Eerste blik op nieuwe startmenu Windows 10

Gaat het startmenu van Windows 10 weer op de schop? Het heeft er alle schijn van. Er is een screenshot gelekt van Project Neon, dat de opvolger moet worden van de Creators Update. Die versie van het besturingssysteem Windows 10 krijgt een nieuwe ontwerptaal, waarvan nu een nieuw beeld gelekt lijkt te zijn. Dat beeld geeft een goede indruk van hoe het startmenu er wellicht uit komt te zien.

Het beeld werd door Tom Hounsell op zijn Twitter-account gezet. Bronnen van The Verge binnen Microsoft bevestigen dat het een van de varianten is voor het startmenu die overwogen wordt. Het gaat om een transparant menu, dat zou passen bij de nieuwe ontwerptaal. Maar definitief is het nog niet, Microsoft gaat pas nadat de Creators Update op 11 april uitgerold is, keuzes maken. Het onderstaande beeld is dus een van de conceptversies die overwogen wordt.

In de loop van februari kwam al een eerste blik op Project Neon uit. Die liet zien dat er meer blur-effecten gebruikt zouden worden in Windows 10. De gedachte van Microsoft: zorgen voor “mooie, meeslepende ervaringen binnen het Windows-platform”. Deel van het idee is om een ontwerptaal te ontwikkelen die bij alle Windows-platformen gebruikt kan worden. Zo zou het geheel wat consistenter moeten worden.

De update zal later dit jaar uitgebracht worden, vermoedelijk in de loop van de herfst. Een precieze releasedatum is er nog niet. Eerst is het natuurlijk nog de beurt aan de Creators Update, die al wijzigingen doorvoert in het startmenu, de browser Microsoft Edge, digitale assistent Cortana en een blauwlichtfilter toevoegt.