vooral doordat het flink wat tijd kan kosten om de updates te verwerken in de aangepaste skins en Android-installaties.

Zo doen fabrikanten er gemiddeld drie maanden over om een update uit te rollen, waardoor het dus vrij lang duurt voordat een broodnodige veiligheidsupdate uitgebracht is. Google wil dat verbeteren en belooft daarom het makkelijker te maken om updates uit te rollen. “We werken eraan om meer veiligheidsupdates uit te rollen, door ons updateprogramma te stroomlijnen en het makkelijker te maken voor fabrikanten om updates uit te rollen.”