Wisselen van browser en zoekmachine niet mogelijk in Windows 10 S

Microsoft presenteerde gisteren zijn antwoord op Chrome OS: Windows 10 S. De lichtere versie van het besturingssysteem is goedkoper en draait enkel apps uit de Windows Store. In een toelichting die het bedrijf op zijn website publiceerde, blijkt nu dat het hierdoor niet mogelijk is om van browser en zoekmachine te wisselen.

Op de site van Microsoft is een korte lijst met enkele vragen rond Windows 10 S te vinden. Daarin staat ook de vraag of er bepaalde standaardinstellingen zijn die niet gewijzigd kunnen worden. Dat blijkt zo te zijn, specifiek als het aankomt op browser Microsoft Edge en zoekmachine Bing.

“Microsoft Edge is de standaardbrowser in Microsoft 10 S. Je kan wel een andere browser downloaden als die beschikbaar is in de Windows Store, maar Microsoft Edge blijft de standaard als je bijvoorbeeld een .htm bestand opent. Daarnaast kan de standaard zoekmachine in Microsoft Edge en Internet Explorer niet veranderd worden.”

Dit betekent in de praktijk dat, mocht Google bijvoorbeeld een Chrome-app ontwikkelen voor de Windows Store, die gewoon geïnstalleerd en gebruikt kan worden. Maar mocht je dan vanuit een andere app een webpagina proberen te openen, wordt die in Edge geladen. Het is daarmee minder interessant om een andere browser te openen.

Ook kan de standaard zoekmachine dus niet gewijzigd worden. Het is voor gebruikers wel gewoon mogelijk om zoekopdrachten uit te voeren via bijvoorbeeld Google, maar om dat te doen, zullen gebruikers eerst naar die site moeten surfen. Een zoekopdracht die uitgevoerd wordt in de browserbalk van een webbrowser, zal altijd uitgevoerd worden via Bing.

Daarmee maakt Microsoft ook meteen duidelijk dat Windows 10 S wel goedkoper is, maar de gebruiker daarvoor ook volledig in een Windows-ecosysteem moet verkeren. Het is nu de vraag wat de concurrentie daarvan vindt. In het verleden was Internet Explorer de standaardbrowser in Windows en kreeg Microsoft daarvoor van de Europese Commissie een boete van een half miljard euro.