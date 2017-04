Microsoft vervangt Wunderlist door To-Do

Services

Het doek valt voor Wunderlist, op dit moment nog niet helemaal, maar in de nabije toekomst zal de dienst verdwijnen. De dienst wordt vervangen door Microsoft’s nieuwste product met de naam To-Do. To-Do is gemaakt door het team achter Wunderlist en kent vrijwel dezelfde features als de nu veel gebruikte populaire takenlijst. Het grootste verschil is dat To-Do helemaal is geïntegreerd en gebouwd bovenop Office 365.

Wat Microsoft met de overgang van Wunderlist naar To-Do eigenlijk doet is zorgen dat de dienst beter geïntegreerd wordt in zijn bestaande Office 365-dienst. Wunderlist is een compleet zelfstandige dienst die door bedrijven apart kan worden afgenomen, in de nabije toekomst gaat Wunderlist dus op in Office 365 en zal To-Do gratis beschikbaar komen voor alle bestaande Office 365-klanten.

Waarom Microsoft niet gewoon Wunderlist heeft geïntegreerd in Office 365 is niet helemaal duidelijk, mogelijk heeft dit te maken met de manier waarop de software is ontwikkeld. Wellicht worden er technologieën gebruikt waar Microsoft geen voorkeur voor heeft. Voor de integratie met Office 365 vind het bedrijf het waarschijnlijk ook handiger als de naam wat meer zegt wat de dienst doet. Microsoft heeft in het verleden ook Yammer geïntegreerd in Office 365, maar dat is geen groot succes geworden, wellicht heeft het daar lering uit getrokken.

Microsoft heeft laten weten dat Wunderlist pas verdwijnt als de nieuwe dienst, To-Do, net zo goed is als het bestaande Wunderlist en alles vlekkeloos werkt. Zolang dat niet het geval is blijft Wunderlist gewoon naast de nieuwe dienst bestaan. Wel zal alle data straks worden geconverteerd naar To-Do zodat gebruikers hun taken blijven behouden. To-Do is nu beschikbaar als preview binnen Office 365, de systeembeheerder kan de dienst inschakelen.

Verder is het ook de bedoeling dat To-Do straks direct vanuit Outlook.com, maar ook de Outlook Windows- en Mac-cliënt kan worden gebruikt. Zodat je naast e-mail en agenda ook taken kan aanmaken bij jezelf of je collega’s.