Google gaat Android openstellen voor concurrenten in Rusland

Google heeft een schikking getroffen met de Russische concurrentiewaakhond, hierdoor hoeft Google zich niet meer voor de Russische rechter te verantwoorden en hoeft het ook geen grote boete te betalen. Wel zal Google het Android-besturingssysteem moeten gaan openstellen voor concurrenten. De nu gesloten overeenkomst geldt voor de komende zes jaar en negen maanden.

In de overeenkomst met de Russische concurrentiewaakhond is afgesproken dat Google de fabrikanten van Android-toestellen niet langer zal verplichten om alle Google-apps voor te installeren, ook zal het de voorinstallatie van andere apps niet tegenwerken. Daarnaast moet het een keuzescherm ontwikkelen in de Chrome-browser waarbij bestaande Android-gebruikers kunnen kiezen uit verschillende zoekmachines. Uiteraard mogen gebruikers kiezen voor Google, maar Yandex en Bing moeten ook worden aangeboden.

Tot slot moet Google nog een boete betalen van 439 miljoen roebels, omgerekend zo’n 7,34 miljoen euro. Die boete is in dit soort zaken bijzonder laag, maar dat komt door de getroffen schikking, anders had de boete honderden miljoenen euro’s kunnen zijn.

Deze overeenkomst geldt alleen voor de Russische markt, maar is mogelijk het begin van een veel grotere constructie, in Europa en de Verenigde Staten zijn ook klachten ingediend tegen Google en de dominantie die het heeft met het Android-besturingssysteem waardoor concurrenten minder kansen hebben. Er lopen dan ook diverse onderzoeken naar Google voor machtsmisbruik met het Android-besturingssysteem. De kans is groot dat er in meer delen van de wereld dergelijke afspraken gemaakt gaan worden. Zeker in Europa is de kans groot dat er eenzelfde overeenkomst wordt gesloten.

Het bedrijf dat hier mogelijk het meest van gaat profiteren is Microsoft, dat heeft voor vrijwel alle Google-diensten eigenlijk wel een alternatief in huis, met Bing en Bing Maps heeft het een zoekmachine en Maps-applicatie in huis. Met Outlook heeft het een volwaardig alternatief voor Gmail en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Als deze overeenkomst in grote delen van de wereld wordt doorgetrokken dan kan Microsoft nog weleens heel groot worden, met Android.