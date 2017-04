Microsoft geeft gebruikers in Creators Update meer controle over privacy

Apps & Software

Microsoft heeft nieuwe details vrijgegeven over de Creators Update van Windows 10. Gebruikers krijgen meer controle over hun privacy in de update, waarbij ze actief kunnen bepalen welke persoonlijke informatie er wel en niet gedeeld wordt.

In een uitgebreide blogpost omschrijft Microsoft drie updates die het doorvoert om gebruikers meer controle te geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Allereerst verbetert Microsoft de informatie over privacy van gebruikers binnen Windows 10 zelf. Elke privacy-instelling krijgt allereerst een korte toelichting en een knop waarmee gebruikers aanvullende kunnen krijgen.

Ook breidt Microsoft de privacyverklaring uit. Gebruikers krijgen daarmee meer informatie over de privacy-uitbreidingen binnen de Creators Update, maar ook over de informatie die verzameld wordt en hoe die gebruikt wordt. De informatie wordt “beschikbaar in een gelaagd model. Daardoor [kan de gebruiker] gefaseerd kennisnemen van de informatie.”

Op de derde plaats publiceert Microsoft meer informatie over de verzamelde data. Dat houdt in dat Microsoft in eerste instantie alleen data op basisniveau verzamelt. Dat zijn gegevens die nodig zijn om Windows 10 veilig te houden en te kunnen updaten. Van klanten die een hoger niveau van dataverzameling kiezen, verzamelt Microsoft meer diagnostische data.

De Creators Update wordt op 11 april uitgerold. Niet iedereen krijgt daar meteen beschikking over; Microsoft heeft gekozen voor een stapsgewijze uitrol. Eerst krijgen desktops de update en daarna laptops en mobiele apparaten. De update krijgt een reeks nieuwe features, waarvan de privacycontroles slechts een klein deel uitmaken. Zo zijn er een blauwlichtfilter, krijgt digitale assistent Cortana meer mogelijkheden, is er een picture-in-picture modus en kunnen gebruikers meer doen met 3D-animaties.