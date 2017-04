Nieuw lek toont draadloos laden in iPhone 8

Mobile

Het aantal lekken rond de iPhone 8 neemt de laatste tijd flink toe. Vandaag is er weer iets nieuws gelekt. Ditmaal gaat het om een schematische tekening die de achterkant van het toestel toont. In combinatie met de foto’s van een dummymodel die eerder deze week naar buiten kwamen, schetst dat een goed beeld van de verwachtingen die we mogen hebben van het nieuwe vlaggenschipmodel van Apple.

Het schema werd door OnLeaks op Twitter onthuld en de echtheid ervan is niet geverifieerd. Wel komen de conclusies die we op basis van de schematische tekening kunnen trekken overeenkom met eerdere verhalen. De tekening schetst een iPhone met dubbele camera, geen TouchID op de achterkant en een grote ruimte die vermoedelijk is voor een laadspoel.

Die laadspoel zou gebruikt worden voor het draadloos opladen van de batterij van de iPhone. Er zijn al langer verhalen dat Apple de nieuwste iPhone wil voorzien van deze mogelijkheid, waarvoor het zich bij het Wireless Power Consortium voegde.

Verder is het opmerkelijk dat er aan de achterkant geen ruimte is gelaten voor de TouchID. Dat wijst er net als de eerder deze week gelekte dummy foto’s op dat die mogelijk toch aan de voorkant van de iPhone 8 komt te zitten. Het schijnt dat Apple de sensor onder het scherm zal plaatsen. Dat zou een unieke techniek vergen, want vrijwel alle verhalen wijzen erop dat Apple zijn nieuwste vlaggenschip voorziet van een edge-to-edge display.

Dat edge-to-edge display, overigens een OLED-paneel, zou de hele voorkant van de iPhone 8 bedekken en als die verhalen kloppen, zijn er maar twee opties met betrekking tot de TouchID. Apple kan die ofwel aan de achterkant plaatsen – wat niet lijkt te gebeuren als we afgaan op deze schematische tekening en eerdere verhalen – of onder het scherm.

Die laatste optie zou de meest interessante kunnen zijn en is ook iets waar veel over geschreven wordt in combinatie met verhalen over een mogelijk vertraagde release. Hoe het ook zij, laat ook dit nieuwe gerucht zien dat Apple druk werkt aan de introductie van nieuwe technieken in de iPhone. Daarmee wil het bedrijf vermoedelijk de kritiek tegemoet komen dat het niet meer genoeg innoveert met zijn nieuwe telefoontoestellen. Daarnaast geeft de introductie van bijvoorbeeld draadloos laden en een vingerafdrukscanner onder een edge-to-edge OLED-paneel de iPhone 8 een aantal mooie – voor Apple nieuwe – functies. Belangrijk in de context van deze geruchten is overigens ook het verhaal dat Apple nog geen definitieve keuze gemaakt heeft ten aanzien van de iPhone 8. Het uiterlijk en de specificaties kunnen nog altijd veranderen.